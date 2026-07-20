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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳
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آسیب‌های پنهان کودکان میناب موضوع مستند تازه سارا طالبیان

میناب سارا طالبیان در تازه‌ترین مستند خود، به پیامدهای روحی و روانی جنگ بر کودکان و خانواده‌های میناب پرداخته و روایتگر زندگی کودکانی است که هنوز با ترس و اضطراب روزهای جنگ زندگی می‌کنند.

جوان آنلاین: تجربی و پویانمایی، مستند تازه سارا طالبیان با نگاه به وضعیت کودکان آسیب‌دیده در میناب، تلاش می‌کند تصویری از تأثیر بلندمدت جنگ بر سلامت روان نسل نوجوان ارائه دهد. اگرچه میناب با عدد «۱۶۸» شناخته می‌شود، اما ابعاد این ماجرا بسیار گسترده‌تر است و حدود ۴۰۰ دانش‌آموز یک مدرسه به شکل‌های مختلف درگیر حادثه شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، روایت فیلم از کودکانی آغاز می‌شود که پس از حمله نهم اسفندماه 1404 به شهر و اصابت دو موشک به دبستان «شجره طیبه» هنوز شب‌ها خواب آرام ندارند، از صداهای ناگهانی و اتفاق‌های روزمره هراس دارند و ترس به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی آن‌ها تبدیل شده است. کودکانی که بیش از هر چیز، با تروماهای جنگ زندگی می‌کنند و حتی نمی‌توانند با آرامش به آغاز سال تحصیلی جدید و اول مهر فکر کنند.

فیلمبرداری مستند سارا طالبیان تمام شده و مراحل فنی این فیلم به تازگی آغاز شده است. این مستند، یکی از مجموعه مستندهای مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با موضوع جنگ رمضان است.

سارا طالبیان کارگردانی مستندهای «برای کیان»، «رویای ناتمام» و «آبه» را در کارنامه دارد.

برچسب ها: میناب ، میناب 168 ، جنگ ایران امریکا
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