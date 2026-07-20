هرکس دنبال صلح شرافتمندانه است با تمام توان از مدافعین کشور حمایت کند

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری اظهار داشت: در هفته ای که گذشت با شعله ور شدن آتش جنگ و کینه آمریکا علیه ایران و تاسیسات و زیرساختهای ما در جنوب کشور و برخی دیگر از شهرها را هدف قرار دادند و بدین ترتیب باز هم منطق ویرانگر آمریکا نمایان شد.
وی ادامه داد: حمله به زیرساختهای غیرنظامی، پلها، مراکز درمانی و خدماتی تنها حمله به چند نقطه روی نقشه نیست. حمله به حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی است.آنها که ایران را بر صفحه نقشه به چند استان، شهر و نقطه فرومیکاهند هنوز حقیقت این سرزمین و هویت آن را نشناختهاند. ایران مجموعهای از جزایر دورافتاده نیست که بشود بخشی از آن را زخمی کرد و بخش دیگر ساکت بماند.
وی گفت: جنوب خود ایران است، آنها مرزهای دوردست نیستند و نزدیک ترین به قلب ایرانیان هستند. ایران یک پیکر است و هر زخمی بر گوشه آن زخمی بر این پیکر واحد است. مردم مقاوم جنوب امروز بیش از هر زمان دیگری سزاوار قدرانی هستند. مردمانی که با وجود همه سختیها قامتشان خم نشده است. آنها نگهبانان خلیج فارس و سواحل مکران هستند.
بقائی افزود: حملات به زیرساختهای غیرنظامی را با صریحترین عبارات محکوم میکنیم.
سخنگوی وزارتخارجه افزود: امروز در کنار مردمان ایرانی در خطه جنوب ایران ایستادهایم نه از سر شعار بلکه از سر باور. زیرا جنوب خود ایران است، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان نزدیکترین نقطه به قلب هر ایرانی هستند.ایستادگی و استقامت و غیرت مردمان خطه جنوب را ارج مینهیم و دست مدافعان را میبوسیم.
بقائی در مورد پیروزی اسپانیا در جام جهانی فوتبال، اظهار داشت: حتما به تیم ملی فوتبال اسپانیا تبریک میگوییم. امسال جام جهانی شاید سیاسیترین بازیها بود. تبعیضی که برای تیم ملی فوتبال ایران قائل شدند این رویکرد ادامه یافت تا آخرین لحظات. برای ما ایرانیها که قهرمانی را در پهلوانی و مرام جوانمردی و فتوت و ظلم ستیزی میبینیم رفتار تیم ملی اسپانیا در این چند ماه اخیر به مخالفت با تجاوزگری، نسلکشی و ظلم ارزشمند بود. رفتار تیمملی اسپانیا در یک سال اخیر به مخالفت با تجاوزگری وظلم ارزشمند بود و یک دلیل اصلی که ایرانیان و مردم دنیا به دنبال پیروزی اسپانیا بود همین موضوع است؛ البته ما با آرژانتین مشکلی نداریم.
دیپلماسی نافی دفاع نیست
وی در مورداگر چندی بعد ترامپ باز هم درخواست مذاکره کند پاسخ ما چه خواهد بود؟ اظهار داشت: اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ ، دیپلماسی یا جنگ برای کشور ما مفید نیست.اینکه فکر کنیم دیپلماسی نافی دفاع است یا اینکه دفاع با دیپلماسی سازگاری ندارد به هیچ عنوان منطق صحیحی نیست. باید در نظر داشته باشیم کاری که سیدعباس انجام میدهد با کاری که سیدمجید انجام میدهد با یک هدف است.هدف صیانت از منافع ملی ایران است. گاهی با ابزار دفاع و گاهی با دیپلماسی و گاهی همزمان هر دو. اگر فکر میکنید دیپلماتها بخاطر ترس از فریبکار بودن دشمن این کار را ترک میکند، اینگونه نیست. مثل این است که بگوییم انهایی که پای لانچر نشسته اند از ترس اینکه طرف مقابل از تکنولوژی بالاتر برخوردار است جبهه را ترک کنند. مادر یک جنگ نابرابر قرار داریم. دیپلماتهای شما هم موظفند از منافع ایران دفاع کنند. دیپلماسی و میدان دو بال هستند و اگر هرکدام نتوانند وظیفه خود را در دفاع از ایران انجام دهد وظیفه حکمرانی ما به درستی انجام نمیشود. به همان اندازه که به مدافعان ایران پای لانچرها دفاع و افتخار میکنیم دیپلماتها هم بت همان اندازه شایسته دفاع هستند.
متن تفاهمنامه هیچ ابهامی ندارد
وی در مورد برخی خبرهای منتشر شده در مورد ابهام در متن یادداشت تفاهم گفت: مطلقا درست نیست، در عمل چنین تحلیلی در راستای توجیه بدعهدی امریکا خواهد بود. متن یادداشت تفاهم متن کوتاهی بود؛ ۱۴ بند دارد. کجای آن ابهام دارد؟ هیچ بهانه ای برای پیکان شکنی امریکا وجود ندارد. هیچ جا ندیدیم بگویند دررابطه با متن دچار اختلاف شدیم و حملات علیه ایران را سر گرفتیم.
بقایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه تحقیقات پیرامون فاجعه میناب، مدعی شده است که تصاویر منتشرشده از این حادثه با استفاده از هوش مصنوعی تولید شدهاند و عملاً وقوع این جنایت را انکار کرده است؛ در واقع منکر این جنایتی شده که همه دنیا شاهد آن بوده اند. پاسخ شما به این ادعا چیست؟ گفت: مقامات آمریکایی باید در اطلاعاتی که میگیرند تجدیدنظر کنند. شاید مدام در معرض چنین گزارشاتی هستند که آنچه را دوست ندارند به عنوان اخبار فیک یا هوش مصنوعی به آنها تحویل میدهند؛ قبلا مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید را گفتند هوش مصنوعی است.
مستندسازی جنایات آمریکا در میناب و لامرد را با جدیت ادامه میدهیم
وی افزود: هیچ شکی در خصوص اینکه این اقدام وحشیانه توسط آمریکا عامدانه انجام شده نیست و خودشان هم به خوبی میدانند. آمریکاییها با برجسته کردن موضوع میناب درصدد القای این هستند که هر جنایتی در این ایام صورت گرفته حتما قانونی بوده است. جنایت میناب تنها یکی از چندین هزار جنایت جنگی بود که مرتکب شدند و هیچ توجیه و بهانهای نمی تواند اهمیت این جنایت را کم کند یا بار گناه و جرم مرتکبان و عاملان و آمران آن را کاهش دهد. با جدیت به مستندسازی این جنایت و لامرد ادامه داده و آمریکا را به خاطر این جنایات پاسخگو خواهیم کرد.
کسی که دنبال صلح شرافتمندانه است با تمامتوان از مدافعین کشور دفاع کند
بقائی در مورد برخی اظهارات پیرامون اینکه در کشور یک عده بدنبال جنگند و عده ای دیگر به دنبال مذاکره گفت: بین ایرانیان کسی را به عنوان جنگطلب نمیشناسم. مردمان ما به صلح دوستی مشهورند. مگر ما بودیم که جنگ را شروع کردیم؟ مگر ما نبودیم که تا اخرین لحظه برای پیشبرد دیپلماسی تلاش کردیم؟ هیچ آدم سلیم العقلی نیست که خواهان جنگ باشد. صلح یک کالای لوکس نیست که در طاقچه روابط بین الملل گذاشته باشند و به شما تقدیم کنند؛ برای صلح باید جنگید؛ به ویژه در منطقه ما. برای ایجاد صلح ما هزینه های فوق العاده ای داریم وبزرگترین انسانهایمان را تقدیم کرده ایم. واقعا باید از تصورات رمانتیک در مورد جنگ و صلح دست برداریم. جنگ را بر ما تحمیل کردند و ما به استقبال آن نرفتیم. در اسفند و خرداد گفتند برای جلوگیری از هسته ای شدن ایران و الان میگویند بخاطر آسیب دیدن دو سه کشتی در تنگه هرمز. در این شرایط اگر کسی دنبال صلح شرافتمندانه است باید با تمامتوان از مدافعین کشور حمایت کند. هرگامی که از سوی دستگاه دیپلماسی و میدان برداشته می شود در راستای منافع ملت ایران است.
دیپلماسی هم راستا با مدافعان در نیروهای مسلح است
بقائی درمورد سفر عراقچی به قطر و دیدارش با همتای قطری و مباحث مطرح شده در خصوص طرح قطر برای آتشبس اظهار داشت: اصل موضوع که میانجیگرها فعالیت میکنند و تلاش میکنند از تشدید تنش جلوگیری کنند و از آن طرف اینکه ما از هیچ اقدامی برای توقف جنایات آمریکا فروگذار نمیکنیم همزمان که نیروهای مسلح ما با قدرت و قوت واکنش نشان میدهند تردیدی نیست. دیپلماسی وظایفش را خوب میشناسد و هم راستا با مدافعان در نیروهای مسلح است. پیشنهادهایی از سوی میانجیها مطرح شده و دریافت کردهایم. اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایدههایی از سوی برخی از میانجیها به ما واصله شده تأیید میشود.
وی در مورد اظهارات روبیو مبنی بر انجام دیپلماسی با ایران، گفت: بارها آمادگی شانرا دیدیم و امتحان کردیم. وقتی آمریکا سخن از دیپلماسی میگوید یعنی تهدید و ارعاب. تا زمانی که اینگونه باشد قطعا پاسخ ما دفاع از کرامت ایرانیان است.
سخنگوی وزارت خارجه درمورد اظهارات ترامپ در خصوص تصرف جزیره خارگ و واکنش ایران و تبعات این تهدیدات گفت: تبعاتش را خواهند دید. کسانی در همان مناطق هستند که تعدادشان کم نیست که لحظه شماری میکنند برای خوشامدگویی به این افراد.
بقائی با اشاره به توقف تعهدات ایران ذیل یادداشت تفاهم گفت: در مورد یادداشت تفاهم از ابتدا منطقش روشن بود، تعهد در برابر تعهد. مادامی که طرف مقابل اجرا میکرد ما هم اجرا میکردیم. ما پیشگام در نقض عهد نیستیم، زمانی که تعهداتشان را نقض کردند ما هم اعلام کردیم اجرا نمیکنیم. یک تفاهم مادامی ارزش دارد که طرفها پایبند باشند وگرنه نوشته بر روی کاغذ است، ما بر همین منوال کار را ادامه خواهیم داد.
وی در مورد حملات به زیرساختهای ایران، گفت: هیچ زخمی باعث نخواهد شد ایراندر دفاع از حاکمیت ملی وعزت مردمانش مماشات کند. شیوه ای که یادوار رفتارهای داعش است. اینها با هیچیک از معیارهایی که توصیف میکنند سازگاری ندارد. اگر فکر میکنند با آسیب زدن به زیرساخت و بیمارستانها و کشتن افراد می توانند کوچکترین سستی ایجاد کنند صحیح نیست. هر زخمی که به ما میزنند ما را در دفاع از کیان ایرانیان مصممتر میکند.
حمله به تاسیسات دارخوین ناقض تعهدات منع اشاعه است
سخنگوی وزارت خارجه در مورد اینکه آیا تغییر در دکترین نظامی ایران ایجاد شده است، گفت: بررسی در مورد هر موضوعی یک امر مستمر است. هرموضوعی که به امنیت و روابط بین الملل ایران مربوط شود بررسی میکنیم. همچنان ما عضو معاهده منع اشاعه هستیم و در این زمین هم تعهداتمان را میشناسیم و هم انتظاراتمان را بیان میکنیم. حمله به تاسیسات دارخوین ناقض تعهدات منع اشاعه است که باید محکوم شود.
وی در مورد مشورت با عمان برای مدیریت تنگه هرمز افزود: فارغ از بند پنج تفاهم نامه، ما به عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز حقوقی داریم. از تجربه تجاوز نظامی و همکاری برخی کشورها به آنان درسهایی گرفتهایم و نباید اجازه دهیم این آبراه مورد سوءاستفاده علیه منافع ملی ایران قرار گیرد. کشورهای ساحلی هم ایران و عمان هستند. در این خصوص مصمم هستیم که تدابیر لازم برای اعمال حاکمیت خودمان اتخاذ کنیم. با عمان از مدتها قبل یعنی از همان روزهای نخست آتش بس در مشورت بودیم. تلاش ما این بوده با همکاری عمان سازوکارهای لازم را تدوین کنیم. این کار باید با مشورت دو کشور ساحلی انجام شود. در این رابطه پیشنهادهایی مطرح شده است. در خصوص تنگه هرمز مصمم هستیم که حاکمیت خودمان را اعلام کنیم.
بقایی در مورد آزادی شهروند امریکایی گفت: پاسخی که قوه قضاییه ارائه داده است را تکرار کنم. تاکید کردند هیچ زندانی آمریکایی از زندانهای ایران آزاد نشده است. شما را به دستگاه متولی و تخصصی ارجاع میدهم.
وی درمورد حضور وزرای خارجه در اجلاس شانگهای گفت: اجلاس وزرای خارجه شانگهای روزهای پنجشنبه و جمعه در قرقیزستان برگزار خواهد شد. برنامه ما هم این است که در این اجلاس شرکت کنیم. این اجلاس دستورکارهای خودش را دارد و هم فرصتی برای رایزنی وزیرخارجه با سایر وزرای خارجه است. البته روز پنجشنبه ما میزبان یک مقام بلندپایه از عراق هم خواهد بود.