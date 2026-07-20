پزشکیان در پیامی درگذشت مادر شهیدان مظفر را تسلیت گفت

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیام تسلیت درگذشت مادر شهیدان والامقام رضا، علی و حسن مظفر، تصریح کرد : این بانوی فداکار با تربیت فرزندانی مؤمن، رشید و جانبرکف و تقدیم هر سه عزیز خود در عملیات غرورآفرین مرصاد، جلوهای ماندگار از ایثار و وفاداری به آرمانهای والای انقلاب و اسلام را به یادگار گذاشت. بیتردید، نام و یاد چنین مادران بزرگی همواره الهامبخش نسلهای امروز و فردای این سرزمین خواهد بود.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
إنا لله وإنا إلیه راجعون
درگذشت ام الشهداء حاجیه خانم کوکب اسکندری، مادر گرانقدر شهیدان والامقام رضا، علی و حسن مظفر را به خانواده مکرم و همه بستگان معزز آن مرحومه به ویژه فرزند بزرگوارشان جناب آقای دکتر حسین مظفری تسلیت عرض می کنم.
این بانوی فداکار با تربیت فرزندانی مؤمن، رشید و جانبرکف و تقدیم هر سه عزیز خود در عملیات غرورآفرین مرصاد، جلوهای ماندگار از ایثار و وفاداری به آرمانهای والای انقلاب و اسلام را به یادگار گذاشت. بیتردید، نام و یاد چنین مادران بزرگی همواره الهامبخش نسلهای امروز و فردای این سرزمین خواهد بود.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان معزز ایشان صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران