جوان آنلاین: حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با تشریح ابعاد مصوبه جدید مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات در شرایط اضطراری بیان کرد: این مصوبه به معنای اعطای اختیار تعطیلی مجلس نیست، بلکه سازوکار قانونی ادامه فعالیت قوه مقننه و برگزاری جلسات در شرایط خاص را مشخص میکند.
خلأ آییننامهای درباره محل برگزاری جلسات برطرف شد
وی در ادامه اظهار کرد: پیش از این، آییننامه داخلی مجلس محل برگزاری جلسات را به ساختمان بهارستان محدود کرده بود و تصریحی درباره امکان تشکیل جلسات در محلهای دیگر یا به صورت مجازی وجود نداشت. بر اساس اصلاح انجامشده در آییننامه داخلی، در شرایط اضطراری هیئترئیسه مجلس موظف است زمینه برگزاری جلسات را در محلهای امن جایگزین یا در صورت ضرورت به صورت مجازی فراهم کند تا فرآیند قانونگذاری و انجام وظایف قانونی مجلس متوقف نشود.
هدف مصوبه؛ استمرار قانونگذاری و نظارت در شرایط خاص
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: هدف از این مصوبه آن است که در شرایط خاص، مشابه آنچه در مقاطع گذشته تجربه شد، مجلس بتواند بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهد و وظایف تقنینی و نظارتی خود را انجام دهد.
اولویت با برگزاری حضوری جلسات مجلس است
یزدیان با بیان اینکه اولویت همچنان برگزاری حضوری جلسات است گفت: مطابق آییننامه داخلی، روال عادی تشکیل جلسات مجلس، از جمله تعداد جلسات هفتگی و زمانبندی آنها، باید حتی در شرایط اضطراری نیز حفظ شود و در صورت فراهم نبودن امکان تشکیل جلسه در ساختمان بهارستان، جلسات در یک محل امن دیگر و در صورت ضرورت در بستر مجازی برگزار خواهد شد.
هر محل امنی میتواند جایگزین بهارستان باشد
این نماینده مجلس درباره محل جایگزین تشکیل جلسات مجلس گفت: اگر به هر دلیل امکان استفاده از ساختمان بهارستان وجود نداشته باشد، بر اساس این مصوبه هر محل امن دیگری که شرایط لازم را داشته باشد، میتواند به عنوان محل قانونی تشکیل جلسات مجلس مورد استفاده قرار گیرد.
تفاوت مجلس قبل و بعد از این مصوبه
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در پاسخ به این پرسش که مهمترین تفاوت وضعیت مجلس، پیش و پس از تصویب این اصلاحیه چیست بیان کرد: پیش از این، از نظر آییننامهای امکان برگزاری جلسات خارج از ساختمان مجلس یا به صورت مجازی پیشبینی نشده بود، اما اکنون هیئترئیسه از اختیار و سازوکار قانونی لازم برای برگزاری جلسات در شرایط اضطراری برخوردار است و دیگر خلأ حقوقی در این زمینه وجود ندارد.
جلسات مجازی جایگزین دائمی جلسات حضوری نیست
وی افزود: این مصوبه به هیچ وجه به معنای جایگزین شدن دائمی جلسات مجازی نیست و همچنان اصل بر برگزاری حضوری جلسات در ساختمان مجلس است. در صورتی که این امکان فراهم نباشد، ابتدا برگزاری جلسه در یک مکان امن دیگر در اولویت قرار دارد و تنها در صورت ضرورت، جلسات به صورت مجازی برگزار خواهد شد. با اجرای این مصوبه، دیگر شرایط اضطراری به معنای تعطیلی مجلس نخواهد بود و تمامی وظایف نمایندگان از جمله قانونگذاری، نظارت، طرح سؤال، استیضاح، ارائه پیشنهادها، بررسی لوایح و طرحها و سایر دستورکارهای رسمی مجلس میتواند در قالب جلسات قانونی ادامه پیدا کند.
امکان بررسی کارشناسی برخی از موضوعات در کمیسیون های تخصصی مجلس وجود دارد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تجربه سایر کشورها در اداره پارلمانها گفت: در بسیاری از پارلمانهای دنیا بخش عمده بررسیهای کارشناسی در کمیسیونهای تخصصی انجام میشود و جلسات صحن علنی بیشتر به تصمیمگیری نهایی اختصاص دارد. ظرفیتهای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصل ۸۵، نیز امکان بررسی برخی موضوعات در کمیسیونهای تخصصی را پیشبینی کرده است، هرچند تاکنون از این ظرفیت کمتر استفاده شده است.
یزدیان در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این اصلاحیه، حتی در شرایط اضطراری نیز روند قانونگذاری و نظارت مجلس بدون وقفه ادامه یابد و دیگر شاهد تعطیلی جلسات و توقف فعالیتهای تقنینی مجلس نباشیم.
منبع ایسنا