جوان آنلاین: عملیات خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌ شده بمب‌های عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی اخیر، امروز در ارتفاعات شرق و جنوب‌شرق تهران توسط نیروهای متخصص ارتش انجام می‌شود.

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی ارتش، این عملیات از ساعت ۱۰ تا ۱۴ در محدوده ارتفاعات مسعودیه و مسگرآباد اجرا خواهد شد و تمامی مراحل آن با رعایت کامل ضوابط ایمنی و تحت نظارت نیروهای تخصصی انجام می‌شود.

روابط عمومی ارتش با اشاره به احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق شرق و جنوب‌شرق تهران اعلام کرد: صدای احتمالی ناشی از اجرای یک عملیات از پیش برنامه‌ریزی‌ شده و کاملاً کنترل‌ شده برای خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌ نکرده است و شهروندان نباید در این خصوص نگرانی داشته باشند.

در این اطلاعیه از ساکنان مناطق شرق و جنوب‌شرق تهران درخواست شده است در صورت شنیده شدن صدای انفجار، ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و انتشار اخبار غیررسمی خودداری کرده و اخبار مربوط به این عملیات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین تأکید کرد اجرای این عملیات با هدف پاکسازی مناطق آلوده از مهمات عمل‌ نکرده، افزایش ایمنی عمومی و جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی برای شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.