سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصاویر مربوط به انهدام آشیانه های اف ۱۵ و اف ۱۶ را که در اردن منهدم شده اند، منتشر کرد.

جوان آنلاین: تصاویر منتشر شده حاکی از انهدام گسترده در این آشیانه ها است.

شب گذشته حمله کوبنده و همزمان موشکی و پهپادی به شیلترهای جنگنده‌ها و یک رمپ بزرگ توقف در پایگاه آمریکا در الازرق اردن صورت گرفت.

در این عملیات رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۰ عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا ابوالفضل العباس (ع) و با حمله کوبنده و همزمان موشکی و پهپادی به شیلترهای جنگنده‌ها و یک رمپ بزرگ توقف در پایگاه آمریکا در الازرق اردن، حداقل دو جنگنده و سه هواگرد آمریکایی را به طور کامل منهدم و به تعدادی از آن‌ها خسارت عمده وارد کردند.