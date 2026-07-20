کد خبر: 1369756
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶
سیاست » اخبار کلی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

دو نفتکش که قصد تردد در مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشتند؛ منفجر شدند

دو نفتکش که قصد تردد در مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشتند؛ منفجر شدند روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: دو نفتکش را که قصد تردد در مسیر ناایمن تنگه هرمز داشته اند؛ منفجر کرده است.

جوان آنلاین: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: دو نفتکش را که قصد تردد در مسیر ناایمن تنگه هرمز داشته اند؛ منفجر کرده است.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله قاصم الجبارین

إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی؛

اواخر شب گذشته دو فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش کودک کش آمریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثه‌ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند. اینجا سرزمین ماست و دخالت ارتش تروریستی آمریکا از هزاران کیلومتر آن طرف‌تر هیچ وجاهت قانونی ندارد و با قطعیت با آن برخورد خواهد شد و تا زمانی که شرارت های آمریکا در منطقه ادامه یابد این معبر برای عبور کود شیمیایی و حتی یک قطر نفت و گاز امنیت ندارد. ارتش متجاوز، آماده عملیات تنبیه ما به خاطر این تخلف غیرقانونی باشد. و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

قدردانی سپاه از اطلاعات مردم اردن روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای دیگر ضمن قدردانی از اطلاعات مردم اردن اعلام کرد: هواپیماهای بزرگ ترابری C۱۷ و هواپیماهای فرمانده کنترل P۸ ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه هدف موشک بالستیک قرار گرفتند.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:  مردم شریف و ارتشیان مجاهد اردن، با تشکر از همکاری صمیمانه و اطلاعات دقیق شما که موجب هدفگیری دقیق رزمندگان اسلام و انهدام ۲۰ سوله محل استقرار نیروهای ارتش کودک کش آمریکا در منطقه الازرق و کشته شدن ده‌ها نیروی تروریست آمریکایی شد.

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا رقیه (س) و تقدیم به دختر بچه های شهید جنگ تحمیلی سوم، با کمک شما، هواپیماهای بزرگ ترابری C۱۷ و هواپیماهای فرمانده کنترل P۸ ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنها خسارت سنگین وارد کردند.

نظامیان متجاوز آمریکا که طی چند دهه اخیر به بیش از ده کشور اسلامی حمله کرده و میلیون ها مسلمان را کشته اند و حامی اصلی رژیم کودکش صهیونیستی در کشتار عظیم مردم غزه و ویران کردن کرانه باختری هستند، از لحاظ شرعی مهدور الدم هستند و هر مسلمانی، هرجا دستش رسید باید این قاتلان وحشی را بکشد. با تشکر مجدد از تلاش‌ها و همکاری‌های شما که با انجام تکلیف شرعی راه را برای آزادی قدس شریف هموار می‌کنید.

 «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

سرزمین کویت نباید محل امنی برای ارتش تروریستی باشد

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه ای اعلام کرد: سامانه رادار اخطار اولیه دشمن آمریکایی، یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپادهای MQ9 آمریکا مورد اصابت قرار گرفتند متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه مردم شریف کویت؛ بخش هایی از سرزمین اسلامی شما سالها است تحت اشغال نظامیان کافر آمریکایی است و از آن به عنوان پایگاهی برای کشتار مسلمانان ایران، عراق، افغانستان و فلسطین استفاده ‌کرده می‌کند. ۱۴۰ روز پیش، ارتش کودکش آمریکا با استفاده از همین پایگاه ها، جنگی را علیه ما شروع کرد که سرآغاز آن کشتار ۱۶۸ کودک دانش آموز در مدرسه میناب و به شهادت رساندن برجسته ترین عالم دینی عصر حاضر امام خامنه ای شهید بود. سرزمین کویت نباید محل امنی برای ارتش تروریستی باشد که در طی چند دهه اخیر لااقل به ده کشور اسلامی حمله کرده و میلیون ها مسلمان را کشته است، این ارتش برابر فتوای علمای همه مذاهب و فرق اسلامی متجاوز به سرزمین‌های مسلمانان و مهدور الدم است و تکلیف هر مسلمانی است که با هر وسیله‌ ی ممکن آنها را از بین ببرد و سرزمین‌های مسلمانان را از لوث وجود آنها پاک کند. از شما انتظار داریم به این تکلیف دینی خود قیام کنید و عزت سرزمین‌های اسلامی را برگردانید. نیروهای رزمنده شجاع ما در موج ۲۲ عملیات نصر ۲ با رمز مقدس یارقیه (س) سلام الله علیها، در پاسخ به تجاوزات مکرر آمریکایی ها به خاک ایران، طی حمله پهپادی یک سامانه رادار اخطار اولیه دشمن آمریکایی را به طور کامل منهدم کردند و همچنین در حمله دیگری یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپادهای MQ9 آمریکا در پایگاه علی السالم را مورد اصابت قرار داده و چند پهپاد را به آتش کشیدند. از شما ملت کریم و شریف کویت انتظار داریم به تکلیف الهی خود قیام کنید و اجازه ندهید خاک کویت مبدا شرارت و کشتار مسلمانان باشد.  «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

برچسب ها: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نفتکش ، تنگه هرمز
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