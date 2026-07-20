در این دیدار، مهمترین برنامهها و اقدامات شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز در زمینه حمایت از تولید، توسعه زیرساختهای صنعتی، رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت صنایع کوچک و متوسط تشریح شد.
علی مهدی پور، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز با اشاره به جایگاه ویژه این استان در عرصه صنعت و تولید کشور، حمایت از سرمایهگذاران و صنعتگران، پیگیری مسائل واحدهای تولیدی و فراهمسازی زمینه رشد تولید و اشتغال را از مهمترین اولویتهای این شرکت عنوان کرد.
در ادامه این دیدار، آیت ا... حسینی همدانی نماینده ولیفقیه در استان البرز و امامجمعه کرج نیز با تأکید بر اهمیت تولید و نقش مؤثر صنعتگران در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، حمایت از فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی را ضروری دانست.
وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی استان البرز و تقویت تعامل میان دستگاههای مسئول بهمنظور پشتیبانی از تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد.
در پایان این دیدار، راهکارهای توسعه همکاریها، حمایت مؤثرتر از صنایع کوچک و متوسط و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای تحقق اهداف اقتصادی و صنعتی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.