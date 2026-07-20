لزوم تقویت شبکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان البرز

عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، با حضور در اداره کل غله و خدمات بازرگانی این استان ، ضمن بازدید میدانی از بخش‌های مختلف این مجموعه، روند تأمین، نگهداری، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز استان را مورد ارزیابی دقیق قرار داد.

در این بازدید، ظرفیت‌های موجود در حوزه ذخیره‌سازی و مدیریت اقلام راهبردی و کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت و گزارش کاملی از وضعیت موجودی انبارها، میزان آمادگی زیرساخت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در راستای پایداری زنجیره تأمین ارائه شد.

عبدالرضا بازدار با تأکید بر جایگاه حیاتی اداره کل غله و خدمات بازرگانی در تحقق امنیت غذایی استان، اظهار داشت: تأمین پایدار کالاهای اساسی، حفظ ذخایر استراتژیک، ارتقای بهره‌وری در فرآیندهای نگهداری و نظارت مستمر بر چرخه توزیع، از مهم‌ترین اولویت‌های بخش کشاورزی و از الزامات اساسی برای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در ادامه با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در حوزه امنیت غذایی، تصریح کرد: ضرورت دارد با برنامه‌ریزی منسجم، پایش مستمر موجودی‌ها، تسریع در فرآیندهای اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، شبکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان بیش از پیش تقویت شود.

بازدار در پایان این بازدید، ضمن بررسی روند فعالیت‌های اجرایی اداره کل غله، بر تداوم اقدامات نظارتی و عملیاتی برای افزایش آمادگی استان در حوزه مدیریت بهینه کالاهای اساسی و تضمین ثبات بازار تأکید کرد.