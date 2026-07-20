کد خبر: 1369738
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴
البرز » سياسي

بررسی پروژه‌های عمرانی و مشکلات محلات هدف منطقه ۲ شهرداری کرج

بررسی پروژه‌های عمرانی و مشکلات محلات هدف منطقه ۲ شهرداری کرج مدیر منطقه ۲ شهرداری کرج به همراه رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج با حضور در محلات هدف این منطقه، از پروژه‌های عمرانی در حال اجرا بازدید و به‌صورت چهره‌به‌چهره با شهروندان دیدار و گفت‌وگو کرد.

این بازدید با هدف بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی، ارزیابی میدانی وضعیت محلات و رسیدگی مستقیم به مطالبات و مشکلات شهروندان انجام شد.

در جریان این بازدید، مهدی لطفی، مدیر منطقه ۲ شهرداری کرج، به همراه علیرضا رحیمی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج، ضمن حضور در محلات هدف، درخواست‌ها و دغدغه‌های شهروندان را در حوزه‌های مختلف از جمله عمران، خدمات شهری، فضای سبز، آسفالت معابر و سایر موضوعات شهری بررسی و دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات صادر کردند.

علیرضا رحیمی با تأکید بر اینکه ارتباط مستقیم با مردم از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت شهری است، اظهار داشت: حضور میدانی مدیران در کنار شهروندان، علاوه بر تسریع در شناسایی مسائل و مشکلات، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و ارائه خدمات مطلوب‌تر را فراهم می‌کند.

وی افزود: روند اجرای پروژه‌های عمرانی در محلات هدف به‌صورت مستمر رصد می‌شود و تلاش مدیریت شهری بر این است که با برنامه‌ریزی مناسب، پروژه‌ها در زمان مقرر و با کیفیت مطلوب به بهره‌برداری برسند تا رضایتمندی هرچه بیشتر شهروندان حاصل شود.

در پایان این بازدید نیز بر تداوم دیدارهای مردمی و بازدیدهای میدانی تأکید شد و مسئولان حاضر، رسیدگی به مطالبات شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات شهری را از مهم‌ترین اولویت‌های منطقه ۲ شهرداری کرج عنوان کردند.

برچسب ها: البرز ، کرج ، شهرداری کرج
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