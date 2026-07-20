این بازدید با هدف بررسی روند اجرای پروژههای عمرانی، ارزیابی میدانی وضعیت محلات و رسیدگی مستقیم به مطالبات و مشکلات شهروندان انجام شد.
در جریان این بازدید، مهدی لطفی، مدیر منطقه ۲ شهرداری کرج، به همراه علیرضا رحیمی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج، ضمن حضور در محلات هدف، درخواستها و دغدغههای شهروندان را در حوزههای مختلف از جمله عمران، خدمات شهری، فضای سبز، آسفالت معابر و سایر موضوعات شهری بررسی و دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات صادر کردند.
علیرضا رحیمی با تأکید بر اینکه ارتباط مستقیم با مردم از مهمترین رویکردهای مدیریت شهری است، اظهار داشت: حضور میدانی مدیران در کنار شهروندان، علاوه بر تسریع در شناسایی مسائل و مشکلات، زمینه تصمیمگیری دقیقتر و ارائه خدمات مطلوبتر را فراهم میکند.
وی افزود: روند اجرای پروژههای عمرانی در محلات هدف بهصورت مستمر رصد میشود و تلاش مدیریت شهری بر این است که با برنامهریزی مناسب، پروژهها در زمان مقرر و با کیفیت مطلوب به بهرهبرداری برسند تا رضایتمندی هرچه بیشتر شهروندان حاصل شود.
در پایان این بازدید نیز بر تداوم دیدارهای مردمی و بازدیدهای میدانی تأکید شد و مسئولان حاضر، رسیدگی به مطالبات شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات شهری را از مهمترین اولویتهای منطقه ۲ شهرداری کرج عنوان کردند.