تداوم اعتماد؛ کارنامه درخشان شاراک مقبول سهامداران واقع شد

مركزي -فاطمه قاسمي -مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۴۰۴ شرکت پتروشیمی شازند با حضور ۸۴،۷۰ درصدی سهامداران این شرکت روز پنج‌شنبه ۲۵ تیر ماه در سالن همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد



آقایان دکتر موسویان، دکتر حاجی سالم و‌ دکتر میرزایی تبار به عنوان نمایندگان سهامدار عمده، آقای دکتر بدرلو نماینده سازمان بورس، خانم دکتر توکلی حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و آقای مهندس کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شازند به عنوان اعضای هیئت رییسه مجمع معرفی شدند.

مهدی ثامتی معاون مالی و دبیر هیئت مدیره شرکت ضمن قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره ، به اهم اقدامات شاراک در سال ۱۴۰۴ در حوزه‌های تولید و فروش محصولات در بازارهای داخلی و خارجی پرداخت که مهمترین فعالیت‌ها بدین شرح می‌باشد:

افزایش 12برابری سود خالص با کسب بیش از ۳3 هزار میلیارد ریال سود ( سود خالص کسب شده مبلغ 33،726،436 میلیون ريال می‌باشد.)

افزایش 33 برابری سود عملیاتی با کسب مبلغ 30،840،079 میلیون ریال.

تحقق ۷ درصدی حاشیه سود خالص.

کسب ۶،۳ درصد حاشیه سود عملیاتی.

تولید ۱،۶۲۵،۵۹۵ تن انواع محصولات میانی و نهایی با وجود وقوع دو جنگ تحمیلی، توقف ۳۵ روزه تولید به دلیل انجام تعمیرات اساسی و توقف شش ماهه صادرات بنزینA80 به کشور افغانستان.

افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای عملیاتی به مبلغ ۴۸۸،۷۲۹،۵۱۹ میلیون ریال.

از دیگر اقدامات مهم شاراک در سال ۱۴۰۴ به این موارد می‌توان اشاره کرد:



افزایش راندمان در واحدهای تولیدی و کنترل هدررفت خوراک مصرفی با انجام تعمیرات اساسی در سطح گسترده.



کنترل بهای تمام‌شده محصولات از طریق متنوع‌سازی خوراک مصرفی و تامین بخشی از آن از طریق شرکت‌های مینی ریفاینری داخلی و همچنین واردات خوراک با نرخ ارزان‌تر از نرخ نفتای داخلی.



پیگیری‌های مستمر اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خوراک.

بهبود اساسی در جریان‌های نقدی عملیاتی شرکت که منجربه تسویه تسهیلات بانکی، تسویه مطالبات سود سهام سهامداران و نیز به روز‌رسانی مطالبات تامین‌کنندگان خوراک گردید.



برنامه ریزی جهت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نظیر، جایگزینی محصول هیدروکربور A92 با محصول A80 به منظور صادرات به کشور افغانستان.

افتتاح و کلنگ‌زنی پنج طرح مهم در مجتمع شامل:

-طراحی، ساخت و نصب راکتور پنجم واحد اتوکسیلات.

-طراحی، ساخت و نصب مخزن کروی جدید واحد اتیلن اکساید.

-کلنگ‌زنی طرح انتقال پساب شهر مهاجران به مجتمع پتروشیمی شازند.

-افتتاح طرح خط انتقال هیدروژن از پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند به مجتمع پتروشیمی شازند.

-کلنگ‌زنی طرح بازیافت گاز سوخت مازاد واحد الفین با هدف افزایش و حفظ زنجیره تولید و نیز کاهش مصرف و بهره وری انرژی.

اتخاذ سیاست مدیریت هزینه و جلوگیری از خرید اقلام غیرضروری و نیز فروش اموال مازاد و غیرمولد.

در ادامه مهندس عباس کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شاراک نیز در سخنانی‌ ضمن تشکر از هیئت رییسه مجمع و اعضای هیئت مدیره شرکت با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه گفت: پتروشیمی شازند در سال ۱۴۰۴ با وجود مشکلات ناشی از تحمیل دو جنگ به کشور و توفقات اجباری ناشی از آن و همچنین انجام اورهال در سطح گسترده در تمامی واحدهای مجتمع، توانست به سطح مناسب و قابل قبولی از سوددهی و افزایش درآمدها برسد که این مهم با تلاش جمعی و خستگی‌ناپذیر کلیه مدیران، کارکنان و کارگران تلاشگر این شرکت محقق شد.

وی در پاسخ به سوالات سهامداران، به موضوع پیگیری اصلاح نرخ خوراک دریافتی اشاره و عنوان نمود: در سال گذشته بیش از ۵۰ جلسه و مکاتبه در این خصوص انجام شد که با حمایت‌های مسئولان امر، انتظار می‌رود اصلاح فرمول نرخ فعلی خوراک دریافتی از شرکت‌ پالایش و پخش در سال جاری محقق گردد.

مهندس کریمی در خصوص تولید محصول استراتژیک دو اتیل هگزانول در مجتمع پتروشیمی شازند بیان کرد: تنها تولید کننده این محصول در سطح کشور، پتروشیمی شازند می‌باشد و در مواقعی که نیاز کشور از میزان تولیدات این مجتمع بیشتر باشد، شرکت مجوز تامین این محصول از خارج کشور را اخذ می نماید. وی افزود: با مدیریت و حفظ و استمرار خط تولید این محصول استراتژیک و‌ با جلسات مشترک با مصرف‌کنندگان، در یک سال گذشته واردات این محصول به کشور انجام نپذیرفت.

مدیرعامل شاراک در توضیح تامین خوراک مورد نیاز مجتمع یادآور شد: تامین خوراک از طریق خط لوله از شرکت‌های پالایشگاهی امام خمینی(ره) شازند و اصفهان و‌ همچنین از دیگر منابع داخلی ادامه دارد، اما با توجه به نرخ فعلی خوراک دریافتی که ۹۵ درصد فوب خلیج فارس می‌باشد، واردات آن ارزان تر است و استمرار دریافت نفتا و تنوع‌بخشی در منابع تامین کننده در دستور کار قرار دارد.

وی به تغییر فرمول محصول هیدروکربوری A80 به A92 اشاره کرد و افزود: همکاران بخش های پژوهشی،فنی و تولیدی ما در مجتمع پتروشیمی شازند، افزایش کیفیت محصول صادراتی A80 و جایگزینی آن با محصول A92 را با جدیت پیگیری کردند و خوشبختانه این محصول در بازار کشور افغانستان مورد استقبال ویژه ای قرار گرفت و بر همین اساس و با توجه به کیفیت بالای A92 تناژ تولید آن نسبت به محصول A80 پایین تر می باشد.

خاطر نشان می‌گردد بر اساس صورت های مالی، سود هر سهم شاراک در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۹91 ریال محقق شدکه تقسیم ۱۱۰۰ ریالی آن به تصویب رسید.

همچنین بر اساس رای‌گیری بعمل آمده، سهامداران حقیقی و حقوقی شاراک مصوب کردند مابقی سود به منظور اجرای طر‌ح‌ها و‌ پروژ‌ه‌های توسعه‌ای شرکت در سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شود.

شایان ذکر است کلیه دستورات جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی شازند به تصویب سهامداران رسید.





