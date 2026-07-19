جوان آنلاین: احسان الله اکبریان روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار گفت: در پی قتل نگهبان تأسیسات منابع آبی چاهنیمه در خردادماه سال جاری، با صدور دستورات ویژه قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی و انتظامی، عاملان این جنایت شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، دستورات ویژه قضایی برای رسیدگی فوری به پرونده، شناسایی و دستگیری عاملان صادر و موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زهک افزود: با تلاش شبانهروزی مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان زهک و اقدامات اطلاعاتی و فنی سربازان گمنام امام زمان (عج)، عاملان این جنایت در مدت کوتاهی شناسایی و در یک عملیات مشترک اطلاعاتی و انتظامی دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: متهمان با دستور مقام قضایی بازداشت شدهاند و در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کردهاند.
اکبریان ادامه داد: پرونده با دقت، سرعت و قاطعیت در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت همچنان ادامه دارد.
وی با قدردانی از همکاری و تلاش ضابطان عام و خاص در کشف سریع این پرونده، تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مخل امنیت و آسایش عمومی، بهویژه جرائم خشن، با قاطعیت، سرعت و بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد مرتکبان چنین جرائمی از چنگال عدالت بگریزند.
دادستان زهک خاطرنشان کرد: تأمین امنیت شهروندان، صیانت از جان افراد و حفاظت از اموال عمومی از اولویتهای اساسی دستگاه قضایی است و برخورد قانونی و قاطع با مرتکبان جرائم تا اجرای کامل عدالت با جدیت ادامه خواهد داشت.
شهرستان زهک در ۲۲۰ کیلومتری شمال زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده و یکی از شهرستانهای پنجگانه منطقه سیستان است.