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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۰
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کولیوند: آزادسازی محموله دارویی کشتی توسکا برای بیماران دیالیزی حیاتی است

کولیوند: آزادسازی محموله دارویی کشتی توسکا برای بیماران دیالیزی حیاتی است رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان در دیدار با مدیر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر در غرب آسیا و شمال آفریقا ضمن ارائه گزارش خدمات این جمعیت در جنگ تحمیلی سوم، خواستار پیگیری و تلاش فدراسیون برای آزادسازی محموله دارویی کشتی توسکا شد و تاکید کرد: این محموله برای درمان بیماران دیالیزی حیاتی است.

جوان آنلاین: پیرحسین کولیوند در دیدار با حسام الشرقاوی ضمن تشریح خدمات و اقدامات هلال‌احمر در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، موضوع بازگشایی بیمارستان ایرانیان دبی را یکی از مطالبات مهم و راهبردی حوزه درمان و خدمات بشردوستانه عنوان کرد و خواستار حمایت و پیگیری جدی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر در این زمینه شد.

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این دیدار، رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان با اشاره به توقیف محموله مواد اولیه دارویی بیماران دیالیزی در کشتی «توسکا» توسط آمریکا، این اقدام را مغایر اصول انسانی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست و خواستار اقدام جدی برای آزادسازی این محموله حیاتی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین خواستار ایجاد حساب بانکی بین‌المللی برای تسهیل دریافت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به مردم ایران در حوادث و بلایا شد.

وی در ادامه با تشریح اقدامات هلال‌احمر در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه با بیان اینکه بیش از ۱۱۰ هزار نیروی عملیاتی و داوطلب در این جنگ آماده خدمت بودند، افزود: هلال‌احمر بیش از ۶ هزار مأموریت امدادی انجام داد، ۷ هزار و ٢١٥ نفر را زنده از زیر آوار نجات داد و حدود ۱۰ هزار نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

کولیوند با اشاره به ایثار امدادگران خاطرنشان کرد: ۲۸ هزار نیروی هلال‌احمر با وجود خطر حملات، در صحنه حضور یافتند و با روحیه‌ای مثال‌زدنی به مردم خدمت کردند.

وی با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساخت‌های غیرنظامی‌گفت: در این حملات، ۵۶ مرکز هلال‌احمر، آمبولانس‌ها، انبار‌های امدادی و مراکز درمانی هدف قرار گرفتند که تمامی این موارد مستندسازی و به نهاد‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و مراجع حقوق بشردوستانه ارسال شد.

کولیوند همچنین از راه‌اندازی سامانه «۴۰۳۰» برای ارائه خدمات مشاوره روانی در دوران بحران خبر داد و گفت: زمان جنگ، ۲۳۰۰ متخصص به صورت شبانه‌روزی به مردم خدمات روانشناختی ارائه کردند.

وی با اشاره به حمایت‌های بین‌المللی از هلال‌احمر ایران اظهار کرد: با وجود اینکه هیچ درخواست رسمی‌برای دریافت کمک ارائه نکردیم، بیش از ۱۸ کشور و نهاد بین‌المللی در این جنگ به مردم ایران کمک کردند.

حسام الشرقاوی مدیر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر نیز در این نشست، با تمجید از توان، انسجام و عملکرد درخشان هلال‌احمر ایران، به‌ویژه در خدمت‌رسانی گسترده و فداکارانه در جنگ اخیر، تأکید کرد: از این همه فعالیت و اقدام بی چشم‌داشتی که شما برای مردم جنگ زده داشتید، قدردانی می‌کنم. شما همواره برای بدترین سناریو‌ها آماده هستید و این قابل ستایش است.

الشرقاوی در ادامه با اشاره به درخواست رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان برای ایجاد کانال بانکی جهت دریافت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی تأکید کرد: ما به شما اطمینان می‌دهیم و قطعا پیگیری می‌کنیم تا این کار حتما انجام شود.

وی در ادامه مجددا اذعان کرد: آنچه هلال‌احمر ایران در کمک به مردم و در دوران جنگ انجام داده به گوش دنیا رسیده است.

الشرقاوی ادامه داد: در آخر ماه سپتامبر در بیروت کنفرانس منا را داریم و می‌خواهیم فرصت‌های دیگر برای همکاری‌های آتی و بیشتر با هلال‌احمر ایران را بررسی کنیم.

مدیر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ همچنین ضمن تأکید بر تداوم حمایت‌های این نهاد از هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: تمامی وعده‌هایی که مطرح شده است، با دقت، جدیت و ظرفیت بیشتری پیگیری خواهد شد و همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های امدادی، درمانی و بشردوستانه توسعه می‌یابد.

برچسب ها: پیرحسین کولیوند ، هلال احمر ، کشتی توسکا
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