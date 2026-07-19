تکذیب انفجار و اصابت موشک به آبدانان

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0637\u0628\u0642 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0646 \u0634\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0622\u0628\u062f\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u0647\u06cc\u0686 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u06cc\u0627 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u0645\u0648\u0634\u06a9 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.