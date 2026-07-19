جوان آنلاین: سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با وضعیت ایمنی پل حافظ اظهار کرد: به هرشکل در سالهای اخیر ضریب ایمنی کاهش یافته اما به این شکل نیست که قابل استفاده نباشد البته قابلیت مقاومسازی را دارد.
وی با تأکید بر اینکه پلیس راهور باید اعلام کند که با حذف این پل خللی در مدیریت وضعیت ترافیک این محدوده ایجاد نمیشود، تصریح کرد: در صورت تأیید این طرح توسط پلیس، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران میتواند در نهایت ظرف دو ماه این پل را جمعآوری کند.
آقامیری همچنین خاطرنشان کرد: در صورتی که پلیس حذف این پل را تأیید نکند، مقاومسازی را دنبال خواهیم کرد اما در هر صورت، مشکل خاصی برای تردد روی این پل وجود ندارد. مسئله این است که تصمیم برای حذف یا عدم حذف این پل گرفته شود.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در صورت مقاومسازی این پل تا بیش از ۲۰ سال آینده نیز ظرفیت استفاده دارد، یادآور شد: اگربنا به حذف پل باشد در شرایط فعلی نیاز به مقاومسازی نیست و مقاومت کافی وجود دارد.
وی در مورد علت تأخیر در تصمیمگیری پلیس برای حذف این پل، یادآور شد: مباحث کارشناسی متعددی در این زمینه صورت گرفته است؛ در مقطعی این موضوع مطرح شد که در خیابان طالقانی زیرگذار ایجاد و سپس پل حافظ جمعآوری شود که در نهایت این ایده هم به نتیجه نرسید.
آقامیری در پاسخ به این پرسش که تخریب پل کم هزینهتر است یا مقاومسازی آن، گفت: اگر مدیریت ترافیک پس از تخریب پل پاسخگو باشد، آن را حذف خواهیم کرد و حتی قطعات و آهنآلات آن نیز در صورت تخریب به نوعی سرمایه محسوب میشود اما اگر مدیریت ترافیک با وجود این پل با مشکل مواجه نشود، دلیل برای حذف آن نداریم و مقاومسازی را در دستور قرار خواهیم داد.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: ما حتی برای نصب سرعتگیر در تهران نیز باید مجوز پلیس راهور را دریافت کنیم؛ لذا همچنان باید منتظر تصمیمگیری پلیس برای حذف یا عدم حذف آن باشیم.