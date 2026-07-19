وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه «بسیاری از سیاست‌های مهم حوزه علوم و فناوری نظیر مرجعیت علمی و نخبه پروری محصول فکر و ایده رهبری شهید و حمایت ایشان است»، تاکید کرد: حقیقتاً مدیون رهنمودها و سیاست‌های رهبری شهید در حوزه علم و فناوری هستیم.

جوان آنلاین: حسین سیمایی صراف با اشاره به میراث بر جای مانده از رهبری شهید عنوان کرد: رهبری شهید در حوزه علم و فناوری میراث خیلی گرانقدری دارند؛ ایشان یکی از بهترین سیاست‌گذارهای حوزه علم و فناوری بودند و بسیاری از سیاست‌های مهم نظیر مرجعیت علمی، تولید علم، شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری و نخبه پروری محصول فکر و ایده رهبری و حمایت ایشان است.

به گزارش ایسنا، وی گفت: رهبری شهید همواره از دانشجویان چند مطالبه داشتند که تحصیل خوب، تهذیب اخلاق، تعهد نسبت به کشور، انقلاب و جمهوری اسلامی و اتفاقاً حفظ تندرستی و سلامت جسم یعنی سلامت جسم، سلامت روان و همچنین سواد علمی از جمله آنها است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان اظهار کرد: ما حقیقتاً مدیون رهنمودها و سیاست‌های رهبری شهید در حوزه علم و فناوری هستیم.