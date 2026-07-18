مردم شهرستان خمیر پیکر شهدای حمله آمریکا به پل‌های محور بندرعباس به لار را در روستای نیمه کار بندرخمیر تشییع کردند.

جوان آنلاین: آیین تشییع پیکر شهدای حمله آمریکا به پل‌های شهرستان خمیر با حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا، مسئولان استانی و شهرستانی در روستای نیمه کار از توابع بخش کهورستان شهرستان خمیر برگزار شد.

به گزارش مهر، مردم روستای نیمه کار و بخش‌های کهورستان و رویدر با حضور گسترده در این آیین، ضمن وداع با شهدای مظلوم حمله به زیرساخت‌های شهرستان خمیر، جنایت آمریکا در هدف قرار دادن پل‌ها و شهادت جمعی از شهروندان را محکوم کردند.

در این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین صالحی امام جمعه شهرستان خمیر و شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس و احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با بیان سخنانی، بر پاسداشت خون شهدا، وحدت و همدلی مردم و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکر شهدای روستای نیمه کار در قبرستان این روستا به خاک سپرده شد.

همچنین پیکر چهار شهید روستای کروئیه پس از پایان مراسم تشییع در نیمه کار، به زادگاهشان منتقل و با حضور مردم این روستا در قبرستان کروئیه به خاک سپرده شد.