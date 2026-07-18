درخشش تیم ملی المپیاد شیمی ایران با کسب ۴ مدال جهانی

جوان آنلاین: تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران در پنجاهوهشتمین دوره المپیاد جهانی شیمی (IChO ۲۰۲۶) که از ۱۰ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد، با کسب ۳ مدال نقره و یک مدال برنز به کار خود در این رقابتهای بینالمللی پایان داد.
به گزارش تسنیم، این رویداد معتبر علمی که با حضور بیش از ۳۵۰ دانشآموز از ۹۰ کشور جهان برگزار شد، بستر رقابت نخبگان شیمی دنیا بود که نمایندگان کشورمان با حضوری مقتدرانه، توانمندی علمی خود را به اثبات رساندند.
در این دوره از رقابتها، علی شمسیمفخر، مهیار نجار و امیررضا حسینی موفق به کسب مدال نقره شدند و آریو صیرفی نیز مدال برنز را از آن خود کرد. اعضای تیم ایران با ارائه عملکردی شایسته، بار دیگر توان علمی و استعداد دانشآموزان کشور را در عرصههای بینالمللی به نمایش گذاشتند.
این افتخار، حاصل تلاش و پشتکار اعضای تیم ملی است؛ ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به مدالآوران، خانوادههای آنان و جامعه علمی کشور، امیدواریم این مسیر پرافتخار با موفقیتهای بیشتری برای دانشپژوهان ایران ادامه یابد.