جوان آنلاین: به نقل از نیوزویک، میزان محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریست آمریکا، در دو نظرسنجی مهم به پایینترین حد خود رسیده است.
به گزارش تسنیم، این نشاندهنده بدبینی عمیق رأیدهندگان تنها چند ماه قبل از انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ است.
دو نظرسنجی که در اوایل ماه ژوئیه انجام شد، نشان داد که میزان محبوبیت ترامپ در اقتصاد در پایینترین حد تاریخی خود قرار دارد که ناشی از نگرانی گسترده در مورد هزینههای زندگی و شرایط اقتصادی آینده است.
آخرین نظرسنجی اقتصادی سی ان بی سی و نظرسنجی واشنگتن پست-ایپسوس هر دو نشان میدهند اکثر آمریکاییها از نحوه برخورد ترامپ با مسائل اقتصادی ناراضی هستند و اعتماد به چشمانداز مالی کشور با وجود نشانههای بهبود تورم و بازارها، همچنان ضعیف است.