کد خبر: 1369449
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱
سیاست » اخبار کلی
عارف:

قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار تشکیل شد

قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار تشکیل شد معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم نظارت یکپارچه و بدون موازی‌کاری بر بازار، از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار خبر داد و گفت برخورد جدی با گران‌فروشی و احتکار ضروری است.

جوان آنلاین: حمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار با اشاره به حملات اخیر به استان‌های جنوبی کشور و شهادت و مجروح شدن تعدادی از شهروندان، اظهار کرد: هنوز مرکب تفاهم‌نامه ایران و آمریکا خشک نشده بود که آمریکا بار دیگر تعهدات خود را نقض و به کشورمان حمله کرد.

وی افزود این حملات در شرایطی انجام شد که بر اساس ماده ۵ تفاهم‌نامه، مدیریت تنگه هرمز در ۶۰ روز پس از امضای آن بر عهده ایران قرار می‌گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گفت‌وگوی خود با استانداران استان‌های جنوبی، از روحیه و حضور مردم این مناطق قدردانی کرد و گفت ایستادگی مردم، مهم‌ترین عامل اقتدار کشور و رمز پیروزی در برابر دشمن است.

عارف با بیان اینکه دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود با شرایط جنگی روبه‌رو بوده، گفت دولت از ابتدا برنامه مدیریت کشور در شرایط جنگی را با محوریت تأمین معیشت مردم، مهار تورم، حفظ آرامش نسبی بازار، رشد اقتصادی و تأمین کالا‌های اساسی تدوین کرد و تأمین این کالا‌ها را خط قرمز خود قرار داد. به گفته وی، با وجود همه مشکلات، در دو جنگ تحمیلی اخیر هیچ مشکلی در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی ایجاد نشد و حتی کالا‌ها بیش از نیاز بازار تأمین و توزیع شدند.

معاون اول رئیس‌جمهور هدف از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار را ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و جلوگیری از موازی‌کاری عنوان کرد و گفت این قرارگاه به‌صورت موقت و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار تشکیل شده و جایگزین هیچ‌یک از نهاد‌های نظارتی نخواهد شد، بلکه با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، نظارت مؤثرتری بر بازار اعمال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه احتکار و گران‌فروشی همچنان از مشکلات جدی اقتصاد کشور است، اظهار داشت: در سال‌های گذشته هر زمان نرخ ارز افزایش یافته، قیمت کالا‌ها نیز بالا رفته، اما با کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها کاهش نیافته است. عارف تأکید کرد در کنار اقدامات ارشادی و جلب مشارکت اصناف و مردم، نباید از ابزار‌های قانونی و تنبیهی غافل شد و با گران‌فروشی و احتکار باید برخورد جدی صورت گیرد تا امکان سوءاستفاده از شرایط کشور وجود نداشته باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به سیاست کنترل قیمت‌ها گفت دولت با وجود پیش‌بینی آزادسازی قیمت‌ها در برنامه هفتم پیشرفت، به دلیل شرایط جنگی ناچار به اعمال کنترل و نظارت بر قیمت‌هاست و این سیاست و فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار، موقتی بوده و قرارگاه برای مدت یک سال فعالیت خواهد کرد و سپس عملکرد آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی روش‌های مختلف حمایت معیشتی، گفت دولت پس از بررسی شیوه‌های مختلف از نظام کوپنی دهه ۶۰ تا روش‌های نوین، کالابرگ الکترونیکی را برای جبران افزایش قیمت کالا‌ها ناشی از اصلاح ساختار‌های اقتصادی، قیمت‌های جهانی و افزایش هزینه‌های تولید انتخاب کرد.

وی افزود دولت در حال بررسی افزایش اعتبار کالابرگ، دست‌کم برای برخی دهک‌ها، است، اما به دلیل شرایط موجود هنوز امکان اجرای این تصمیم فراهم نشده و در نخستین فرصت عملیاتی خواهد شد.

در این جلسه، وزیر دادگستری نیز اعلام کرد قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار به ریاست استانداران و با حضور دستگاه‌های نظارتی تشکیل می‌شود و هدف آن ایجاد فرماندهی واحد برای نظارت مؤثرتر بر بازار، مقابله با احتکار و گران‌فروشی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به اقدامات دولت در این حوزه است. همچنین رئیس سازمان تعزیرات، استاندار تهران، دادستان تهران، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، معاون وزیر صمت و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط در این نشست حضور داشتند.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، کالابرگ ، شهرهای جنوبی ، حمله آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

ترامپ در بن‌بست 

بدون شرح

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

قانون تنگه‌ها

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

از تنگه رانده در کوه مانده

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

میناب هم جنوب بود

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار