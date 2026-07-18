رژیم صهیونیستی به شدت از موضع قانونی شهردار نیویورک در مورد نتانیاهو عصبانی و وحشت زده باشد.

جوان آنلاین: رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند، دانی دانون سفیر این رژیم در سازمان ملل متحد به شدت به تصمیم زهران ممدان برای بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جرم ارتکاب جنایات جنگی در صورت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، اعتراض کرد.

به گزارش تسنیم، دانون که نمی‌توانست عصبانیت خود را پنهان کند ادعا کرد که این ممدانی است که مستحق بازداشت است نه نتانیاهو (که از سوی دادگاه جنایات بین المللی به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم شده است).

او باز هم از حربه قدیمی و نخ نما شده متهم کردن افراد به یهودی ستیزی اعتراف کرد ممدانی و افراد دیگر با حمله به اسرائیل محبوبیت کسب می‌کنند.

گفتنی است در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز که امروز (شنبه) منتشر شد، از زهران ممدانی، شهردار نیویورک، پرسیده شد که اگر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کند، چه واکنشی نشان خواهد داد.

پاسخ ممدانی صریح و قاطع اعلام کرد: «من معتقدم که نخست‌وزیر نتانیاهو جایش در لاهه است. او یک جنایتکار جنگی است که توسط دادگاه بین‌المللی کیفری متهم شده است. با توجه به عواقب اقدامات او در سال‌های اخیر، این دیدگاهی است که بسیاری با آن موافق هستند».

او افزود: «من همچنین گفته‌ام که مطابق قوانین اینجا در شهر نیویورک عمل خواهم کرد، زیرا معتقدم که رعایت قانون برای هر شهرداری مهم است».

به نوشته واللا نیوز اوفیر آکونیس، کنسول (رژیم) اسرائیل در نیویورک، هم به این موضع واکنش نشان داد و گفت: «شهردار نیویورک هیچ اختیاری برای صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل ندارد. به جای دخالت در اموری که خارج از حوزه قضایی اوست، بهتر است بر اداره شهر نیویورک تمرکز کند».