سازمان ملل: زندگی در غزه جهنم است/کشتار هدفمند کودکان توسط اسرائیل

جوان آنلاین: به نقل از الشروق، مورالیدهان اوضاع انسانی در نوار غزه را «بسیار وخیم» و همچون «جهنم» توصیف کرد.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به گزارش اخیر این کمیته که در ۲۳ ژوئن (دوم تیر ماه) به شورای حقوق بشر ارائه شد، تأکید کرد: «اسرائیل در حال ارتکاب نسلکشی و جنایات سنگین از طریق هدف قرار دادن عمدی کودکان فلسطینی است.»
این مقام سازمان ملل با تشریح ابعاد فاجعهبار زندگی در غزه، گفت: «زیرساختها کاملاً نابود شده؛ نه برقی وجود دارد و نه خدمات فاضلاب. مردم بهصورت اجباری آواره شدهاند و اردوگاهها، فاقد ابتداییترین ملزومات بهداشتی است؛ بهگونهای که هر ۷۰۰ نفر تنها به یک سرویس بهداشتی دسترسی دارند.»
مورالیدهان با بیان اینکه «هیچکس در غزه در امنیت نیست»، تصریح کرد: «پهپادهای اسرائیلی بهطور خاص کودکان را هدف قرار میدهند و گزارشهای ما مستنداتی از کشتار کودکانی که پرچم سفید حمل میکردند، در حال جمعآوری هیزم بودند یا به دنبال کامیونهای کمکرسانی میدویدند، در بر دارد.»
وی همچنین با رد ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر استفاده از کودکان به عنوان سپر انسانی، اظهار داشت: «ما مواردی را مستند کردهایم که در آن کودک خردسال کشته شده، اما فرد بزرگسالی که او را حمل میکرد، جان سالم به در برده است؛ این نشاندهنده نیت روشن برای هدف قرار دادن کودکان است.»
رئیس کمیته تحقیق سازمان ملل در ادامه با انتقاد از کارشکنیهای تلآویو، افزود: «اسرائیل بهطور عامدانه از ورود کمکهای بشردوستانه جلوگیری کرده و علیرغم ادعای تخلیه مجروحان از گذرگاه رفح، روند خروج آنان بسیار کند و محدود است. این در حالی است که کشورهای همسایه مانند اردن و مصر برای پذیرش بیماران اعلام آمادگی کردهاند.»
مورالیدهان در پایان با تأکید بر اینکه اسرائیل با ممانعت از ورود اعضای این کمیته به اراضی اشغالی، عملاً از دسترسی به حقیقت جلوگیری میکند، خاطرنشان کرد: «گزارشهای ما حاوی اظهارات نگرانکننده سیاستمداران اسرائیلی است که مدعیاند هر کودک فلسطینی در غزه یک تروریست است که باید نابود شود. این رویه، یک نسلکشی برنامهریزیشده و نظاممند است که نباید در برابر آن سکوت کرد.»