اعتراف سنتکام به هلاکت دو نظامی تروریست آمریکا در اردن

جوان آنلاین: سنتکام به هلاکت دو نظامی تروریست آمریکا در اردن در حمله تلافیجویانه ایران اعتراف کرد.
به گزارش تسنیم، سازمان تروریستی سنتکام در بیانیهای رسمی، جزئیات تلفات نظامیان تروریست آمریکا در اردن را در پی حملات پهپادی و موشکی تلافی جویانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
بنا به اعتراف سنتکام، در این حملات، دو نظامی آمریکایی به هلاکت رسیده و یک نظامی دیگر همچنان مفقود است.
سنتکام افزود که چهار نظامی مجروح به بیمارستانهای اردن منتقل و پس از درمان مرخص شدند؛ سایر افرادی که دچار جراحات سطحی بودند نیز به پستهای خود بازگشتند.
این نهاد نظامی تروریستی آمریکا ادامه داد که هویت نظامیان کشته شده تا ۲۴ ساعت پس از اطلاعرسانی به خانوادههایشان، طبق پروتکلهای نظامی محرمانه باقی خواهد ماند.
این در حالی است که دولت تروریست آمریکا هرگز آمار واقعی از تلفات خود ارائه میکند و شدت حملات تلافی جویانه ایران به مواضع تروریستهای آمریکایی نشان میدهد که آمار تلفات بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده است.