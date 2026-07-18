کد خبر: 1369427
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی
هادی محمدی 

پروژه خیالی جنگ منطقه‌ای امریکا 

پروژه خیالی جنگ منطقه‌ای امریکا  موشه دایان، وزیر جنگ صهیونیست، انقلاب اسلامی را زلزله‌ای توصیف کرد که تل‌آویو را به لرزه درآورد.

موشه دایان، وزیر جنگ صهیونیست، انقلاب اسلامی را زلزله‌ای توصیف کرد که تل‌آویو را به لرزه درآورد. حقیقت نیز همین است که انقلاب اسلامی نه تنها از درون، بلکه با گسترش الهام‌بخشی به مردم مظلوم منطقه یا تقویت گفتمان و رویکرد‌های مقاومت در مقابل استعمارگران، اشغالگران، دیکتاتور‌ها و سرکوبگران، موجب نگرانی نژادپرستان صهیونیست و قلدر‌های جهانی شده که این پدیده را مانع سیاست‌های خود می‌دانستند. گام اول دشمنی جبهه شرارت استعماری علیه ایران از همان روز‌های اول پیروزی انقلاب آغاز شد و با انواع اقدامات تجزیه‌طلبانه و جنگ و فشار و تحریم اقتصادی، راه به جایی نبرد و شعله آگاهی‌بخشی و الهام، مردم منطقه را به حرکت درآورد. با قوت گرفتن هسته‌های مقاومت و اثرگذاری بر شبکه منطقه‌ای غارتگران وحشی غربی، اولویت راهبرد‌های عملیاتی بر نابودی این جریان‌های مقاومت قرار گرفته و دو دهه را در برگرفت، ولی این گروه‌ها قوی‌تر و مؤثرتر از قبل شدند. 
مجدداً اولویت بر یکسره‌سازی علیه ایران قرار گرفت تا از درون انقلاب، ظرفیت‌های فروپاشی را با کودتا‌های رنگی و غرب‌زده و لیبرالیسم کور و پیرو غرب، به سرانجام برسانند. این تلاش‌ها پیش از ثمربخشی، به بصیرت و آگاهی بیشتر و قدرتی افزون‌تر در ارکان انقلاب و جامعه منجر شد. اولویت‌های راهبردی صهیونیست‌ها از روز اول پیروزی انقلاب بر ایران قرار داشتند و با این رویکرد که ظرفیت‌های غربی را برای استراتژی خود هزینه کنند، دنبال شده است. ولی از نگاه امریکا و غرب که منافع استعماری در غرب آسیا اهمیتی بزرگ‌تر داشت، همواره اولویت نابودی و سرکوب و استحاله، یا همراه کردن اجباری جریان‌های مقاومت برجسته بوده است. تحولات جهانی و جابه‌جایی شاخص‌های قدرت، شرایط و اضطرار را بر قدرت‌های وحشی غربی حاکم کرد و از رویه‌های گذشته و فریبکاری جهانی در شعار‌های دموکراسی، حقوق بشر، قوانین و سازمان‌های بین‌المللی عبور کردند تا منافع خود و موجودیت رژیم صهیونی را با وحشی‌گری نژادپرستانه و متکی به زور، در قتل و ویرانی و ارعاب و تروریسم نجات داده و نظام منطقه‌ای و جهانی را در دست داشته باشند. 
جنگ و نسل‌کشی در فلسطین و سپس در لبنان یا در قبال یمن و سوریه، سرفصل جنگ‌های جدید صهیونیسم و استکبار جهانی در عبور از همه عرف‌ها و قوانین و قواعد جهانی بودند تا به هر قیمت سیطره و هژمون خود را حفظ نموده، برای زورآزمایی در مقابل روسیه و چین در نظام جهانی آماده‌تر باشند. این پارادایم رفتاری وحشیانه و غیرانسانی و ویرانگر از سوی امریکا و رژیم صهیونی به جای ثمربخشی، به موج جهانی آگاهی و مخالفت با امریکا و رژیم صهیونی منتهی شد و ترامپ و نتانیاهو را به منفورترین‌ها در جهان و به ویژه در غرب تبدیل کرد. از نگاه ترامپ و نتانیاهو و این دو رژیم فاسد و جنایت‌پیشه، اهمیتی ندارد که جهان و افکار عمومی نسبت به آنها چه ارزیابی دارند و استمرار و گسترش اندیشه جنگ‌افروزی و تروریسم بیشتر، به یک راهبرد جدید نظامی با تشویق صهیونیست‌ها علیه ایران تبدیل شد و سه جنگ را از سال گذشته تا کنون شکل داده است که باز هم حرکت در باتلاق و شکست و هزینه‌های ویرانگر، دامن آنها را گرفته است. 
آخرین راهبرد امریکا و رژیم صهیونیستی، که دو حاکمیت وحشی و نژادپرست و خونریز آن را هدایت می‌کنند، این است که اولویت یکسره‌سازی در قبال ایران همراه با همه پرونده‌های منطقه‌ای جبهه مقاومت، باید در یک مسیر تدریجی و با ضربات فزاینده و فرسایش‌دهنده، در شش ماه آینده به نتیجه برسد. مذاکره و توافق‌های مرحله‌ای یا ایده‌های سیاسی در پرونده‌های منطقه‌ای، صرفاً نقاط استراحت و بازبینی عملکرد اقدامات آنها در هر مرحله و برای بهینه‌سازی روش‌ها و اقدامات جدید است، تا دستیابی به اهداف پروژه منطقه‌ای را یکجا میسر نمایند. امروز در مرحله جدید جنگ ترامپ علیه ایران، اسرائیل در شرایط بازیابی قدرت و التیام دادن به بحران‌های داخلی است و ناتو و کشور‌های عربی منطقه، در کنار امریکا نقش‌آفرینی پررنگ‌تر می‌کنند و هدف این مرحله از جنگ، ورود به جنگ گسترده و شتاب دادن به بحران اقتصاد جهانی و انرژی نیست، بلکه فرسایش هدفمند شاخص‌های اقتصادی و تضعیف نظامی در ایران است تا امکان بحران‌سازی از درون در ایران مهیاتر شود و سپس با شتاب دادن به گسترش عملیات نظامی، اهداف آرزومندانه براندازی را محقق کنند. 
در این طرح منطقه‌ای و همزمان، مشغول کردن یا فرسایش جبهه‌های مقاومت به نحوی که امکان نقش‌آفرینی منطقه‌ای نداشته باشند، در دستور کار است تا هر کدام از آنها به مسائلی در درون کشورهای‌شان درگیر باشند و تضعیف شوند و همزمان با ضربه نهایی به ایران یا پس از آن، امکان نابودی جبهه مقاومت نیز میسر باشد. حال آنکه امریکا و رژیم صهیونی و شرکای آنها، هر یک با چالش‌ها و موانع و نقاط ضعف راهبردی مواجه هستند و اهداف خود را آرزومندانه با جنگ شناختی ضریب می‌دهند و از هر زمان دیگری در تاریخ ننگین خود ناتوان‌ترند تا اهداف خیالی را محقق کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جنگ ، ایران ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

ترامپ در بن‌بست 

بدون شرح

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

قانون تنگه‌ها

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

از تنگه رانده در کوه مانده

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

میناب هم جنوب بود

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار