کد خبر: 1369309
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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵
سیاست » اخبار کلی

تعیین تکلیف سهام عدالت در دستورکار مشترک مجلس و دولت

تعیین تکلیف سهام عدالت در دستورکار مشترک مجلس و دولت نایب رئیس مجلس گفت: مقرر شد حداکثر ظرف یک هفته آینده، موضوع سهام عدالت به صورت شفاف بررسی و تصمیمی اتخاذ شود که منافع ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت را تأمین کند.

جوان آنلاین: علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست بررسی وضعیت سهام عدالت با حضور روسای کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید، اجتماعی، اصل نود قانون اساسی، رئیس و اعضای فراکسیون سهام عدالت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونین وی و همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بها دار با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف سهام عدالت، اظهار کرد: در سنوات گذشته با اذنی که از رهبر شهید گرفته شد، ۴۹ میلیون نفر از سهام عدالت برخوردار شدند. این سهام به گونه‌ای بود که از محل سود آن، اصل سهام در مدت معین پرداخت می‌شد و سپس سهام در اختیار این ۴۹ میلیون نفر قرار می‌گرفت تا از منافع آن استفاده کنند.

به گزارش مهر، وی افزود: از این تعداد، ۳۰ میلیون نفر به صورت غیرمستقیم و ۱۹ میلیون نفر به صورت مستقیم سهامدار هستند. در بخش غیرمستقیم نیز در استان‌های کشور، تعاونی‌ها و شرکت‌های مربوط به سهام عدالت تشکیل شده است.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: در حال حاضر میان بورس و فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بورس معتقد است باید نماد سهام عدالت را باز کرده و آن را در بورس عرضه کند، اما نمایندگان عضو فراکسیون سهام عدالت این دیدگاه را ندارند و دغدغه صیانت از منافع مردم را مطرح می‌کنند.

نیکزاد تصریح کرد: امروز جلسه‌ای با حضور رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی، ویژه حمایت از تولید و اصل نود مجلس، اعضای فراکسیون سهام عدالت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت قوانین مجلس برگزار شد. در این نشست مقرر شد حداکثر ظرف یک هفته آینده، جلسه دیگری تشکیل و همه ابعاد این موضوع به صورت شفاف بررسی شود.

وی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی بورس باید به هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارائه شود، گفت: باید مشخص شود در صورت بازگشایی نماد سهام عدالت در بورس، چه تضمینی برای حفظ منافع مردم وجود دارد و این اقدام چه آورده‌ای برای ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت خواهد داشت.

نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: دولت به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بورس و هم نمایندگان مجلس، دغدغه صیانت از سهام مردم را دارند. این سهام با دستور مستقیم و موافقت رهبر شهید و در پاسخ به درخواست رئیس دولت وقت واگذار شده و امروز وظیفه همه ما صیانت از این میراث ارزشمند است؛ به گونه‌ای که هم منافع مردم حفظ شود و هم اقتصاد کشور از ظرفیت آن بهره‌مند شود.

نیکزاد در پایان تأکید کرد: جلسه بسیار خوبی برگزار شد و مردم عزیز در سراسر کشور مطمئن باشند مجلس تا حصول نتیجه، به صورت مستمر و هفتگی این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا تصمیمی اتخاذ شود که به نفع ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت باشد.

برچسب ها: علی نیکزاد ، سهام عدالت ، مجلس
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