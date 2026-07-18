جوان آنلاین: روابط عمومی ارتش اعلام کرد: «در راستای پاسخ کوبنده و تاثیرمحور ارتش جمهوری اسلامی ایران در هدف قرار دادن داراییهای راهبردی، مراکز فرماندهی و کنترل، زیرساختهای آمادی و سامانههای پدافندیِ ارتش تروریستی آمریکا، ساعاتی قبل، پهپادهای انهدامی ارتش در مرحله چهاردهم عملیات صاعقه، انبار مهمات ارتش متجاوز آمریکا در اردوگاه العدیری، ساختمانهای ستاد و انبارهای مهمات این ارتش کودککش در پایگاه علیالسالم و چند پل ارتباطی در کویت را هدف قرار دادند.
به گزارش مهر، اردوگاه العدیری از مراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان رزم نیروهای آمریکایی و پایگاه علیالسالم نیز یکی از بزرگترین مراکز پشتیبانی و هماهنگی عملیات هوایی آمریکا در منطقه خلیج فارس به شمار میرود.
در ادامه این حملات، مخازن سوخت ارتش متجاوز در پایگاه الازرق اردن نیز هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت.
پایگاه هوایی الازرق اردن به دلیل موقعیت، زیرساختها و استقرار تجهیزات نظامی مدرن و سرمایهگذاری کلان آمریکا، به یک پایگاه حیاتی برای ایالات متحده تبدیل شده است که برای کنترل منطقه و عملیاتهای نظامی در غرب آسیا نقش کلیدی ایفا میکند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه وارث غیرت و ایثار ملت بزرگ ایران است، افزود: هر قدرتی که سودای آزمودن اراده ملت ایران را در سر بپروراند، با عزم راسخ و آمادگی نیروهای مسلح و مردم قهرمان و نستوه این سرزمین کهن روبهرو خواهد شد.»