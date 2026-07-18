جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی با عنوان «همه ایران، سرای ماست» نوشت: جغرافیای ایران فقط مرزهای یک سرزمین نیست؛ روایت مشترک مردمی است که در هر نقطه از این خاک، سرنوشتشان به یکدیگر گره خورده است. از همین رو هر تعرضی به هر گوشه از این سرزمین، زخمی بر پیکر ایران است.
دولت از اولین ساعات حملات جنایتکارانه اخیر آمریکا به خاک کشورمان با همین نگاه مسئولیت خود را تعریف کرده است؛ نگاهی که میان شمال و جنوب، شرق و غرب یا مرکز کشور تفاوتی قائل نیست و امنیت، آرامش و کرامت همه ایرانیان را به یک اندازه ارزشمند میداند.
برای دولت، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و دیگر استانهایی که این روزها بیش از دیگر نقاط کشور در معرض تجاوز دشمن قرار گرفتهاند، بخشی جداییناپذیر از ایران هستند. همانگونه که تهران، تبریز، مشهد، شیراز، کرمانشاه یا هر شهر دیگر. اگر دشمن میکوشد با هدف قرار دادن بخشهایی از کشور، احساس ناامنی و گسست ایجاد کند، پاسخ ما چیزی جز تقویت همبستگی ملی و حضور مؤثر در کنار مردم نخواهد بود.
دولت در این روزها، وظیفه خود را تنها در مدیریت بحران نمیبیند. مسئولیت ما حفظ جریان عادی زندگی مردم تا آنجا که ممکن است، استمرار خدمات عمومی، پشتیبانی از دستگاههای امدادی و درمانی، تأمین نیازهای اساسی، حفظ پایداری زیرساختها و همراهی با خانوادههایی است که فشار بیشتری را تحمل میکنند.
در همین چارچوب همه دستگاههای اجرایی موظف شدهاند با حداکثر ظرفیت، خدمات مورد نیاز مردم را بدون وقفه ادامه دهند و هیچ خللی در تأمین نیازهای اساسی شهروندان ایجاد نشود.
آنچه در میدان میگذرد، حاصل همکاری شبانهروزی مجموعهای از نهادهای اجرایی، امدادی، درمانی و خدماترسان است. بسیاری از این اقدامات شاید در معرض دید افکار عمومی قرار نگیرد، اما نتیجه آن باید در زندگی مردم قابل لمس باشد؛ در استمرار خدمات، در رسیدگی به آسیبدیدگان، در تأمین کالاهای ضروری، در حفظ پایداری شبکههای حیاتی و در تلاش برای آنکه خانوادهها با کمترین دغدغه ممکن، روزهای سخت را پشت سر بگذارند. در چنین شرایطی، ارتباط نزدیک با مدیران محلی و دریافت مستمر گزارشهای میدانی، بخش مهمی از فرآیند تصمیمگیری دولت است. هر استان متناسب با شرایط خود، نیازها و اقتضائات متفاوتی دارد و تصمیمگیریها نیز بر همین اساس انجام میشود. هدف آن است که امکانات و ظرفیتهای کشور، به صورت عادلانه و متناسب با شرایط، در اختیار مردمی قرار گیرد که امروز بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند.
در کنار همه اقدامات اجرایی، یک مسئولیت مهم دیگر نیز بر عهده دولت است؛ حفظ اعتماد عمومی. مردم ایران در همه مقاطع تاریخی نشان دادهاند که در روزهای سخت، سرمایه اصلی کشور، همبستگی و همدلی ملی است. این سرمایه زمانی تقویت میشود که مردم اطمینان داشته باشند دولت در کنار آنان است، صدای آنان را میشنود، مسائلشان را پیگیری میکند و برای کاهش دشواریها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
جنگ تنها در میدان نبرد جریان ندارد؛ حفظ امید، آرامش و انسجام اجتماعی نیز بخشی از این میدان است.
دشمن تلاش میکند احساس ناامنی را به سراسر کشور تسری دهد و میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کند. پاسخ دولت به این راهبرد، حضور مستمر در کنار مردم، تداوم خدمت، پاسخگویی و تلاش برای حل مسائل آنان است. هیچ استانی در این مسیر تنها نخواهد بود و هیچ ایرانی نباید احساس کند که از دایره توجه دولت خارج شده است.
همزمان، برنامهریزی برای جبران خسارتها، حمایت از خانوادههای آسیبدیده و بازگرداندن هرچه سریعتر شرایط عادی به مناطق درگیر، بخشی از مسئولیت دولت است که با جدیت دنبال خواهد شد. باور داریم که عبور از این روزهای دشوار، تنها با اتکا به توان ملی، همدلی مردم و استمرار خدمترسانی ممکن است.
ایران، خانه مشترک همه ماست. امنیت و آرامش این خانه، تقسیمپذیر نیست و هیچ بخش آن از بخش دیگر جدا نیست. اگر امروز نقطهای از این سرزمین آماج حملات دشمن قرار گرفته، همه ایران در کنار آن ایستاده است و دولت نیز خود را موظف میداند با همه توان، در کنار مردم همان نقطه بماند؛ تا روزی که آرامش به زندگی آنان بازگردد. دولت با همین باور مسیر خود را ادامه خواهد داد؛ باوری که نه یک شعار، بلکه مبنای عمل و مسئولیتپذیری ماست: همه ایران، سرای ماست.