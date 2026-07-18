جوان آنلاین: متن اطلاعیه شماره ۲۶ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

«بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت قهرمان و بصیر ایران اسلامی؛

حضور شما در صحنه و حماسه آفرینی خیابانی شما، همانگونه که قائد شهید امت فرمودند سوخت موشک‌های رزمندگان اسلام و دعای شما تضمین پیروزی‌های درخشان آنهاست.

ساعتی پیش دو فروند کشتی نفتکش که با فریب سازمان‌های جاسوسی آمریکا قصد عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب تنگه هرمز را داشتند، منفجر شده دچار حریق گسترده شدند.

نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌دارد تنگه هرمز به خاطر شرارت‌های ارتش کودککش آمریکا به شدت ناامن و به طور کامل بسته است و تا زمانی که تجاوزات آمریکای جنایتکار پایان نیابد، امکان صدور کود شیمیایی و حتی یک قطره نفت و گاز از این منطقه وجود ندارد.

شناورها برای حفظ سرمایه و مهمتر از آن جان خود فریب نخورند و وارد مسیر مین‌گذاری شده نشوند.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم»