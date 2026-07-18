کد خبر: 1369242
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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۰
سیاست » اخبار کلی

نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل در پی جنایات جنگی آمریکا

نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل در پی جنایات جنگی آمریکا سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در پی حملات تجاوزکارانه جدید آمریکا به ایران و هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی ایران و شهادت جمعی از هموطنان، نامه‌ای به شورای امنیت ارسال کرد.

جوان آنلاین: امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پی حملات تجاوزکارانه جدید آمریکا به ایران و هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی کشورمان و شهادت جمعی از هموطنان، نامه دیگری به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ارسال کرد.

وی در نامه خود تصریح کرد که حملات تجاوزکارانه آمریکا نقض آشکار ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، اصول اساسی حاکمیت و تمامیت ارضی و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور است. هدف قرار دادن مکرر اموال و اهداف غیرنظامی، به‌ویژه شبکه‌های حیاتی حمل‌ونقل و راه‌آهن، مصداق جنایت جنگی است.

وی تاکید کرد: آمریکا مسئولیت کامل بین‌المللی از دست رفتن جان‌ها، وارد آمدن جراحات، تخریب زیرساخت‌ها، تخریب محیط زیست و تمامی پیامدهای ناشی از اقدامات غیرقانونی بین‌المللی خود را بر عهده دارد.

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران مجددا تاکید می‌کند که ارتکاب بی‌وقفه این حملات نظامی غیرقانونی، تهدیدی جدی و قریب‌الوقوع برای صلح و امنیت بین‌المللی، آزادی دریانوردی، ثبات منطقه‌ای و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل در این نامه گفت: ایران فورا از شورای امنیت می‌خواهد که مسئولیت اصلی خود را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق منشور انجام دهد و اقدامات فوری و موثری را برای پایان دادن به تجاوز ایالات متحده انجام دهد و پاسخگویی در قبال تمام نقض‌های فاحش ایالات متحده را تضمین کند.

متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

پیرو دستور دولت متبوعم و در ادامه نامه‌های قبلی در خصوص تداوم اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله نامه مورخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶، مایلم توجه فوری شورای امنیت را به تداوم و استمرار نقض حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران جلب کنم.

متاسفانه، به دلیل انفعال مستمر شورای امنیت، ایالات متحده در حال ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه بیشتر و ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم ایران است که نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل، به ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

در همین ارتباط، مایلم به اطلاع شما برسانم که در ادامه جنایات جنگی ایالات متحده شامل هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان اموال و تاسیسات غیرنظامی، از جمله زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، در ساعات پایانی پنجشنبه، ۱۶ ژوئیه و ساعات اولیه جمعه، ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ایالات متحده مجموعه‌ای از حملات نظامی گسترده را با هدف قرار دادن چندین مکان در سراسر استان هرمزگان انجام داد.

این حملات غیرقانونی، منجر به وارد آمدن خسارات جانی قابل‌توجه به غیرنظامیان و تخریب سازمان‌یافته زیرساخت‌های حیاتی حمل‌ونقل شده است که برای بقا و زندگی روزمره جمعیت غیرنظامی ضروری هستند.

این حملات به شدت مسیر ارتباطی بندرعباس - لار و منطقه کهورستان بندر خمیر را هدف قرار داد و منجر به تخریب چندین پل اصلی شد. متاسفانه، پس از تخریب یکی از این پل‌ها، یک وسیله نقلیه غیرنظامی از سازه آسیب‌دیده سقوط کرد و منجر به شهادت هفت غیرنظامی و زخمی شدن ۹ نفر دیگر شد.

علاوه بر این، یک حمله عمدی به محله تپه الله اکبر بندرعباس منجر به شهادت یک غیرنظامی و زخمی شدن هشت نفر دیگر شد. گزارش‌های میدانی همچنین انفجارهایی را در مجاورت روستای ماسان در جزیره قشم، در کنار برخورد پرتابه‌ها در مناطقی از بندر لنگه و سیریک، تائید می‌کنند.

زیرساخت‌های راه‌آهن غیرنظامی نیز مورد حملات مستقیم نظامی قرار گرفتند. ایستگاه راه‌آهن بندرعباس که به عنوان یک تقاطع اصلی راه‌آهن در جنوب ایران متصل به بندر شهید رجایی عمل می‌کند و یک مرکز حیاتی در کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب را تشکیل می‌دهد، توسط نیروهای ایالات متحده هدف قرار گرفت.

این حمله موجب وارد آمدن خسارت به ساختمان ایستگاه، مجروح شدن دو نفر و اعمال محدودیت از سوی اداره راه‌آهن ایران برای حرکت قطارهای مسافری در این مسیر شد.

گزارش‌های رسمی از مقامات ذیصلاح استانی تائید کرده‌اند که این حملات، سازه‌های غیرنظامی خاصی را تخریب کرده‌اند از جمله پل گریوه در مسیر بندرعباس - بندر خمیر - لار، پلی که بعد از روستای لاتیدان در مسیر برگشت قرار دارد، دو پل در مسیر کهورستان - لار، یک پل ناتمام در جاده بندر خمیر - کشار - بندر عباس و پل روستای مارو در بندر خمیر.

در نتیجه، مقامات محلی ناچار شده‌اند مسیرهای جایگزین را برای تردد غیرنظامیان تعیین کنند تا دسترسی تیم‌های امداد و نجات، نیروهای انتظامی و آتش‌نشانی حفظ شود. هدف قرار دادن سازمان‌یافته این زیرساخت‌های حیاتی، فعالیت‌های تجاری، معیشت غیرنظامیان و عملیات امدادرسانی را به‌شدت مختل کرده و نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود.

همچنین، با کمال تاسف و اندوه عمیق، به اطلاع شما می‌رسانم که طبق اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، مجموع مجروحان ناشی از اقدامات نظامی ایالات متحده از ابتدای ژوئیه ۲۰۲۶ تاکنون از ۴۰۰ زخمی فراتر رفته است. تا ساعت ۶:۳۰ صبح ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۴۳ شهروند ایرانی شهید شده‌اند.

آمارهای تائید شده نشان می‌دهد که در میان قربانیان، سه زن و یک کودک شهید و ۲۲ زن و ۹ کودک خردسال زخمی شده‌اند. در حال حاضر، ۴۷ نفر در وضعیت وخیم در بیمارستان بستری هستند.

جمهوری اسلامی ایران با شدیدترین لحن ممکن، این اقدامات تجاوزکارانه فجیع، مداوم و تشدیدکننده توسط ایالات متحده و هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌های غیرنظامی را که منجر به خسارات جانی و شهادت غیرنظامیان شده است، محکوم می‌کند.

چنین اقداماتی نقض آشکار ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، اصول اساسی حاکمیت و تمامیت ارضی و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور است. هدف قرار دادن مکرر اموال و اماکن غیرنظامی، به‌ویژه شبکه‌های حیاتی حمل‌ونقل و راه‌آهن، مصداق جنایت جنگی است.

بار دیگر تاکید می‌کنم که ایالات متحده آمریکا مسئولیت کامل بین‌المللی از دست رفتن جان‌ها، وارد آمدن جراحات، تخریب زیرساخت‌ها، تخریب محیط زیست و تمامی پیامدهای ناشی از اقدامات غیرقانونی بین‌المللی خود را بر عهده دارد.

دولت جمهوری اسلامی ایران مجددا تاکید می‌کند که ارتکاب بی‌وقفه این حملات نظامی غیرقانونی، تهدیدی جدی و قریب‌الوقوع برای صلح و امنیت بین‌المللی، آزادی دریانوردی، ثبات منطقه‌ای و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز است.

با توجه به موارد فوق، ایران فورا از شورای امنیت می‌خواهد که مسئولیت اصلی خود را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق منشور انجام دهد و اقدامات فوری و مؤثری را برای پایان دادن به تجاوز ایالات متحده انجام دهد و پاسخگویی در قبال تمام نقض‌های فاحش ایالات متحده را تضمین کند.

در نهایت، دولت من مجددا تاکید می‌کند که در صورت ادامه فقدان اقدام موثر سازمان ملل متحد و شورای امنیت، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی خود را طبق حقوق بین‌الملل برای انجام تمام اقدامات لازم به منظور حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی، مردم و منافع ملی حیاتی خود محفوظ می‌دارد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمائید این نامه به‌عنوان یکی از اسناد رسمی شورای امنیت توزیع شود.»

برچسب ها: شورای امنیت سازمان ملل ، ایروانی ، شورای امنیت
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