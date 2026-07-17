حمله سرطان جهانی امریکا به کودکان سرطانی اهوازی

جوان آنلاین: درست در لحظاتی که دارو‌های مسکن قوی و مرفین‌ها داشت اثر می‌کرد تا کمی درد کودکان سرطانی را التیام ببخشد، بلکه خواب به چشمانشان بیاید، صدای انفجار‌های متعدد و فروریختن و ویرانی، حوالی ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه خواب را از چشم کودکانی ربود که به ضرب و زور دارو‌ها به خواب فرورفته بودند، وحشتی عجیب را به جانشان ریخت. کودکان بیماری که در دنیای زیبای کودکانه‌شان پس از کارشکنی‌های امریکا و غرب بر سر دسترسی به دارو‌های سرطان با تحریم و بمباران شرکت‌های داروسازی مانند توفیق دارو، این‌بار زیر باران پرتابه‌ها، معنای دشمنی و جنگ تمدنی را از همین سنین کودکانی به عینه دریافتند و زخم و درد این دشمنی را بر تن رنجورشان تحمل کردند.

شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیرماه از ساعت ۲۲:۳۰، انفجار‌های پی در پی شهر اهواز را لرزاند. دشمن تروریستی امریکا با شلیک چندین موشک و پرتابه، بیش از پنج نقطه از این شهر را هدف قرار داد که شکسته شدن شیشه منازل مسکونی در مناطق مختلف، نخستین نشانه از شدت حملات بود، اما در کنار خسارات و آسیب‌های این حملات، موشک‌ها و پرتابه‌های دشمن به نزدیکی یکی از حساس‌ترین نقاط شهر اصابت کرده‌بود؛ بیمارستان فوق‌تخصصی شهید بقایی ۲ که محل درمان و بستری کودکان سرطانی و بیماران هماتولوژی و انکولوژی) است.

موج گرفتگی بیماران

هر چند موشک‌های دشمن به طور مستقیم به بیمارستان برخورد نکرده، اما موج انفجار و لرزش شدید، وحشتی بی‌سابقه میان والدین و بیماران ایجاد کرد.

در پی این حمله، ۲۱۱ کودک سرطانی تحت درمان در این مرکز، با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی به سایر بیمارستان‌های اهواز منتقل شدند و روند درمانی آنها بدون وقفه ادامه یافت.

ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، با تأیید این خبر اعلام کرد که خوشبختانه آسیب جانی به بیماران و کادر درمان وارد نشده، می‌گوید: «اما چند بیمار سرطانی بر اثر فشار و امواج انفجار دچار موج‌گرفتگی شدند که بلافاصله به مراکز درمانی دیگر اعزام و تحت مراقبت ویژه قرار گرفتند.»

تخلیه بیمارستان برای حفظ جان بیماران

مقام‌های محلی در استان خوزستان می‌گویند بیمارستان بقایی ۲ اهواز، محل درمان کودکان مبتلا به سرطان، پس از حمله شامگاه چهارشنبه به مناطقی در اطراف آن، به‌طور موقت تخلیه شده‌است.

ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، روز پنج‌شنبه گفت این حمله به نقاطی در مجاورت بیمارستان انجام‌شده و بیماران برای حفظ امنیت به مراکز درمانی دیگر منتقل شده‌اند.

دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز اعلام کرد که در پی وقوع انفجار در نواحی مجاور بیمارستان، این مرکز تخصصی درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های خونی و سرطان، موقتاً از چرخه خدمات درمانی خارج شده‌است.

به گفته این دانشگاه، هیچ‌یک از بیماران در این حادثه آسیب ندیده‌اند و روند درمان آنها در بیمارستان‌های پذیرنده ادامه دارد. مقام‌های محلی همچنین از شهروندان خواسته‌اند از تردد غیرضروری در اطراف بیمارستان خودداری کنند.

بقایی: جنایتی بزدلانه و مصداق جنایت جنگی علیه بی‌گناه‌ترین انسان‌ها

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به حملات اخیر امریکا به نزدیکی بیمارستان کودکان سرطانی در حساب کاربری خود نوشت: «این حمله وحشیانه که یادآور حملات اسرائیل به مراکز درمانی و بهداشتی است، رنج و اضطراب شدیدی را به کودکان بستری در بیمارستان تحمیل کرد و باعث شد ۲۱۱ بیمار که تحت درمان شیمی‌درمانی بودند، به‌طور اضطراری تخلیه شوند.»

بقایی تأکید کرد: «این اقدام، جنایتی بزدلانه و مصداق جنایت جنگی علیه بی‌گناه‌ترین انسان‌هاست؛ کودکانی که با شجاعت برای نجات جان خود مبارزه می‌کنند.»

از نگاه وی کسانی که بی‌وقفه از حقوق بشر سخن می‌گویند، اما عامدانه حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را نادیده می‌گیرند، هرگونه اعتبار اخلاقی خود را از دست داده‌اند.

اراده خلل‌ناپذیر مردم ایران

انجمن خون و سرطان کودکان ایران هم با انتشار بیانیه‌ای، حمله به بیمارستان شهید بقایی اهواز را محکوم کرد.

در بیانیه انجمن خون و سرطان کودکان ایران آمده‌است: رژیم کودک‌کش ایالات‌متحده امریکا در شرایط استیصال و شکست در مقابل اراده پولادین شما مردم شریف قرار گرفته‌است؛ بنابراین در یک اقدام وحشیانه در شب بیست وپنجم تیر ماه ۱۴۰۵ مصادف با ۱۳ جولای ۲۰۲۶ کودکان سرطانی بیمارستان شهید بقایی اهواز را که یکی از بزرگ‌ترین مراکز آموزشی و درمانی مخصوص انکولوژی کودکان در سطح کشور است مورد حمله موشکی قرار داد و موجب زخمی شدن و وحشت کودکانی شد که با سرطان دست و پنجه نرم می‌کنند، انجمن خون و سرطان کودکان ایران اطمینان دارد این حملات ددمنشانه از طرف نظامیان تروریست امریکا به مراکز درمانی هرگز نمی‌تواند کوچک‌ترین خللی در اراده ما برای پیشرفت علمی و تعهدمان نسبت به بیماران ایجاد کند، ضمن محکوم کردن این حملات کور و بی‌رحمانه ارتش امریکا از تمام مجامع بین‌المللی می‌خواهیم کمک کنند تا ماشین جنگی کودک‌آزاران امریکایی را متوقف کنیم تا بیشتر از این شاهد درد و رنج پدران و مادران عزیزان مبتلا به سرطان نباشیم.

ما ضمن تشکر از مدیران، پزشکان، پرستاران و کادر اداری که با فداکاری و از جان گذشتگی بی‌نظیر خود شب گذشته این کودکان مظلوم را به سایر بیمارستان‌ها منتقل کردند و به حیات این بیماران امید بیشتری بخشیدند از خداوند متعال می‌خواهیم رزمندگان عزیز کشورمان را در مهار جنایتکاران نظامی امریکا یاری بخشد.

سلامت، نخستین قربانی جنگ است

حملات ددمنشانه امریکا به کشورمان تنها به آسیب و حمله به مجاورت بیمارستان تخصصی درمان سرطان کودکان محدود نمی‌شود. حمله به زیرساخت‌های ارتباطی و همچنین حمله به خوابگاه سربازان بر کف ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایرانشهر تعداد زیادی از هموطنانمان را مجروح کرده و موجب شهادت تعداد دیگر شده‌است.

دکتر حسین کرمان‌پور؛ رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در جنگ تیرماه، تا ساعت ۶:۳۰ صبح ۲۶ تیر، شمار مصدومان حملات امریکا از ۴۰۰ نفر عبور و ۳۸ نفر هموطن شهید شدند؛ در میان آنان ۲۲ زن مصدوم، سه زن شهید، ۹ مصدوم زیر ۱۸ سال و یک شهید زیر ۱۸ سال دیده می‌شود. ۴۷ نفر بستری و نیازمند دعای مردم عزیز.»

وی تأکید می‌کند: «سلامت، نخستین قربانی جنگ است.»