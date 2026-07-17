صدای بلند ایران در منظومه اقتصادی آینده جهان

جوان آنلاین: وزیر کار از تریبون اجلاس وزرای کار بریکس اعتراض خود را نسبت به جنگ افروزی به همه جهان اعلام کرد و خطاب به نماینده اماراتی گفت: سرزمین تان را در اختیار دشمنان ایران قرار ندهید. ما هیچ وقت شروع‌کننده حمله به هیچ کشوری نبودیم. ایران نماد صلح خواهی در جهان است، اما اگر به خاک و مردم کشور ما حمله شود با تمام توان از خود دفاع خواهیم کرد. احمد میدری همچنین بر رایزنی پیرامون توسعه اشتغال و ضرورت ایستادگی در برابر استعمار نوین و برقراری نظم عادلانه جهانی تأکید کرد و گفت: این نشست، بستری برای تبادل دیدگاه‌های ملی پیرامون حوزه‌های رفاه و اقتصاد کار است.



مهم‌ترین دلایل اهمیت حضور در گروه بریکس این است که این گروه به‌واسطه دارا بودن نیمی از جمعیت جهان و بین ۲۵ تا ۲۸‌درصد از ظرفیت اقتصاد جهانی پتانسیل بالایی برای تأثیرگذاری در جهان را دارد. اعضای بریکس نیمی از اقتصاد دنیا را شامل می‌شوند، رقم تبادل اقتصادی میان این کشور‌ها رقم بسیار بالایی و نزدیک به ۶۰ تریلیون دلار در سال است. علاوه بر نقش اقتصادی بارزی که بریکس ایفا می‌کند، از لحاظ سیاسی نیز در حال نزدیک شدن به یک تقابل با غرب است و حضور کشور‌های قدرتمند منطقه در این گروه یک هسته قوی در برابر اردوگاه غرب خواهد بود.

بنابراین با توجه به مناسبات دوجانبه و چندجانبه اعضای گروه بریکس و تاکید آنها بر گسترش تعاملات اقتصادی این انتظار وجود دارد که قدرت‌های نوظهور اقتصادی بتوانند بر اقتصاد دنیا اثرگذار باشند و با فعالیت‌های گسترده در ابعاد اقتصادی و سیاسی شرایط بهتر اقتصادی را رقم زنند. تحلیلگران معتقدند: بریکس در جهان چند قطبی در حال ظهور و بروز است و در آینده‌ای نزدیک به‌عنوان بلوک قدرتمند اقتصادی در نظام بین‌المللی شناخته خواهد شد.

ظرفیت‌های اقتصادی بریکس برای ایران

به گفته تجار و بازرگانان، ایران با عضویت کامل در بریکس که بنیان اصلی آن بر مسائل اقتصادی است، فرصت بسیار خوبی نصیبش شده که تحریم‌های یک‌جانبه را دور بزند و بتواند از مزایای بانک توسعه بریکس که خارج از سوئیفت است، استفاده کند. در عین حال صادرات نفت، گاز، میعانات یا تولیدات صنعتی و نیمه‌صنعتی از جمله مزایای گروه بریکس است. همچنین پیشنهاد شده تا از ارز مشترک کشور‌ها استفاده کنند. ایران هم می‌تواند با بهره بردن از این فرصت در جهت کم‌اثر شدن تحریم‌ها گام بردارد و از مزایای دریافت، خرید و فروش یا صادرات و واردات از طریق این کانال‌ها استفاده کرده و به توسعه و تبادل اقتصادی -تجاری بیش‌تر بپردازد. همچنین با توجه به این‌که به طور سنتی با چین، روسیه و هند مراودات اقتصادی داریم در قالب این سازمان می‌توانیم با توسعه روابط با سایر اعضا از جمله برزیل، مصر یا امارات همکاری‌های خود در ابعاد اقتصادی را افزایش دهیم. علاوه بر این ایران هم دارای مزایایی برای اعضاست که بدون هیچ دغدغه‌ای نسبت به صادرات و واردات کالا‌ها اقدام کنند بدون این‌که به سوئیفت ورود کنند یا نیاز به ارز اروپایی و یورو داشته باشند. علاوه براین، راه‌اندازی کریدور شمال-جنوب، فرصت مناسبی برای ترانزیت بوجود می‌اورد. در حال حاضر درآمد ترانزیتی از آنچه می‌تواند باشد، کمتر است، اما براساس برآورد‌های انجام شده با تقویت این مسیر‌ها و تسهیل عبور کالا‌های ترانزیتی می‌تواند افزایش چشمگیری داشته باشد ضمن این‌که گام محکمی برای دور زدن تحریم‌ها باشد.

میدری خطاب به امارات: سرزمین‌تان را در اختیار دشمنان ایران قرار ندهید

وزیر کار در اجلاس دوازدهم وزرای کار بریکس با تاکید بر اینکه ما متعهد به برقراری نظم برابر اقتصادی در جهان هستیم، خطاب به نماینده اماراتی گفت: سرزمین‌تان را در اختیار دشمنان ایران قرار ندهید.

به گزارش روابط‌عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری وزیر کار در اجلاس دوازدهم وزرای کار و اشتغال بریکس به میزبانی هند گفت: ما از همین نشست اعتراض خود را نسبت به جنگ افروزی به همه جهان اعلام می‌کنیم. وی با بیان اینکه کشورم در یک جنگ ناخواسته وارد شده است و ما عزادار کودکان و مردم بی گناه و عزادار رهبر فقید کشورمان در جریان جنگ اخیر هستیم، تاکید کرد: من اینجا آمده‌ام زیرا اعتقاد دارم گروه کشور‌های بریکس برای یک هدف بزرگ تاسیس شده است.

میدری در این اجلاس خطاب به نماینده اماراتی گفت: ما هیچ وقت شروع‌کننده حمله به هیچ کشوری نبودیم. ایران نماد صلح خواهی در جهان است، اما اگر به خاک و مردم کشور ما حمله شود با تمام توان از خود دفاع خواهیم کرد. وزیر کار تأکید کرد: ایران معتقد است امنیت کشور‌های منطقه خلیج فارس را ما و کشور‌های همسایه می‌توانیم در کنار هم تأمین کنیم و نیازی به دخالت کشور‌های دیگر از سایر نقاط جهان نیست. میدری در پا سخ به اظهارات مداخله جویانه امارات گفت: ما از امارات می‌خواهیم سرزمین خود را در اختیار دشمنان ایران قرار ندهد و جلوی مداخله از طریق خاک خود را بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوازدهمین نشست وزرای کار و اشتغال بریکس همچنین ضمن پیشنهاد طراحی نظم برابر اقتصادی در جهان را توسط بریکس مطرح کرد. وی همچنین بر رایزنی پیرامون توسعه اشتغال و ضرورت ایستادگی در برابر استعمار نوین و برقراری نظم عادلانه جهانی تأکید کرد. احمد میدری در این نشست که در «حیدرآباد هند» برگزار شد، گفت: این نشست، بستری برای تبادل دیدگاه‌های ملی پیرامون حوزه‌های رفاه و اقتصاد کار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به شرایط حساس منطقه‌ای و مواجهه کشور با تجاوزات اخیر، با تأکید بر اینکه امنیت خلیج‌فارس تنها با مشارکت کشور‌های همسایه قابل تأمین است، تصریح کرد: ایران معتقد است نیازی به حضور نیرو‌های فرامنطقه‌ای در منطقه وجود ندارد و کشور‌های همسایه ظرفیت کامل برای برقراری ثبات پایدار را دارا هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به بیانیه هفدهمین اجلاس سران بریکس در «ریودوژانیرو»، تعهد به صلح، حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات، ایجاد نظم عادلانه را اولویت این ائتلاف دانست.

میدری با یادآوری پیشینه تمدنی و تاریخی کشور‌های عضو بریکس نظیر ایران، چین، هند و روسیه افزود: تاریخ گواهی می‌دهد که این کشور‌ها بدون توسل به استعمار، مهد تمدن و خالق ثروت بوده‌اند. با این حال، تجربه تاریخی به ما می‌آموزد که بدون مقاومت در برابر قدرت‌های استعمارگر اقتصادی، حفظ تمدن و شکوفایی ممکن نیست. وی از کشور‌های عضو بریکس خواست با اتخاذ موضعی واحد، مانع تکرار تجربه‌های تلخ تاریخی شوند و مسیر تحقق جهانی آباد و بدون تجاوز را هموار کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه ایران به دنبال جنگ نیست، اما در برابر تجاوز سکوت نخواهد کرد، از اعضای بریکس خواست تا بر پایه احترام متقابل، در سمت درست تاریخ بایستند و مانع از تکرار الگو‌های «امپریالیسم نو و استعمار نو» شوند. وی خاطرنشان کرد: کشور‌های عضو بریکس با هم‌افزایی می‌توانند جهانی ثروتمند، صلح‌آمیز و به‌دور از استثمار را برای آیندگان رقم بزنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود هدف از این حضور را تشریح الگو‌های ایرانی توسعه اشتغال و تقویت پیوند‌های چندجانبه خواند.

همچنین، دیدار‌های دوجانبه با وزرای کار روسیه، هند و اندونزی بخشی از برنامه فشرده ایران برای شکل‌دهی به نظم نوین اقتصادی در حاشیه اجلاس بریکس بود و سیاست‌گذاری در حوزه حمایت‌های اجتماعی و کاهش بیکاری با تکیه بر تجارب اعضای بریکس، کلیدواژه اصلی این گفت‌و‌گو‌ها به شمار می‌رود. وزیرکار گفت: اگر قدرت نداشته باشیم، استعمارگران دوباره دوران سلطه را بازمی‌گردانند

ایران؛ الگوی عبور از محاصره اقتصادی

همچنین وزیر کار در حاشیه اجلاس دوازدهم وزرای کار و اشتغال بریکس اعلام کرد: ایران با بهره‌گیری از فرهنگ غنی تمدنی و الگوی اقتصاد مقاومتی، مسیر متفاوتی از الگو‌های شکست‌خورده جهانی را طی کرده و هرگز به سرنوشت کشور‌هایی نظیر ونزوئلا دچار نخواهد شد. میدری از تحلیل اقتصادی خود، به تلاش‌های دشمن برای به زانو درآوردن اقتصاد ایران با روش‌های مشابه آنچه در ونزوئلا پیاده شد، اشاره کرد و هشدار داد: اگر قدرت مقاومت نداشته باشیم، آنها دوباره دوران استعمار را بازمی‌گردانند. وی با رد شباهت ایران به ونزوئلا تاکیدکرد: ایران ونزوئلا نیست، چرا که فرهنگ و پافشاری رهبر شهید بر اقتصاد مقاومتی، سد محکمی در برابر تسلیم شدن ایجاد کرد. دشمنان با محاصره اقتصادی قصد دارند همان بلایی که بر سر غزه و لبنان آورده‌اند را بر سر ایران بیاورند، اما نشان دادیم که کشور تسلیم‌ناپذیر است.

اهمیت استراتژیک خلیج فارس

وزیر کار با بیان اینکه خلیج فارس و تنگه هرمز در ۲۰سال آینده اهمیت استراتژیک دو چندانی خواهند یافت، گفت: ایران به دنبال احترام متقابل و تأمین امنیت منطقه توسط خود کشور‌های منطقه است و نیازی به ژاندارم بین‌المللی ندارد. ایستادگی ما برای این است که توازن در تمامی کشور‌ها برقرار شود و آینده شرق و غرب در پایان دادن به زورگویی است.