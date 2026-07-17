کد خبر: 1369212
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تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

۲ پرونده تازه روی میز بازپرس جنایی قرار گرفت 

۲ پرونده تازه روی میز بازپرس جنایی قرار گرفت  دو پرونده قتل تازه در تهران؛ مرگ مرد ۷۰ ساله در داروخانه و قتل پسر جوان در پارک مشیریه روی میز بازپرس جنایی قرار گرفت. 
 آرمین بینا 

 

دو پرونده قتل تازه در تهران؛ مرگ مرد ۷۰ ساله در داروخانه و قتل پسر جوان در پارک مشیریه روی میز بازپرس جنایی قرار گرفت. 

چند روز قبل، اعضای یک خانواده در تهران به اداره پلیس مراجعه کردند و از کارمند یک داروخانه به اتهام قتل پدر ۷۰ ساله‌شان شکایت کردند. یکی از اعضای خانواده در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «پدرم چندی قبل کالای بهداشتی از یک داروخانه خرید، اما بعد متوجه شد کالایی که خریده، کالای مورد نظرش نیست. به داروخانه بازگشت تا کالا را پس دهد. یکی از کارمندان داروخانه او را با مشت و لگد زخمی و امروز هم فوت کرد. ما از کارمند داروخانه به اتهام قتل پدرمان شکایت داریم.»
با ثبت این شکایت، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز کردند. بررسی‌ها نشان داد اواخر خردادماه امسال، مرد ۷۰ ساله برای خرید لوازم بهداشتی و درمانی به داروخانه‌ای در مرکز شهر مراجعه کرده و کالای مورد نظر را خریده‌است. اما وقتی کالا را به خانه برد، اعضای خانواده‌اش متوجه شدند که کالای خریداری‌شده با مارکی که آنها می‌خواستند یکی نیست و کیفیت پایین‌تری دارد. 
به همین دلیل، مرد میانسال به داروخانه بازگشت تا کالای بهداشتی را پس دهد و پولش را بگیرد، اما کارمندان داروخانه از پس گرفتن کالا خودداری کردند و همین موضوع باعث درگیری آنها شد. وقتی درگیری بالا گرفت، کارمند داروخانه مرد میانسال را با مشت و لگد زد و او حالش بد شد و برای درمان به بیمارستان منتقل شد. وی تحت درمان قرار گرفت، اما در نهایت پس از چند روز بستری جان باخت. 
تحقیقات درباره این حادثه از سوی مأموران تا اعلام نظریه پزشکی قانونی در خصوص علت اصلی مرگ ادامه دارد. همچنین تحقیق از کارمند داروخانه به دستوربازپرس جنایی در دستور کار مأموران قرار گرفت. 

 قتل پسر جوان در پارک مشیریه
دومین پرونده‌ای که به تازگی روی میز بازپرس دادسرای امور جنایی تهران قرار گرفته، پرونده قتل پسر جوانی است که روز پنج‌شنبه، بیست و پنجم تیرماه، در درگیری با پسر جوان دیگری به قتل رسید. 
صبح روز پنج‌شنبه، مأموران پلیس تهران در تماس تلفنی با بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، خبر قتل پسر جوانی را اعلام کردند. یکی از مأموران گفت که پسر جوان زخمی برای درمان به بیمارستان منتقل شده‌بود، اما بر اثر شدت خونریزی ناشی از اصابت ضربه چاقو فوت کرده‌است. 
با اعلام این خبر، بازپرس جنایی همراه با تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی بیمارستان شدند. تیم جنایی در بیمارستان با جسد پسر جوانی به نام «حسن» روبه‌رو شدند. 

 از درگیری اول تا قتل دوم
بررسی‌ها حکایت از آن داشت که ساعتی قبل، حسن در یکی از پارک‌های منطقه مشیریه در جنوب تهران در درگیری زخمی و به قتل رسیده‌است. تحقیقات مأموران نشان داد مقتول همراه یکی از دوستانش سوار بر موتورسیکلت در حال گردش بودند که با دو سرنشین موتورسیکلت دیگری برخورد کردند و همین موضوع باعث درگیری آنها شد. 
آن درگیری با میانجیگری مردم و اهالی محل به پایان رسید، اما ساعتی بعد، دو طرف دوباره در پارکی با هم روبه‌رو شدند. این‌بار درگیری خونین آنها رقم خورد و حسن در جریان آن با اصابت ضربه چاقوی یکی از موتورسواران زخمی و به قتل رسید. 
با به دست آمدن این اطلاعات، همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی برای مشخص شدن علت اصلی مرگ، مأموران در تلاشند تا عامل قتل و همدست او را بازداشت و زوایای پنهان حادثه را فاش کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بازپرسی ، قتل ، پلیس
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