کد خبر: 1369211
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

گرفتاری در باند «ناصرگربه» به خاطر فرار از ازدواج اجباری

گرفتاری در باند «ناصرگربه» به خاطر فرار از ازدواج اجباری دختر جوان برای فرار از ازدواج اجباری به مردی پناه برد، اما او سارق حرفه‌ای بود و با وعده خواستگاری، او را به همکاری با باند سرقت کشاند. پونه در بازجویی گفت: «فریب خوردم، نمی‌خواستم سارق شوم.»
غلامرضا مسکنی 

جوان آنلاین: دختر جوان برای فرار از ازدواج اجباری به مردی پناه برد، اما او سارق حرفه‌ای بود و با وعده خواستگاری، او را به همکاری با باند سرقت کشاند. پونه در بازجویی گفت: «فریب خوردم، نمی‌خواستم سارق شوم.»

چندی قبل، مأموران پلیس تهران با شکایت‌های متعددی از شهروندان ساکن در شمال و غرب تهران روبه‌رو شدند. شاکیان از سرقت اموال باارزش خود، از جمله طلا، دلار و گاوصندوق، در غیاب خود خبر می‌دادند. 
یکی از شاکیان در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «همراه همسرم برای مسافرت چند روزی از تهران خارج شدیم. ساعتی قبل وقتی وارد خانه‌مان شدیم، با صحنه عجیبی روبه‌رو شدیم. قفل در ورودی خانه‌مان تخریب شده بود و تمام وسایل به هم ریخته بود. فهمیدم سارقانی به خانه‌ام دستبرد زده‌اند. به سرعت به محل نگهداری طلا‌ها و دلارهایم رفتم، اما خبری از گاوصندوق نبود. سارقان گاوصندوق خانه‌ام را که همه زندگی‌ام داخل آن بود، سرقت کرده بودند.»


 سارقان حرفه‌ای و قطع دوربین‌ها
در حالی که هر روز به تعداد شاکیان افزوده می‌شد، بررسی‌ها نشان داد سارقان حرفه‌ای هستند. آنها پس از تخریب در ورودی وارد خانه می‌شدند و اموال باارزش را سرقت می‌کردند. برای اینکه هیچ ردی از خود به جا نگذارند، حتی دوربین‌های مداربسته ساختمان‌ها را نیز قطع می‌کردند. 
بررسی دوربین‌های مداربسته بیرون از ساختمان نیز کمکی به پلیس نکرد، زیرا سارقان در تمامی سرقت‌ها چهره‌های خود را پوشیده بودند. تنها اطلاعاتی که به دست آمد، این بود که سارقان سه مرد و یک زن جوان هستند. 


 اثر انگشت؛ کلید شناسایی باند
تحقیقات برای شناسایی اعضای باند سارقان حرفه‌ای ادامه داشت تا اینکه در آخرین سرقت، مأموران به ردپای مهمی رسیدند. سارقان در تمامی سرقت‌ها تلاش کرده‌بودند که هیچ ردی از خود به جا نگذارند، اما یکی از آنها هنگام سرقت یک گاوصندوق ۷۰۰ کیلویی، اثر انگشت خود را برجای گذاشته بود. 
مأموران با بررسی این اثر انگشت، به ردپای یک سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار معروف به «ناصر گربه» رسیدند که بیش از هفت بار بازداشت و راهی زندان شده‌بود. بررسی‌های بعدی نشان داد ناصر گربه پس از آزادی از زندان، همراه با دو نفر از دوستانش و دختر مورد علاقه‌اش به نام «پونه»، دست به سرقت‌های سریالی زده‌است. 


 دستگیری اعضای باند
با به دست آمدن این اطلاعات، مأموران ابتدا ناصر گربه و پونه را بازداشت کردند و در ادامه، دو همدست دیگر آنها را نیز دستگیر و به اداره پلیس منتقل کردند. 
متهمان در بازجویی‌ها به سرقت‌های سریالی از خانه‌هایی در شمال تهران اعتراف کردند. آنها روش کار خود را اینگونه شرح دادند که ابتدا خانه‌های خالی را شناسایی می‌کردند و سپس با تخریب قفل در، وارد می‌شدند و تمام اموال باارزش را سرقت می‌کردند. 


 پونه: ناصر مرا فریب داد
پونه، تنها عضو زن این باند، با اظهار پشیمانی به همدستی با اعضای باند اعتراف کرد و گفت ناصر مرا به بهانه ازدواج فریب داد و وارد باند سارقان کرد. 
تحقیقات از متهمان برای شناسایی دیگر سرقت‌های احتمالی و کشف اموال مسروقه ادامه دارد. 


 گفت‌و‌گو با متهم
فرار از ازدواج اجباری
پونه، دختر جوانی است که می‌گوید: «به خاطر فرار از ازدواج اجباری خانواده‌ام، به امید زندگی لاکچری در دام یک سارق حرفه‌ای افتادم که برای همیشه زندگی‌ام را سیاه و تباه کرد.»

پونه، سابقه داری؟
 نه. من هیچ سابقه‌ای ندارم. تا الان حتی به کلانتری هم نرفته بودم. خانواده‌ام آبرومند هستند، اما من آبروی آنها را ریختم و زندگی خودم را هم تباه کردم. نمی‌دانم چطور به چشم پدر و مادرم نگاه کنم. 

پس چه شد که سارق شدی؟
 برای فرار از ازدواج اجباری. خانواده‌ام اصرار داشتند با مرد جوانی ازدواج کنم که اصلاً او را دوست نداشتم. هر چقدر تلاش کردم خانواده‌ام را منصرف کنم، فایده‌ای نداشت. آنها تصمیم خودشان را گرفته‌بودند و من باید با مردی که نظر آنها برای من ایده‌آل بود، ازدواج می‌کردم. احساس می‌کردم دارم خفه می‌شوم. تا اینکه با ناصر آشنا شدم و تصور کردم او فرشته نجات من است، اما اشتباه کردم. 

چطوری با ناصر آشنا شدی؟
وقتی با اصرار خانواده‌ام روبه‌رو شدم، دنبال کسی می‌گشتم تا به او پناه ببرم. مدتی قبل در یکی از پارک‌ها با ناصر آشنا شدم. به نظر می‌آمد پسر پولداری است. لباس‌های شیک می‌پوشید و با اعتماد به نفس حرف می‌زد. اصلاً فکر نمی‌کردم سارق باشد. وقتی با او آشنا شدم، موضوع ازدواج اجباری را به او گفتم و ناصر هم قول داد کمکم کند تا با آن مرد ازدواج نکنم. بعد از مدتی هم خودش پیشنهاد ازدواج داد. من خوشحال شدم که با پسر مورد علاقه‌ام ازدواج می‌کنم، اما خبر نداشتم که در دام چه باندی گرفتار می‌شوم. 

چرا وقتی فهمیدی سارق است، از آنها جدا نشدی؟
من خبر نداشتم که او سارق حرفه‌ای است. قرار بود به خواستگاری‌ام بیاید، اما پول نداشت. پیشنهاد داد برای رهایی از ازدواج اجباری، چند سرقت انجام دهد و با پول آن به خواستگاری‌ام بیاید. من تصور کردم او فقط به خاطر زندگی مشترکمان می‌خواهد سرقت کند و خبر نداشتم که او سارق حرفه‌ای است و بار‌ها به زندان رفته‌است. به همین دلیل همراه او شدم و بعد هم با دو نفر از همدستانش آشنا شدم. او همیشه می‌گفت این آخرین سرقت است، اما هر بار دوباره تکرار می‌شد. 
ناصر همیشه وعده و وعید می‌داد که آخرین سرقت است و به زودی زندگی لاکچری برای من فراهم می‌کند. من چند سرقت با آنها رفتم و در آخرین سرقت هم قرار بود از آنها جدا شوم، اما به دام افتادیم. 

نقش شما در سرقت‌ها چه بود؟
من فقط زنگ خانه‌ها را می‌زدم و وقتی می‌فهمیدم کسی داخل خانه نیست، به ناصر و همدستانش خبر می‌دادم. 

حرف آخر؟
پشیمان هستم. زندگی‌ام را تباه کردم و الان یک سارق سابقه‌دار هستم. تصمیم دارم بعد از این، راه درست را انتخاب کنم.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ازدواج ، کلاهبردار ، پلیس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

قانون تنگه‌ها

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

از تنگه رانده در کوه مانده

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

میناب هم جنوب بود

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

انتظار برای امتحان

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار