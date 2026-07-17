جوان آنلاین: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در مسیر مذاکره از موضع اقتدار حرکت می‌کند و هیچ‌گاه اسیر مذاکرات نخواهد شد، ایجاد تقابل میان میدان و دیپلماسی را خطایی راهبردی دانست و با انتقاد از کنایه‌ها و تخریب برخی فرماندهان، هشدار داد که نباید با قضاوت‌های مقطعی و اهانت به فرماندهان انقلابی، به «شهدای زنده» و سرمایه‌های راهبردی انقلاب اسلامی ظلم کرد.

محمدحسین صفارهرندی در گفت‌و‌گو با تسنیم، با اشاره به روند بررسی تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و امریکا در ساختار تصمیم‌گیری کشور، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، دستور دادند موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و پیش از آن نیز نظر تک‌تک اعضا اخذ و جمع‌بندی شود. همچنین یک گروه پنج‌نفره متشکل از مسئولان نظامی و سیاسی مأمور بررسی موضوع شد و پس از اعلام نظر این گروه، رهبر انقلاب فرمودند اگر سه‌چهارم اعضای شورای عالی امنیت ملی با آن موافق باشند، ایشان مخالفتی با طی شدن این فرآیند ندارند. صفارهرندی افزود: در نهایت میزان موافقت اعضای شورا حتی بیش از سه‌چهارم بود و این نشان می‌دهد که نمی‌توان میان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کشور تقابل ایجاد کرد، زیرا همه در یک مسیر حرکت می‌کنند. وی با اشاره به تفاوت طبیعی نگاه فرماندهان نظامی و مسئولان دستگاه دیپلماسی گفت: طبیعی است که سقف نگاه راهبردی فرماندهان نظامی با برداشت مسئولان دیپلماسی یکسان نباشد. وظیفه دیپلمات، برقراری ارتباط و حفظ مناسبات است و از او نمی‌توان انتظار داشت همانند یک فرمانده نظامی به مسائل نگاه کند. در مقابل، فرمانده نظامی نیز بر اساس اقتضائات میدان تصمیم می‌گیرد، اما در نهایت همه در چارچوب تصمیم واحد نظام عمل می‌کنند.

آرایش کشور جنگی و شجاعانه است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی اسیر مذاکرات نیست، تصریح کرد: اگر طرف مقابل از مسیر توافق یا تعهدات خود تخطی کند، جمهوری اسلامی اقدام لازم را انجام می‌دهد. همان‌گونه که در عمل نیز هر زمان دشمن دست به اقدام خصمانه زده، جمهوری اسلامی پاسخ متناسب داده است. بنابراین هیچ‌گاه از موضع شجاعانه خود عقب‌نشینی نکرده‌ایم. اگر قرار بود جمهوری اسلامی در برابر هر جنایتی منفعل باشد و هیچ واکنشی نشان ندهد، جای نگرانی وجود داشت، اما واقعیت این است که آرایش کشور، آرایشی جنگی و شجاعانه و متناسب با رفتار دشمن است.

جنگ و مذاکره ابزار رسیدن به هدف هستند

صفارهرندی با بیان اینکه مذاکره فقط یکی از ابزار‌های تحقق منافع کشور است، اظهار داشت: همان‌گونه که جنگ نیز ابزاری برای رسیدن به اهداف است، مذاکره نیز یک ابزار محسوب می‌شود و نباید درباره آن افراط یا تفریط صورت گیرد. وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران جنگ‌طلب نیست و هرگز آغازگر جنگ نبوده است. همان‌گونه که امام خمینی (ره) بار‌ها تأکید کردند، جمهوری اسلامی اقدام پیش‌دستانه برای آغاز جنگ انجام نمی‌دهد. جنگ برای ما مطلوب و هیجان‌آفرین نیست، اما اگر به کشور تحمیل شود، مردانه وارد میدان می‌شویم، شجاعانه می‌جنگیم و تا پایان از کشور دفاع خواهیم کرد. صفارهرندی ایجاد دوگانه میان میدان و دیپلماسی را نادرست دانست و گفت: گاهی برخی با عنوان دفاع از نیرو‌های مسلح، در عمل به فرماندهان نظامی طعنه می‌زنند و به آنان اهانت می‌کنند؛ در حالی که این همان فرماندهانی هستند که سال‌ها به دلیل شجاعت و مجاهدت مورد تجلیل بودند.

به شهیدان سلامی، شمخانی و لاریجانی جفا شد

وی با اشاره به شهید سپهبد حسین سلامی اظهار داشت: برخی همان فرمانده‌ای را که عملیات‌های «وعده صادق» را فرماندهی کرده بود، مورد طعنه و اهانت قرار دادند. شهید سلامی را از نزدیک می‌شناختم و یقین دارم که حتی به اندازه سر سوزنی در برابر دشمن تمکین نمی‌کرد. با این حال، در فضای آشفته‌ای که ایجاد شد، به او اهانت شد و ما نیز آن‌گونه که شایسته بود از وی دفاع نکردیم. خداوند ما را بابت این کوتاهی ببخشد. درباره شهید علی شمخانی نیز چنین رفتار‌هایی مشاهده شد، در حالی که رهبر معظم انقلاب در پاسخ به گزارش‌هایی درباره برخی نقاط ضعف ایشان فرموده بودند: «ما چند نفر مانند شمخانی داریم که این همه فراز و نشیب انقلاب را پشت سر گذاشته و تا امروز در کنار انقلاب مانده باشند؟» صفارهرندی در ادامه با اشاره به علی لاریجانی گفت: رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر استفاده از ظرفیت افرادی مانند آقای لاریجانی در مسئولیت‌های مهم تأکید کرده‌اند، زیرا چنین نیرو‌هایی سرمایه‌های انقلاب هستند.

قضاوت‌های مقطعی، جفا به مجاهدان انقلاب

وی با انتقاد از قضاوت‌های مقطعی درباره مسئولان خاطرنشان کرد: گاهی افراد را صرفاً بر اساس یک مقطع زمانی قضاوت می‌کنیم و همان ارزیابی را به کل کارنامه آنان تعمیم می‌دهیم، در حالی که این روش صحیح نیست و باید عملکرد افراد را در یک فرآیند کلی مورد ارزیابی قرار داد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ماجرای اختلافات میان دولت وقت و علی لاریجانی اظهار داشت: در آن مقطع، بسیاری از ما به دلیل علاقه و عواطفی که نسبت به رئیس‌جمهور وقت داشتیم، در قضاوت خود دچار اشتباه شدیم. در ماجرای افشاگری علیه خانواده لاریجانی، حق با آقای لاریجانی بود و آن روز، روز سیاه مجلس نبود، بلکه روز سیاه کسی بود که آن اقدام را انجام داد؛ اما برخی آن را به اشتباه «یک‌شنبه سیاه لاریجانی» نامیدند.



با قضاوت‌های نادرست به شهدای بالقوه ظلم نکنیم

صفارهرندی در پایان تأکید کرد: نباید درباره شخصیت‌های انقلابی بر اساس ارزیابی‌های مقطعی و نقطه‌ای قضاوت کرد، زیرا ممکن است سرنوشت بسیاری از این افراد، شهادت باشد. از این رو، باید مراقب باشیم به «شهدای بالقوه» و فرماندهانی که امروز در معرض شهادت هستند، ظلم نکنیم و با قضاوت‌های نادرست، حق آنان را ضایع نسازیم.