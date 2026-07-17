نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ظهر جمعه ۲۶ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به آمریکایی‌ها مرتبا درباره نفوذ خارجی هشدار داده می‌شود. پس در مورد کارزار گسترده اسرائیل برای فریب دادن دولت آمریکا و کشاندن آن به یک جنگ انتخابیٍِ بی‌فرجامی که حتما پیروزی در آن نخواهد بود، چه می‌توان گفت؟»

به گزارش ایرنا، عراقچی ادامه داد: «بدتر از آن، اسرائیل از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی استفاده می‌کند تا هر صدای منتقدی را در داخل ایالات متحده خاموش کند.»

وزیر امور خارجه در پایان نوشت: «اما همه اینها به‌زودی برملا خواهد شد.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصویری از گزارش نشریه تایم در خصوص پول‌پاشی اسرائیل برای تبلیغات جهت‌دار با هدف تحت تاثیر قرار دادن پایگاه رای دونالد ترامپ را منتشر کرده‌است.

بر اساس گزارش نشریه تایم، برد پارسکیل، مدیر سابق ستاد انتخاباتی ترامپ و متخصص کارزار‌های دیجیتال، در چارچوب پروژه‌ای برای رژیم اسرائیل در حال ترغیب هواداران دولت ترامپ برای حمایت از سیاست‌های رژیم اسرائیل، از جمله انتقاد از تفاهم‌نامه پایان جنگ میان ایران و آمریکا است.