کد خبر: 1369029
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

نویسنده هالیوودی ترامپ را «زگیل نارنجی» امریکا خواند

نویسنده هالیوودی ترامپ را «زگیل نارنجی» امریکا خواند جف شفر، نویسنده و تهیه‌کننده هالیوودی، در کنایه‌ای تند رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را «زگیل نارنجی» امریکا توصیف کرد

جوان آنلاین: جف شفر، نویسنده و تهیه‌کننده هالیوودی، در کنایه‌ای تند رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را «زگیل نارنجی» امریکا توصیف کرد و گفت مجموعه جدیدش، «زندگی، لری و جست‌وجوی ناخشنودی»، قرار است تاریخ ایالات‌متحده را «با همه عیب‌ها و زخم‌هایش» جشن بگیرد، اما آرزو دارد این «زگیل» هر چه زودتر از میان برود. 
به گزارش فارس، شفر، نویسنده و تهیه‌کننده اجرایی مجموعه جدید اچ‌بی‌او با عنوان «زندگی، لری و جست‌وجوی ناخشنودی» معتقد است همزمانی پخش این سریال با دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال امریکا، آن را به اثری متفاوت و متناسب با فضای سیاسی امروز این کشور تبدیل کرده‌است. این مجموعه هفت قسمتی با همکاری لری دیوید، نویسنده و بازیگر سرشناس امریکایی و شرکت هایر گراوند متعلق به رئیس‌جمهور سابق امریکا، باراک اوباما و همسرش میشل، ساخته‌شده و در کنار مرور طنزآمیز تاریخ امریکا، نگاهی انتقادی به مسائل سیاسی و اجتماعی روز نیز دارد. شفر که سال‌ها شریک نویسندگی دیوید بوده، در گفت‌و‌گو با هالیوود ریپورتر درباره این پروژه، همکاری با اوباما و همچنین وضعیت سیاسی امریکا سخن گفت. 
او درباره فضای امروز امریکا اظهار کرد: ما داریم امریکا را، با همه عیب‌ها و زخم‌هایش، جشن می‌گیریم؛ فقط الان یک زگیل نارنجی هم روی آن نشسته که امیدواریم هر چه زودتر از بین برود. 
این توصیف، کنایه‌ای آشکار به ترامپ بود؛ کسی که شفر پیش‌تر نیز در جشنواره جنوب از جنوب‌غربی (SXSW) وضعیت کنونی امریکا را به برگزاری جشن تولد برای دوستی تشبیه کرده‌بود که در مرکز ترک اعتیاد بستری است. او در توضیح این تشبیه گفت: دوست ما الان در کلینیک متادون است؛ کاملاً به‌هم‌ریخته، اما هنوز دوستش داریم. برای همین تولدش را جشن می‌گیریم و امیدواریم هر چه زودتر حالش بهتر شود. 
شفر سپس با لحنی طعنه‌آمیز افزود: البته امیدوارم این دوست ما در یک منطقه روستایی زندگی نکند. جمله‌ای که بسیاری آن را اشاره‌ای به سیاست‌های دولت ترامپ در حوزه خدمات درمانی و اجتماعی دانستند. 
او همچنین توضیح داد که ایده ساخت «زندگی، لری و جست‌وجوی ناخشنودی» زمانی شکل گرفت که باراک و میشل اوباما تصمیم گرفتند برای دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال امریکا پروژه‌ای ویژه تولید کنند. به گفته شفر، برخلاف شهرت دیوید به رد کردن اغلب پیشنهادها، علاقه عمیق او به تاریخ امریکا باعث شد این پروژه را بپذیرد. 
شفر در بخش دیگری از گفت‌و‌گو فاش کرد که سازندگان از همان ابتدا می‌دانستند ترامپ تا زمان پخش سریال، جنجال‌های تازه‌ای خواهد آفرید؛ به همین دلیل بخشی از فیلمنامه را عمداً باز گذاشتند تا در مراحل پایانی تولید، شوخی‌ها و ارجاعات جدید به آن اضافه شود. 
او گفت یکی از بخش‌های طنز مجموعه با حضور جیمی کیمل، مجری کمدین امریکایی، به موضوع تلاش یک رئیس‌جمهور برای ماندن بیش از دو دوره در قدرت می‌پردازد و اگرچه نامی از ترامپ برده نمی‌شود، اما این بخش آشکارا از فضای سیاسی امروز امریکا الهام گرفته است. 
شفر افزود: وقتی این بخش را در نوامبر ۲۰۲۵ تصویر‌برداری کردیم، مطمئن بودیم ترامپ تا زمان پخش، کار‌های عجیب و جنجالی بیشتری انجام خواهد داد، بنابراین جا‌هایی را خالی گذاشتیم تا بعداً هر اتفاق تازه‌ای را وارد داستان کنیم. شفر در پایان تأکید کرد هدف این مجموعه صرفاً حمله به سیاستمداران نیست، بلکه یادآوری این نکته است که بسیاری از بحران‌های امروز امریکا ریشه‌های تاریخی دارند. به گفته او، خودخواهی، جاه‌طلبی و شکاف‌های سیاسی پدیده‌های تازه‌ای نیستند و بار‌ها در تاریخ این کشور تکرار شده‌اند. او ابراز امیدواری کرد مخاطبان در کنار طنز گزنده دیوید، پیام اصلی مجموعه را نیز دریافت کنند؛ اینکه امریکا با وجود همه تناقض‌ها و بحران‌هایش، همچنان ظرفیت اصلاح و عبور از دوران‌های دشوار را دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نویسنده ، هالیوود ، ترامپ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

ترامپ در وحشت انتقام 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

ترامپ در بن‌بست 

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

نقره‌داغ حمله‌کنندگان به پل ریلی آق‌قلا  باید به اندازه اهمیت آن بزرگ باشد 

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

بدون شرح

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

تقدیر از فرمانده نیروی دریایی سپاه برای تحکیم ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز

قانون تنگه‌ها

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

عذرخواهی بابت نایب‌قهرمانی! 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

سوت آغاز پروژه ریلی رشت– آستارا به‌زودی به صدا در می‌آید

تقویم حقابه زاینده‌رود، امید تازه اصفهان

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

بورس چگونه از شوک جنگ عبور کرد؟

اسپانیا از سد بلژیک گذشت؛ تقابل جذاب با فرانسه در نیمه‌نهایی

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 

عهد انتقام

میناب هم جنوب بود

از تنگه رانده در کوه مانده

سیدعلی خمینی: ما با جبهه استکبار پدرکشتگی داریم

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

علف ایرانی با نرخ ریال گوشت را ارزان می‌کند

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار