نویسنده هالیوودی ترامپ را «زگیل نارنجی» امریکا خواند

جوان آنلاین: جف شفر، نویسنده و تهیهکننده هالیوودی، در کنایهای تند رئیسجمهور دونالد ترامپ را «زگیل نارنجی» امریکا توصیف کرد و گفت مجموعه جدیدش، «زندگی، لری و جستوجوی ناخشنودی»، قرار است تاریخ ایالاتمتحده را «با همه عیبها و زخمهایش» جشن بگیرد، اما آرزو دارد این «زگیل» هر چه زودتر از میان برود.
به گزارش فارس، شفر، نویسنده و تهیهکننده اجرایی مجموعه جدید اچبیاو با عنوان «زندگی، لری و جستوجوی ناخشنودی» معتقد است همزمانی پخش این سریال با دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال امریکا، آن را به اثری متفاوت و متناسب با فضای سیاسی امروز این کشور تبدیل کردهاست. این مجموعه هفت قسمتی با همکاری لری دیوید، نویسنده و بازیگر سرشناس امریکایی و شرکت هایر گراوند متعلق به رئیسجمهور سابق امریکا، باراک اوباما و همسرش میشل، ساختهشده و در کنار مرور طنزآمیز تاریخ امریکا، نگاهی انتقادی به مسائل سیاسی و اجتماعی روز نیز دارد. شفر که سالها شریک نویسندگی دیوید بوده، در گفتوگو با هالیوود ریپورتر درباره این پروژه، همکاری با اوباما و همچنین وضعیت سیاسی امریکا سخن گفت.
او درباره فضای امروز امریکا اظهار کرد: ما داریم امریکا را، با همه عیبها و زخمهایش، جشن میگیریم؛ فقط الان یک زگیل نارنجی هم روی آن نشسته که امیدواریم هر چه زودتر از بین برود.
این توصیف، کنایهای آشکار به ترامپ بود؛ کسی که شفر پیشتر نیز در جشنواره جنوب از جنوبغربی (SXSW) وضعیت کنونی امریکا را به برگزاری جشن تولد برای دوستی تشبیه کردهبود که در مرکز ترک اعتیاد بستری است. او در توضیح این تشبیه گفت: دوست ما الان در کلینیک متادون است؛ کاملاً بههمریخته، اما هنوز دوستش داریم. برای همین تولدش را جشن میگیریم و امیدواریم هر چه زودتر حالش بهتر شود.
شفر سپس با لحنی طعنهآمیز افزود: البته امیدوارم این دوست ما در یک منطقه روستایی زندگی نکند. جملهای که بسیاری آن را اشارهای به سیاستهای دولت ترامپ در حوزه خدمات درمانی و اجتماعی دانستند.
او همچنین توضیح داد که ایده ساخت «زندگی، لری و جستوجوی ناخشنودی» زمانی شکل گرفت که باراک و میشل اوباما تصمیم گرفتند برای دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال امریکا پروژهای ویژه تولید کنند. به گفته شفر، برخلاف شهرت دیوید به رد کردن اغلب پیشنهادها، علاقه عمیق او به تاریخ امریکا باعث شد این پروژه را بپذیرد.
شفر در بخش دیگری از گفتوگو فاش کرد که سازندگان از همان ابتدا میدانستند ترامپ تا زمان پخش سریال، جنجالهای تازهای خواهد آفرید؛ به همین دلیل بخشی از فیلمنامه را عمداً باز گذاشتند تا در مراحل پایانی تولید، شوخیها و ارجاعات جدید به آن اضافه شود.
او گفت یکی از بخشهای طنز مجموعه با حضور جیمی کیمل، مجری کمدین امریکایی، به موضوع تلاش یک رئیسجمهور برای ماندن بیش از دو دوره در قدرت میپردازد و اگرچه نامی از ترامپ برده نمیشود، اما این بخش آشکارا از فضای سیاسی امروز امریکا الهام گرفته است.
شفر افزود: وقتی این بخش را در نوامبر ۲۰۲۵ تصویربرداری کردیم، مطمئن بودیم ترامپ تا زمان پخش، کارهای عجیب و جنجالی بیشتری انجام خواهد داد، بنابراین جاهایی را خالی گذاشتیم تا بعداً هر اتفاق تازهای را وارد داستان کنیم. شفر در پایان تأکید کرد هدف این مجموعه صرفاً حمله به سیاستمداران نیست، بلکه یادآوری این نکته است که بسیاری از بحرانهای امروز امریکا ریشههای تاریخی دارند. به گفته او، خودخواهی، جاهطلبی و شکافهای سیاسی پدیدههای تازهای نیستند و بارها در تاریخ این کشور تکرار شدهاند. او ابراز امیدواری کرد مخاطبان در کنار طنز گزنده دیوید، پیام اصلی مجموعه را نیز دریافت کنند؛ اینکه امریکا با وجود همه تناقضها و بحرانهایش، همچنان ظرفیت اصلاح و عبور از دورانهای دشوار را دارد.