مسعود ده‌نمکی در روایتی کمتر شنیده‌شده، از هدیه ویژه رهبر شهید پس از پخش سریال «دادستان» سخن گفت.

به گزارش تسنیم، مسعود ده‌نمکی، کارگردان شناخته‌شده سینما و تلویزیون، با اشاره به سریال «دادستان» گفت: این مجموعه، با وجود آنکه یک مینی‌سریال بود، به یکی از پربیننده‌ترین آثار تلویزیون تبدیل شد. «دادستان» با محوریت عدالت‌خواهی، جنبش دانشجویی و نفوذ در ارکان قدرت، به یکی از آثار جنجالی تلویزیون تبدیل شد؛ مجموعه‌ای که با حضور بازیگرانی، چون محمد کاسبی، علی سلیمانی، هومن برق‌نورد، علی استادی، بهنوش بختیاری، سحر قریشی، برزو ارجمند، کاوه سماک‌باشی، اصغر نقی‌زاده و رضا توکلی، بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و سیاسی داشت.

او ادامه داد: همزمان با پخش سریال، موافقان و مخالفان بسیاری درباره آن اظهار نظر کردند. برخی به دلیل پرداختن به موضوع آقازاده‌ها و عدالت‌خواهی از آن دفاع و برخی دیگر به شدت به آن حمله می‌کردند.

ده‌نمکی سپس با اشاره به خاطره‌ای از شهید مصباح‌الهدی باقری گفت: پس از پخش سریال، شهید مصباح‌الهدی از من دعوت کردند تا در دانشگاه امام صادق (ع) درباره سریال و دلایل استقبال مخاطبان از آن با دانشجویان گفت‌و‌گو کنم. همان‌جا به من گفتند که موضوع را به رهبر انقلاب گزارش کرده‌اند و درباره سریال نیز با ایشان صحبت شده‌است.

او افزود: شهید مصباح‌الهدی به من گفتند که رهبر انقلاب سریال را دیده‌اند و از هجمه‌هایی که از سوی جریان‌های مختلف علیه آن صورت گرفته، اطلاع دارند. بعد هم گفتند آقا هدیه‌ای برای شما فرستاده‌اند؛ انگشتر شخصی‌شان که بر نگین آن عبارت «العزه‌لله» نقش بسته بود.

ده‌نمکی این خاطره را نشانه‌ای از دقت رهبر انقلاب در پیگیری مسائل فرهنگی دانست و گفت: برای من بسیار ارزشمند بود که ایشان با وجود همه مسئولیت‌های سنگین، آثار فرهنگی را با دقت دنبال می‌کنند و می‌دانند وقتی اثری با موضوع عدالت‌خواهی ساخته می‌شود، چه فشار‌ها و هجمه‌هایی را تحمل می‌کند. حتی انتخاب همان انگشتر و ذکر حک‌شده بر آن نیز حامل یک پیام بود؛ اینکه عزت از خداست، نه از قضاوت یا تأیید دیگران. این هدیه در آن روز‌ها برای من یک دلگرمی بزرگ بود و نگاه ویژه رهبر انقلاب به اهالی فرهنگ و هنر را برایم به‌خوبی معنا کرد.