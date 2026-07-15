شهادت راز ماندگاری تمدن الهی و شکست منطق ترور است

دکترین بقای الهی یک پیام روشن برای همه ملت‌های آزاده دارد؛ اینکه حقیقت را نمی‌توان ترور کرد. ممکن است حاملان یک اندیشه به شهادت برسند، اما خود اندیشه، اگر بر فطرت، عدالت و ایمان استوار باشد، در قلب انسان‌ها زنده می‌ماند و هر روز گستره بیشتری پیدا می‌کند

جوان آنلاین: در جهان‌بینی الهی، حیات انسان به مرگ جسمانی محدود نمی‌شود و حقیقت وجود او با پایان زندگی مادی از میان نمی‌رود. این اصل بنیادین، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های اندیشه توحیدی با نگاه مادی به انسان و تاریخ است. در منظومه فکری اسلام، به‌ویژه در مکتب تشیع، شهادت نه یک پایان تلخ، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از حیات، اثرگذاری و تداوم رسالت الهی است. از همین منظر، می‌توان از دکترین بقای الهی سخن گفت؛ دکترینی که بر اساس آن، حذف فیزیکی انسان‌های الهی نه‌تنها موجب توقف جریان حق نمی‌شود، بلکه زمینه گسترش و تعمیق آن را فراهم می‌سازد. قدرت‌های سلطه‌گر همواره تصور کرده‌اند که با حذف رهبران، فرماندهان و شخصیت‌های اثرگذار، می‌توانند اراده ملت‌ها را در هم بشکنند و مسیر حرکت یک جریان را متوقف سازند. ابزار ترور نیز بر همین منطق استوار است؛ منطقی که قدرت را صرفاً در وجود اشخاص جست‌و‌جو می‌کند و از نقش اندیشه، ایمان و سرمایه اجتماعی غفلت دارد. اما تجربه تاریخی نشان داده‌است که این محاسبه، بار‌ها با شکست مواجه شده‌است. دلیل این شکست آن است که اندیشه الهی هرگز در یک فرد خلاصه نمی‌شود، بلکه در قالب یک مکتب، یک فرهنگ و یک جریان اجتماعی استمرار می‌یابد.

دکترین بقای الهی بر این باور استوار است که انسان‌های الهی حاملان حقیقت‌اند، نه صاحبان حقیقت. آنان مأمور ابلاغ، تبیین و تحقق ارزش‌های الهی هستند و هنگامی که رسالت خود را با شهادت به پایان می‌رسانند، حقیقتی که برای آن زیسته‌اند در جان مؤمنان تکثیر می‌شود. از این‌رو، شهادت به جای آنکه یک جریان را متوقف کند، آن را از وابستگی به یک فرد خارج ساخته و به سرمایه‌ای عمومی برای جامعه تبدیل می‌کند.

تاریخ اسلام، گواه روشن این حقیقت است. اگر شهادت پیامبران، امامان و صالحان الهی می‌توانست مسیر حق را متوقف کند، امروز اثری از ادیان الهی باقی نمی‌ماند، اما واقعیت دقیقاً برعکس است؛ خون شهیدان، بزرگ‌ترین عامل ماندگاری پیام آنان بوده‌است. این حقیقت، در واقعه عاشورا به کامل‌ترین شکل خود نمایان شد. دشمنان گمان می‌کردند با شهادت امام‌حسین (ع)، نهضت عدالت‌خواهی برای همیشه پایان خواهد یافت، اما عاشورا نه پایان، بلکه آغاز تاریخ جدیدی از بیداری اسلامی شد؛ تاریخی که قرن‌ها بعد نیز الهام‌بخش ملت‌های آزاده در سراسر جهان است.

راز ماندگاری عاشورا

راز ماندگاری عاشورا در همین دکترین نهفته است. امام حسین (ع) با شهادت خویش نشان داد که ارزش‌های الهی با کشته‌شدن حاملانشان از میان نمی‌روند. برعکس، هنگامی که خون در راه حقیقت ریخته می‌شود، آن حقیقت به وجدان جامعه راه می‌یابد و به نیرویی پایان‌ناپذیر برای مبارزه با ظلم تبدیل می‌شود. از این منظر، شهادت یک شکست نظامی نیست، بلکه پیروزی راهبردی یک مکتب است.

در اندیشه انقلاب اسلامی نیز همین منطق استمرار یافته است. فرهنگ ایثار و شهادت، یکی از ارکان اصلی قدرت نرم جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این فرهنگ، قدرت را صرفاً در تجهیزات و امکانات نظامی تعریف نمی‌کند، بلکه مهم‌ترین سرمایه را ایمان مردم، انسجام اجتماعی و آمادگی برای دفاع از آرمان‌ها می‌داند. به همین دلیل، هرگاه دشمن به ترور روی آورده، نتیجه نهایی برخلاف انتظار او رقم خورده است. حذف یک شخصیت، اگرچه ممکن است خلأیی موقت ایجاد کند، اما در بلندمدت به تقویت روحیه مقاومت، افزایش همبستگی اجتماعی و بازتولید سرمایه انسانی منجر می‌شود.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی نیز شهادت واجد کارکرد‌های مهمی است. شهادت حافظه تاریخی ملت‌ها را فعال می‌کند، هویت جمعی را تقویت می‌سازد و نسل‌های جدید را با آرمان‌های گذشته پیوند می‌دهد. ملت‌هایی که شهیدان خود را فراموش نمی‌کنند، در برابر فشار‌های خارجی نیز مقاوم‌تر هستند، زیرا سرمایه نمادین آنان، بسیار فراتر از محاسبات مادی است.

از سوی دیگر، ترور نشان‌دهنده ناتوانی دشمن در رویارویی با اندیشه است. هنگامی که یک جریان فکری با استدلال و منطق قابل شکست نباشد، مخالفان آن به حذف فیزیکی حاملان اندیشه روی می‌آورند، اما تاریخ بار‌ها ثابت کرده‌است که اندیشه با ترور از میان نمی‌رود. کتاب‌ها، خاطرات، شاگردان، پیروان و میراث فکری شهیدان، راه آنان را ادامه می‌دهند و حتی دامنه نفوذشان را گسترش می‌بخشند.

در دکترین بقای الهی، رابطه میان شهادت و بقا، رابطه‌ای عمیق و معنادار است. شهید با عبور از حیات مادی، وارد عرصه‌ای می‌شود که تأثیرگذاری او دیگر محدود به زمان و مکان نیست. او به نماد یک آرمان تبدیل می‌شود و هر نسل، متناسب با نیاز‌های خود، پیام او را بازخوانی می‌کند. از همین رو، شهادت نه تنها پایان مأموریت نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از حضور در متن تاریخ است.

این حقیقت، نظام‌های الهی را از نظام‌های صرفاً شخص محور متمایز می‌کند. نظام‌هایی که مشروعیت خود را تنها از یک فرد می‌گیرند، با حذف آن فرد دچار بحران می‌شوند، اما نظامی که بر پایه ایمان، قانون، ارزش‌ها و مشارکت مردم شکل گرفته باشد، حتی پس از فقدان شخصیت‌های بزرگ نیز مسیر خود را ادامه می‌دهد. این همان راز ماندگاری تمدن‌های الهی در طول تاریخ است.

اندیشه ترور نمی‌شود

امروز نیز هرگونه تحلیل از تحولات منطقه و جهان اسلام بدون توجه به این منطق، تحلیلی ناقص خواهد بود. جریان مقاومت طی سال‌های گذشته بار‌ها نشان داده است که با شهادت فرماندهان و چهره‌های برجسته، نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در بسیاری از موارد با انسجام و انگیزه بیشتری مسیر خود را ادامه داده است. این مسئله بیانگر آن است که قدرت حقیقی در انسان‌های مؤمن، به ایمان، آرمان و سازمان اجتماعی وابسته است، نه صرفاً به حضور فیزیکی افراد.

در نهایت، دکترین بقای الهی یک پیام روشن برای همه ملت‌های آزاده دارد؛ اینکه حقیقت را نمی‌توان ترور کرد. ممکن است حاملان یک اندیشه به شهادت برسند، اما خود اندیشه، اگر بر فطرت، عدالت و ایمان استوار باشد، در قلب انسان‌ها زنده می‌ماند و هر روز گستره بیشتری پیدا می‌کند. دشمن با سلاح ترور تنها جسم انسان‌ها را هدف قرار می‌دهد، اما از این حقیقت غافل است که شهادت، اندیشه را از مرز‌های جسم رها ساخته و آن را به سرمایه‌ای جاودانه برای تاریخ تبدیل می‌کند.

از این منظر، شهادت نقطه پایان نیست؛ نقطه عطفی است که در آن، جبهه حق وارد مرحله‌ای تازه از حیات تاریخی خود می‌شود. در این مرحله، هر شهید به چراغی برای آینده، هر خون پاک به سرمایه‌ای برای بیداری ملت‌ها و هر فداکاری به پشتوانه‌ای برای استمرار راه حق تبدیل می‌شود. این همان وعده الهی است که نشان می‌دهد بقای حقیقت، نه در ماندن جسم‌ها، بلکه در جاودانگی آرمان‌ها و استمرار ایمان انسان‌ها تحقق می‌یابد؛ حقیقتی که هیچ قدرتی توان خاموش کردن آن را ندارد.