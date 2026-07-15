نرخ طلا در بازار تهران سبزپوش شد

جوان آنلاین: با وجود آنکه در بازار‌های جهانی طلا روز‌های پر نوسانی را تحت تاثیر تحولات ژئوپلتیک در خلیج فارس و تنگه هرمز پشت سر می‌گذارد و تجاوزات اخیر ارتش تروریستی آمریکا علیه خاک جمهوری اسلامی ایران و نقض تفاهم اسلام آباد ادامه دارد، در بازار طلای تهران نرخ‌ها به دنبال روند افزایشی قیمت برابری ارز‌های عمده، رشد کرده است.

به گزارش ایرنا، بر این اساس اتحادیه طلا و جواهر بهای هر اونس طلا برای معاملات روز چهارشنبه را ۴۰۶۴ دلار اعلام کرد که به دنبال آن قیمت طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۴۲۲ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار نیز ۲۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان نرخ گذاری شد.

در بازار مسکوکات طلا نیز هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۱۸۵ میلیون تومان، طرح قدیم ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۹۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان به فروش رفت که همگی نسبت به روز گذشته روند افزایشی داشتند.

در مرکز مبادله ارز و طلای ایران قیمت فروش حواله دلار آمریکا ۱۴۹ هزار و ۸۹۷ تومان و حواله یورو ۱۷۱ هزار و ۲۸۴ تومان بود، اما در بازار آزاد هر اسکناس دلار آمریکا ۱۸۸ هزار تومان قیمت خورد.