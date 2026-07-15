تردد از مسیر موردتأیید آمریکا در تنگه هرمز به صفر رسید

جوان آنلاین: بهنقل از کپلر؛ در روز گذشته، سهشنبه، شمار ترددهای تأییدشده در تنگه هرمز اندکی افزایش یافت و ۲۱ مورد عبور تحتنظارت ثبت شد که اغلب مربوط به کشتیهای تجاری حامل نفت خام، الپیجی، متانول و سنگ آهن بود.
به گزارش تسنیم، همچنین در روز گذشته سه حملهٔ دیگر در سواحل عمان تأیید شد و مجموع حوادث گزارششده از آغاز جنگ علیه ایران به ۵۶ مورد و شمار جانباختگان دریانوردان به ۱۷ نفر رسید.
و نیز در روز گذشته هیچ شناوری از مسیر تعیینشده توسط آمریکا از تنگه هرمز عبور نکرده است این در حالی است که در روزهای گذشته رئیس متجاوز آمریکا ادعا میکرد که تنگه هرمز برای کشتیهای تجاری باز است، اما دادههای ردیابی دریایی نشان میدهد که تنگه هرمز فقط برای کشتیهای ایرانی و مرتبط به ایران باز است و باقی شناورها تنها با هماهنگی ایران میتوانند از تنگه هرمز عبور کنند.