کد خبر: 1368979
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۳
اقتصاد » اخبار کلی

تعویق مالیات، جایگزین اصلاح مالیات نیست 

هادی اسماعیلی
جوان آنلاین: سه ماه تنفس برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی، شاید امتیازی برای فعالان اقتصادی تلقی می‌شود، اما این همه ماجرا نیست. دولت محترم چهاردهم این تصمیم را در قالب تسهیل تجارت و حمایت از واردات کالا معرفی کرده است، اما مسئله اصلی در جای دیگری قرار دارد، به طوری که بحث بر سر زمان پرداخت مالیات نیست؛ بحث بر سر اصل مطالبه مالیاتی است که پیش از تحقق درآمد از بنگاه اقتصادی دریافت می‌شود. بخشنامه اخیر گمرک، امکان ترخیص کالا با ارائه ضمانت‌نامه بانکی و تعویق پرداخت برخی بدهی‌های مرتبط با واردات را فراهم کرده است و در نتیجه، واردکننده می‌تواند کالای خود را بدون پرداخت فوری مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی از گمرک خارج کند و طبعاً این تصمیم بخشی از فشار نقدینگی را برای مدت محدودی کاهش می‌دهد و جای دستمریزاد به مسئولان دارد که پای کار هستند، اما هیچ تغییری در ساختار هزینه‌ای تحمیل‌شده به بنگاه ایجاد نمی‌کند، چراکه دولت همچنان همان مطالبات را طلب می‌کند و فقط زمان وصول آن را به آینده منتقل کرده است. نقد اصلی به این بخشنامه نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود که اگر کمبود نقدینگی به یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت اقتصادی تبدیل شده، چرا سیاستگذار همچنان بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مراحل ابتدایی زنجیره تأمین اصرار دارد؟ مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از نظام‌های اقتصادی به مصرف نهایی متصل است، اما در اقتصاد کشورمان، به واسطه کژفهمی یا خدای نکرده تعارض منافع، بخش قابل‌توجهی از بار آن پیش از فروش کالا و پیش از شکل‌گیری جریان درآمدی بر دوش فعال اقتصادی قرار می‌گیرد و نتیجه چنین وضعیتی، کاهش سرمایه در گردش و افزایش وابستگی بنگاه‌ها به منابع بانکی است. آنچه امروز به عنوان تسهیلات گمرکی معرفی می‌شود، در واقع اعترافی غیرمستقیم به وجود یک مشکل ساختاری است، چه آنکه اگر دریافت مالیات و عوارض در زمان ورود کالا به کشور فشاری بر نقدینگی بنگاه‌ها ایجاد نمی‌کرد، اساساً نیازی به اعطای مهلت ۹۰ روزه برای پرداخت آن وجود نداشت و اعطای فرصت بیشتر برای پرداخت، به‌نوعی تأیید این واقعیت است که سازوکار موجود توان مالی بسیاری از فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داده است. اقتصاد تولیدمحور نیازمند سرمایه در گردش است و قاعدتاً هر سیاستی که بخشی از این سرمایه را پیش از آغاز فرآیند تولید و فروش از چرخه فعالیت خارج کند، ناگزیر هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین در چنین شرایطی، بنگاه یا باید از منابع بانکی استفاده کند یا بخشی از فعالیت خود را محدود سازد؛ هر دو مسیر نیز به افزایش هزینه تمام‌شده تولید منجر می‌شود. از این منظر، بخشنامه گمرک را نباید به‌عنوان یک اصلاح اقتصادی تلقی کرد و اصلاح زمانی رخ می‌دهد که درباره مبنای اخذ مالیات، زمان تحقق آن و آثارش بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها بازنگری صورت گیرد. بنابراین، تعویق وصول مالیات، صرفاً جابه‌جایی زمان دریافت یک مطالبه است که اصل آن همچنان محل بحث باقی مانده است. به هر روی، مسئله امروز وضعیت اقتصادی کشورمان این است که دولت همچنان بخشی از منابع مورد نیاز تولید و تجارت را پیش از خلق ارزش اقتصادی مطالبه می‌کند و تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند، تمدید مهلت پرداخت مالیات و عوارض، بیش از آنکه یک راه‌حل باشد، مسکنی موقت برای مشکلی ساختاری خواهد بود.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مالیات ، اشتغال ، تولید
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

در مأمن خورشید

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

ترامپ در بن‌بست 

انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان، تخیل و عواطف کودک است

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

پسر شیشه‌ای مادرش را به قتل رساند و فرار کرد 

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

رؤیای فرار «دالتون‌ها» با طلا و دلار به خارج نقش برآب شد + گفت‌وگو با متهم

مبارزه با استکبار تا لحظه آخر 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

ارتش و سپاه تروریست‌های تجزیه طلب را در هم کوبیدند

نقره‌داغ حمله‌کنندگان به پل ریلی آق‌قلا  باید به اندازه اهمیت آن بزرگ باشد 

تقدیر از فرمانده نیروی دریایی سپاه برای تحکیم ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز

قبل از خرید موبایل و تبلت، برای بچه‌ها کتاب بخریم 

حملات جنایتکارانه آمریکا نقض فاحش بند‌های ۱ و ۵ یادداشت تفاهم است

ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ها و مراکز راهبردی آمریکا در منطقه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار