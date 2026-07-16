تیم اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی گلستان، احیای بنادر تاریخی «گز» و «ترکمن» و ایجاد بندر جدید «خواجه‌نفس» را به عنوان اولویت‌های استراتژیک خود در دستور کار قرار داده است

جوان آنلاین: تیم اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی گلستان، احیای بنادر تاریخی «گز» و «ترکمن» و ایجاد بندر جدید «خواجه‌نفس» را به عنوان اولویت‌های استراتژیک خود در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که گلستان بر اساس شاخص‌های رسمی در سال‌های گذشته با کسب رتبه دوم امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، به یکی از امن‌ترین مقاصد برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. ثبات اقتصادی و تعامل مطلوب دستگاه‌های اجرایی، منجر به گسیل سرمایه‌ها به این استان شده. به‌طوری‌که تنها در بهار سال جاری، بیش از ۹هزار مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده است که نشان از پویایی چشمگیر اقتصاد محلی و تمایل وافر به فعالیت‌های رسمی در این خطه شمالی دارد.

گلستان، سرزمین آبشار‌های خروشان و نگارستان ایران، اکنون در آستانه تحولی بزرگ در اقتصاد دریامحور قرار دارد. این استان که با وسعت پهناور و تنوع اقلیمی، از کوهستان‌های سرسبز تا دشت‌های حاصلخیز را در دل خود جای داده، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای جهش اقتصادی دارد. موقعیت ژئوپلیتیک گلستان و همجواری با دریای خزر، فرصتی طلایی برای بازگشت به دوران شکوه بنادر تجاری فراهم آورده است. جایی که پیوند میان طبیعت بکر و زیرساخت‌های نوین، نویدبخش آینده‌ای روشن برای تجارت بین‌المللی و گردشگری دریایی در شمال شرق ایران است.

حذف مسیر‌های طولانی با «مجوز‌های بی‌نام»

اقتصاد گلستان این روز‌ها شاهد تغییر ریلی معنادار به سمت شفافیت و تسهیلگری است. مدیریت ارشد اقتصادی استان با تکیه بر آمار‌های رسمی، از استانی سخن می‌گوید که توانسته است اعتماد سرمایه‌گذاران را در بالاترین سطح ملی جلب کند. کسب رتبه دوم کشور در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، نه یک اتفاق، بلکه حاصل یک برنامه‌ریزی منسجم برای رفع بروکراسی‌های زاید و ایجاد چتر حمایتی برای بخش خصوصی است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان، با تأکید بر این دستاورد بزرگ می‌گوید: «استان گلستان امروز به عنوان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شناخته می‌شود. کسب رتبه دوم کشوری در سال ۱۴۰۳ بیانگر وجود فضای مناسب، ثبات نسبی و تعامل مطلوب دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی است. این جایگاه ارزشمند می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه باشد.»

روح‌اله صلبی با اشاره به نقش کلیدی وزارت اقتصاد در تأمین منابع مالی کشور می‌افزاید: «مدیریت و تأمین بیش از ۷۰درصد از منابع مالی کل کشور مستقیماً بر عهده این وزارتخانه است. در استان نیز ما به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر، وظیفه هدایت و پشتیبانی از اقتصاد را بر عهده داریم و از هرگونه سرمایه‌گذاری که منجر به رونق تجارت و گردشگری شود، قاطعانه حمایت می‌کنیم.»

یکی از راهکار‌های نوین استان برای جذب سرمایه، حذف مسیر‌های طولانی اداری از طریق «مجوز‌های بی‌نام» است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان در این رابطه توضیح می‌دهد: «ما ۹۵مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده و برای ۱۱۰فرصت سرمایه‌گذاری دیگر طرح توجیهی (PFS) تهیه کرده‌ایم. این مجوز‌ها در واقع ظرفیت‌های آماده‌ای هستند که مطالعات اولیه آنها انجام شده و سرمایه‌گذار می‌تواند بدون درگیری در پیچ‌خم اداری، بلافاصله فعالیت خود را آغاز کند.»

در حوزه بنادر نیز، نگاه تیم اقتصادی گلستان به سمت دریا چرخیده است و صلبی در اینباره معتقد است که فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول مانده بنادر گز و ترکمن و ایجاد بندر جدید در گمیشان، موتور محرک اقتصاد دریامحور خواهد بود.

وی تصریح می‌کند: «احیای این بنادر نیازمند هم‌افزایی بخش خصوصی و نهاد‌های ملی است. توسعه زیرساخت‌های بندری و تسهیل فرایندها، اقداماتی است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود تا این بنادر بار دیگر نقش تاریخی خود را در معیشت و اقتصاد مردم استان ایفا کنند.»

شفافیت در صدور مجوز‌ها نیز بخش دیگری از کارنامه موفق گلستان است که به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از میان بیش از ۱۵هزار درخواست ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، ۹۳۱۲ مجوز صادر شده است که بخش عمده آنها مربوط به حوزه‌های استراتژیک کشاورزی و کسب‌وکار‌های خانگی بوده است. این حجم از صدور مجوز، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر بروکراسی اداری و افزایش انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بازار رسمی است. طلبی می‌گوید: «همچنین در حوزه تسهیلات، گلستان فراتر از میانگین کشوری ظاهر شده است.»