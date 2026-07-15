کد خبر: 1368921
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۴
سیاست » اخبار کلی

قائم‌پناه: سازوکاری منسجم برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی تدوین شود

قائم‌پناه: سازوکاری منسجم برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی تدوین شود معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب و حامل‌های انرژی گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در حوزه برق، آب، گاز و فرآورده‌های نفتی، باید سازوکاری منسجم برای مدیریت، پایش و بهینه‌سازی مصرف تدوین شود.

جوان آنلاین: نشست بررسی و تصویب شیوه‌نامه اجرایی «نظام مدیریت، پایش و بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی» با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نمایندگان وزارت کشور، مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و دیگر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. این نشست و تدوین شیوه‌نامه یادشده، در پی ابلاغ مأموریت رئیس‌جمهور به معاون اجرایی رئیس‌جمهور و در اجرای دستور مسعود پزشکیان در همایش «حکمرانی هم‌افزا» در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، شیوه‌نامه اجرایی نظام مدیریت، پایش و بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی با هدف ارتقای کارآمدی حکمرانی، ترویج فرهنگ مصرف بهینه و تدوین برنامه‌های کاهش مصرف در سطوح ملی و استانی، در این نشست به تصویب رسید و مقرر شد پس از انجام اصلاحات نهایی، حداکثر ظرف یک تا دو هفته آینده برای اجرا ابلاغ شود.

ضرورت تسریع در اجرای مصوبات

قائم‌پناه در این نشست با تاکید بر اینکه باید این شیوه‌نامه باید حداکثر ظرف یک تا دو هفته آینده، نهایی و برای اجرا ابلاغ شود، گفت: پیشنهاد ما این است که بر اساس شاخص‌های روشن و قابل‌اندازه‌گیری، الگوی مصرف هر استان تعیین و میزان تحقق آن به‌صورت مستمر پایش و ارزیابی شود.

وی افزود: در حوزه برق، آب، گاز، بنزین، گازوئیل و دیگر فرآورده‌های نفتی با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و به دستور رئیس‌جمهور باید سازوکاری جامع، اجرایی و قابل پایش برای مدیریت مصرف تدوین کنیم.

سهمیه و الگوی مصرف استان‌ها

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم سهمیه و الگوی مصرف هر استان با توجه به شاخص‌های جمعیتی، اقلیمی، تولیدی و اقتصادی مشخص و با هماهنگی وزارت کشور از طریق بخشنامه به استانداری‌ها ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: پس از ابلاغ نیز روند سهم هر استان از آب و حامل های انرژی بر اساس شاخص های مناسب معین و به استانداران و فرمانداران اختیارات لازم برای مدیریت این سهمیه مطابق با نیازها و شرایط استان ها داده خواهد شد.

مصرف بالای انرژی در کشور

قائم‌پناه یادآور شد: واقعیت این است که با مصرف غیرمتعارف منابع آب و انرژی مواجه هستیم و میزان مصرف در کشور با ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی تناسب ندارد. برای نمونه، به ازای هر مترمکعب آب مصرفی، حدود پنج دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌شود، در حالی که متوسط جهانی این شاخص حدود ۲۲ دلار است. در حوزه گاز و دیگر حامل‌های انرژی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.

وی اضافه کرد: تعیین الگوی دقیق، ایجاد مشوق‌های مؤثر، نظارت مستمر و همراه‌کردن مردم می‌تواند به کاهش پایدار مصرف و افزایش بهره‌وری منابع منجر شود.

تدوین پیوست رسانه‌ای و اجتماعی برای اجرای این شیوه‌نامه

قائم‌پناه ادامه داد: موفقیت این برنامه به اقناع افکار عمومی و مشارکت مردم نیاز دارد. دستگاه‌های مسئول باید در سطح ملی و استانی، برنامه‌های رسانه‌ای، فرهنگی و آموزشی مشخصی از جمله پویش‌های مدیریت مصرف و طرح‌هایی مانند سه‌شنبه‌های بدون خودرو را طراحی و اجرا کنند.

در پایان این نشست، معاون اجرایی رئیس‌جمهور از دستگاه‌های مسئول خواست برنامه عملیاتی خود را در حوزه آب، برق، گاز، بنزین و فرآورده‌های نفتی، برای گزارش دهی در نشست احتمالی با حضور رئیس‌جمهور تدوین و ارائه کنند.

برچسب ها: معاون اجرایی رئیس جمهور ، مصرف انرژی ، مدیریت مصرف
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

در مأمن خورشید

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

ترامپ در بن‌بست 

انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان، تخیل و عواطف کودک است

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

پسر شیشه‌ای مادرش را به قتل رساند و فرار کرد 

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

رؤیای فرار «دالتون‌ها» با طلا و دلار به خارج نقش برآب شد + گفت‌وگو با متهم

مبارزه با استکبار تا لحظه آخر 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

ارتش و سپاه تروریست‌های تجزیه طلب را در هم کوبیدند

نقره‌داغ حمله‌کنندگان به پل ریلی آق‌قلا  باید به اندازه اهمیت آن بزرگ باشد 

تقدیر از فرمانده نیروی دریایی سپاه برای تحکیم ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز

قبل از خرید موبایل و تبلت، برای بچه‌ها کتاب بخریم 

حملات جنایتکارانه آمریکا نقض فاحش بند‌های ۱ و ۵ یادداشت تفاهم است

ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ها و مراکز راهبردی آمریکا در منطقه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار