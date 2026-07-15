معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب و حامل‌های انرژی گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در حوزه برق، آب، گاز و فرآورده‌های نفتی، باید سازوکاری منسجم برای مدیریت، پایش و بهینه‌سازی مصرف تدوین شود.

جوان آنلاین: نشست بررسی و تصویب شیوه‌نامه اجرایی «نظام مدیریت، پایش و بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی» با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نمایندگان وزارت کشور، مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و دیگر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. این نشست و تدوین شیوه‌نامه یادشده، در پی ابلاغ مأموریت رئیس‌جمهور به معاون اجرایی رئیس‌جمهور و در اجرای دستور مسعود پزشکیان در همایش «حکمرانی هم‌افزا» در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، شیوه‌نامه اجرایی نظام مدیریت، پایش و بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی با هدف ارتقای کارآمدی حکمرانی، ترویج فرهنگ مصرف بهینه و تدوین برنامه‌های کاهش مصرف در سطوح ملی و استانی، در این نشست به تصویب رسید و مقرر شد پس از انجام اصلاحات نهایی، حداکثر ظرف یک تا دو هفته آینده برای اجرا ابلاغ شود.

ضرورت تسریع در اجرای مصوبات

قائم‌پناه در این نشست با تاکید بر اینکه باید این شیوه‌نامه باید حداکثر ظرف یک تا دو هفته آینده، نهایی و برای اجرا ابلاغ شود، گفت: پیشنهاد ما این است که بر اساس شاخص‌های روشن و قابل‌اندازه‌گیری، الگوی مصرف هر استان تعیین و میزان تحقق آن به‌صورت مستمر پایش و ارزیابی شود.

وی افزود: در حوزه برق، آب، گاز، بنزین، گازوئیل و دیگر فرآورده‌های نفتی با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و به دستور رئیس‌جمهور باید سازوکاری جامع، اجرایی و قابل پایش برای مدیریت مصرف تدوین کنیم.

سهمیه و الگوی مصرف استان‌ها

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم سهمیه و الگوی مصرف هر استان با توجه به شاخص‌های جمعیتی، اقلیمی، تولیدی و اقتصادی مشخص و با هماهنگی وزارت کشور از طریق بخشنامه به استانداری‌ها ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: پس از ابلاغ نیز روند سهم هر استان از آب و حامل های انرژی بر اساس شاخص های مناسب معین و به استانداران و فرمانداران اختیارات لازم برای مدیریت این سهمیه مطابق با نیازها و شرایط استان ها داده خواهد شد.

مصرف بالای انرژی در کشور

قائم‌پناه یادآور شد: واقعیت این است که با مصرف غیرمتعارف منابع آب و انرژی مواجه هستیم و میزان مصرف در کشور با ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی تناسب ندارد. برای نمونه، به ازای هر مترمکعب آب مصرفی، حدود پنج دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌شود، در حالی که متوسط جهانی این شاخص حدود ۲۲ دلار است. در حوزه گاز و دیگر حامل‌های انرژی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.

وی اضافه کرد: تعیین الگوی دقیق، ایجاد مشوق‌های مؤثر، نظارت مستمر و همراه‌کردن مردم می‌تواند به کاهش پایدار مصرف و افزایش بهره‌وری منابع منجر شود.

تدوین پیوست رسانه‌ای و اجتماعی برای اجرای این شیوه‌نامه

قائم‌پناه ادامه داد: موفقیت این برنامه به اقناع افکار عمومی و مشارکت مردم نیاز دارد. دستگاه‌های مسئول باید در سطح ملی و استانی، برنامه‌های رسانه‌ای، فرهنگی و آموزشی مشخصی از جمله پویش‌های مدیریت مصرف و طرح‌هایی مانند سه‌شنبه‌های بدون خودرو را طراحی و اجرا کنند.

در پایان این نشست، معاون اجرایی رئیس‌جمهور از دستگاه‌های مسئول خواست برنامه عملیاتی خود را در حوزه آب، برق، گاز، بنزین و فرآورده‌های نفتی، برای گزارش دهی در نشست احتمالی با حضور رئیس‌جمهور تدوین و ارائه کنند.