جوان آنلاین: سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ درباره آمار نهایی شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید اظهار داشت: در تهران، قم، مشهد، کربلا و نجف، اقل آماری که اکنون مطرح می‌شود بالغ بر چندین میلیون نفر در مجموع این مراسم‌هاست و این موضوع بسیار قابل توجه است. این واقعاً یک مراسم، یک رویداد و یک تشییع جهانی، تاریخی و ماندگار شد.

فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: حدوداً می‌توان گفت در مراسم تشییع رهبر شهیدمان بیش از ۴۰ میلیون نفر در تهران، قم، مشهد و شهرهای عراق شرکت کردند، اما این عدد، فرع قضیه است؛ اصل قضیه این است که چند ده میلیون جمعیت به کف خیابان‌ها آمدند، به خون‌خواهی رهبر عزیزمان، امام عزیزمان و امام امت فریاد زدند و این مسیر را تثبیت کردند.

سردار حسن‌زاده با اشاره به حضور مردم کشورهای مختلف در این مراسم گفت: از عراق، پاکستان، افغانستان و کشورهای دیگر، همچنین از هند و کشمیر و نقاط مختلف در این مراسم حضور پیدا کردند. من آمار دقیقی از تعداد آن‌ها ندارم، اما نکته مهم این است که دنیا شاهد یک همبستگی امت اسلامی و پیوستگی جریان مقاومت بود.

وی تصریح کرد: این همان چیزی است که دشمنان ما را عصبانی کرده است؛ قاتلان ملعون امام عزیز ما نیز از این موضوع عصبانی شدند. آن‌ها حتی برنتابیدند که تشییع پیکر مطهر امام ما به پایان برسد و در همان اوایل مراسم باشکوهی که در تهران برگزار شد، واکنش نشان دادند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می‌دهد حضور گسترده مردم، حضوری آگاهانه و با بصیرت بود که لرزه بر اندام دشمنان ما، امثال ترامپ، انداخت و آن‌ها واقعاً نگران شدند.

سردار حسن‌زاده گفت: البته من معتقدم نگرانی آن‌ها به‌جاست؛ چراکه همان‌طور که رهبر عزیزمان فرمودند، جوانان و آزادگان جهان و همه کسانی که دل در گرو انقلاب و امام شهید دارند، حتماً انتقام امام و شهید ما را خواهند گرفت.