مجلس طرح مدیریت تنگه هرمز را تصویب خواهد کرد

جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای که به امضای بیش از ۱۸۰ نفر از نمایندگان رسیده خطاب به مردم اعلام کردند: «در سنگر مجلس عهد می‌بندیم در لبیک به مراجع عظام تقلید و اعضای محترم و بصیر مجلس خبرگان رهبری که ریختن خون این جنایتکاران را واجب اعلام نموده‌اند، لحظه‌ای از تلاش، برنامه‌ریزی و اقدامات عملی غفلت نکنیم و دوشادوش شما جانفدایان در امتداد خط سرخ انتقام بایستیم.»

این بیانیه که در جلسه علنی دوشنبه ۲۲ تیر ماه مجلس شورای اسلامی به امضای بیش از نیمی نمایندگان مردم رسیده و تعداد امضاهای آن نیز در حال افزایش است، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

صلی الله علیک یا اباعبدالله الحسین(علیه‌السلام)

سلام بر امام خمینی کبیر(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)؛ سلام بر امام خامنه‌ای شهید(قدس‌الله نفس‌الزکیه) و سلام بر تمام شهیدان راه خدا و عموم شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه کودکان میناب، جوانان لامرد، ملوانان دنا، فرماندهان، دانشمندان و بسیجیان دلاور و قهرمان و سلام و درود نثار رهبر رشید انقلاب اسلامی و مردم مبعوث شده و خونخواه امام شهید که با حضور بی‌نظیر ده‌ها میلیونی خود در مراسم وداع، نماز، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهیدانقلاب و خانواده ایشان، حماسه حضور خود را زمینه‌ساز تعجیل در حادثه عظیم ظهور حیات بخش امام زمان(عج) کردند؛ ان‌شاءالله.

ملت سرافراز و باوفای ایران اسلامی!

اکنون که با هدایت دل‌های خبرگان ملت توسط خدای متعال و عنایت سرورمان حضرت بقیه‌الله الاعظمارواحنا فداه غم سنگین شهادت مظلومانه امام شهید، با انتخاب خلف صالح، مجاهد نستوه، عالم بصیر، شجاع و صاحب کرسی فقاهت و اجتهاد در حوزه‌های علمیه «حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ایمدظله‌العالی» تسکین یافت و شیطان بزرگ و فرعون زمان نیز دست پلید خود را نمایان‌تر از همیشه ساخته و ادعای شرف و حقوق بشر کذایی خود را با فجیع‌ترین جنایات زیر پا گذاشته و چهره کریه نژادپرستانه‌اش در به خاک و خون کشیدن فرزندان مظلوم مردم این سرزمین، بیش از پیش نمایان شده، لازم است نکات مهم ذیل را با شما ولی نعمتان خود در میان بگذاریم:

۱. بعثت تاریخی شما ملت بزرگ ایران و قیام آزادی‌خواهان جهان با پرچم «خونخواهی قائد شهید امت» در «وداع و تشییع ده‌ها میلیونی» از تهران، قم، نجف، کربلا تا مشهد جهان را متحیر نمود و اراده‌های پولادین در دفاع از اسلام ناب و جبهه مقاومت و ایران عزیز را به تصویر کشید لذا این مطالبه قاطع ملت مبعوث، برای همه مسئولان نظام اسلامی به ویژه سران قوا، دولت، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و شورایعالی امنیت ملی مسئولیتی گران‌سنگ و تکلیفی تاریخی را رقم زده و خونخواهی قائد شهید امت و قصاص قاتلان، آمران و مباشران این جنایت بزرگ را حتمی و غیرقابل چشم‌پوشی ساخته است. در سنگر مجلس با شما عهد می‌بندیم در لبیک به مراجع عظام تقلید و اعضای محترم و بصیر مجلس خبرگان رهبری که ریختن خون این جنایتکاران را واجب اعلام نموده‌اند، لحظه‌ای از تلاش، برنامه‌ریزی و اقدامات عملی غفلت نکنیم و دوشادوش شما جانفدایان در امتداد خط سرخ انتقام بایستیم.

۲. از مهمان‌نوازی، ادای دین و نقش‌آفرینی ملت عزیز عراق به ویژه طوایف، عشایر، موکب‌داران و فرزندان مجاهد جبهه مقاومت عراق در تشییع باشکوه قائد شهید امت، صمیمانه تقدیر نموده و از همه امت‌های اسلامی و ملل آزاده شرکت کننده در مراسم متعدد وداع و تشییع جهانی قائد شهید ازجمله پاکستان، یمن، افغانستان، نیجریه و بحرین و هند و سایرین قدردانی می‌کنیم.

۳. ما نمایندگان ملت بر حسب سوگند، خود را پاسدار اصول قانون اساسی و تابع محض اوامر ولی‌امر مسلمین دانسته و وصیت تاریخی بنیانگذار انقلاب اسلامی مبنی بر این که "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد"، را نصب‌العین خود ساخته و بر اساس بیانیه «علی الاصول» بر ضرورت مطالبه شروط رهبر انقلاب اسلامی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن آمریکایی صهیونی قاطعانه خواهیم ایستاد و از هیئت رئیسه محترم مجلس می‌خواهیم به فوریت درخواست «تشکیل کمیسیون ویژه» جهت بررسی مذاکرات و تفاهمات طبق اصول قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس و همچنین هموارسازی مسیر نظارت تخصصی بر تحقق شروط رهبری را در دستور کار قرار دهد.

۴. اکنون که دشمن آمریکایی ـ صهیونی، وقیحانه امام مسلمین را تهدید می‌کند، در کنار مسئولیت خطیر نیروهای مسلح و شورایعالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه خود می‌داند با ایجاد تمهیدات قانونی لازم، اقدامات بازدارنده قاطع، از ضرورت ارتقاء و تحول موثر دکترین دفاعی تا تصویب قانون مدیریت و حکمرانی تنگه هرمز را در دستور کار خود قرار دهد. لذا از هیئت رئیسه محترم انتظار داریم نسبت به اولویت‌بخشی به این مسئله مهم اهتمام ورزد.

۵. صحن علنی مجلس درحالی پس از چندماه مجددا در محل رسمی آن برگزار می‌شود که در تمام این مدت، بویژه پس از توقف آتش، قاطبه نمایندگان با نارضایتی عمیق نسبت به عدم استفاده از ظرفیت صحن علنی معتقد به حفظ کامل کارکردهای تقنینی و نظارتی مجلس بودند. انتظار این بود که امکان فعالیت کامل مجلس با رعایت ملاحظات و الزامات آن توسط مسئولان امر بسیار زودتر فراهم شود؛ هرچند نمایندگان در این مدت نیز از وظایف نظارتی خویش در قالب کمیسیون‌های تخصصی و جلسات نظارتی وبیناری غفلت نکردند، لذا ضرورت داشت بسیار زودتر با اصلاح آیین نامه بستر قانونی انجام فعالیت نمایندگان فراهم می‌شد و پس از آن متعهد می شویم با فعالیت مضاعف و جهادی در مجلس تلاش خود را در رفع نیازهای تقنینی کشور در شرایط خطیر کنونی ازجمله تصویب قانون خونخواهی امام و شهدای جنگ های اخیر و اعمال حاکمیت تنگه هرمز و ایجاد بازدارندگی راهبردی موثر در برابر هرگونه خباثت جدید دشمن آمریکایی ـ صهیونی را تمهید نماییم.

۶. به تاسی از تعالیم بلند قرآن کریم از جمله آیه شریفه «وَإِن نَکَثوا أَیمانَهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم وَطَعَنوا فی دینِکُم فَقاتِلوا أَئِمَّةَ الکُفرِ إِنَّهُم لا أَیمانَ لَهُم» و این سخن امام شهیدمان در تجربه برجام که «اگر آنها تفاهم با ایران را پاره کنند ما آتش می‌زنیم» باید طمع دشمنان ملت ایران را به یاس تبدیل کرد و اکنون که رئیس جمهور احمق آمریکا این یادداشت تفاهم را پایان یافته اعلام نموده، مواضع قاطع و انقلابی سران قوا در این مسئله مورد انتظار فوری است. این تجربه بار دیگر سخن امام شهیدمان را ثابت کرد که حل مسائل میان ایران و امریکا از طریق مذاکره ممکن نیست.

۷. از دولت محترم و تمام دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان کشور انتظار می‌رود با تلاش مضاعف نسبت به تامین پایدار معیشت مردم و بازسازی خرابی‌های جنگ تحمیلی با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی اهتمام ورزند و دستگاه‌های نظارتی نیز در کنار مجلس شورای اسلامی با بدعملی‌ها، ترک فعل‌های احتمالی و نیز محتکرین و مفسدین اقتصادی قاطعانه و متناسب با شرایط جنگی برخورد پشیمان‌کننده نمایند. همچنین ضرورت دارد دولت محترم هرچه سریع‌تر وزرای پیشنهادی جایگزین شهدای سرافراز دولت را به مجلس معرفی کند.

۸. بر اساس قانون اساسی که میثاق ملت است، قانون‌گذاری وظیفه و مسئولیت مجلس شورای اسلامی است؛ لذا هر اقدامی که در راستای توسعه اختیارات توسط سایر قوا یا نهادهای دیگر پذیرفتنی نبوده و مجلس شورای اسلامی اجازه تعدی به حوزه قانونگذاری که امانت مردم نزد نمایندگان آنهاست را نخواهند داد.

۹. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت قاطع از عملکرد نیروهای مسلح غیور و فداکار کشورمان در جنگ تحمیلی سوم به ویژه اقدام شجاعانه آنان در اعمال حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز از هرگونه پشتیبانی و حمایت در تمامی سطوح در تامین نیازهای نیروهای مسلح دریغ نورزیده و با همه توان پشتیبان فرزندان جان فدای ملت خواهیم بود.

۱۰. ضمن تاکید بر تداوم حضور نمایندگان در خیابان‌ها و میادین همراه مردم، بار دیگر تبعیت خویش را نسبت به اوامر ولایت مطلقه فقیه و رهبرحکیم انقلاب اسلامی که در پیام رهگشای معظم له به مجلس شورای اسلامی منعکس گردید، اعلام داشته و از تمامی مسئولان می‌خواهیم با شناخت دقیق از اصول مد نظر ایشان، به تبعیت کامل از تدابیر و نظرات امام رشید علی الخصوص در ادامه مقاومت در برابر زیاده خواهی‌های دشمن همت گمارند.

«و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی