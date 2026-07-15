جوان آنلاین: روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: در مرحله هفتم عملیات صاعقه و در ادامه حملات کوبنده پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه های آمریکا در منطقه، ساعتی قبل، محل استقرار جنگنده های اف ۱۸، ساختمان اسکان و سوله بزرگ تجهیزات ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن، هدف حملات پهپادهای انهدامی قرار گرفت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: سربازان ملت در ارتش جمهوری اسلامی ایران ، قطعا درس بزرگ و پیام راهبردی رهبر شهید انقلاب برای دشمن را تثبیت خواهند کرد که «دوران بزن در رو» تمام شده و هر اقدامی علیه خاک و آب و آسمان این کشور تاریخی، بدون پاسخ و هزینه متناسب نخواهد ماند.

این اطلاعیه می افزاید: ارتش جمهوری اسلامی ایران، از آغاز نقض عهد و آتش بس توسط آمریکا و حملات وحشیانه علیه مناطقی از کشورمان، تاکنون ۶ مرحله عملیات پهپادی علیه پایگاه ها و مراکز ارتش تروریستی آمریکا در منطقه انجام داده و این عملیات تا رسیدن به پیروزی نهایی استمرار خواهد داشت.