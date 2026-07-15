مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا منهدم شد/ پیام سپاه به ملت های اردن و کویت

جوان آنلاین: در ادامه حملات تلافی جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر ضد پایگاههای آمریکایی در منطقه، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: کی جِی ال مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در غرب آسیا در مینا عبدالله کویت به آتش کشیده شد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ مردم حماسه آفرین ایران اسلامی که با حضور آگاهانه و شجاعانه در میدان و خلق صحنه های افتخارآمیز و بی سابقه در تاریخ دنیا را شگفت زده کرده و به جنبش واداشته اید. فرزندان غیور شما در سپاه و بسیج با توکل به خدای متعال و دلگرم از حضور و دعاهای خالصانه شما با گام های استوار، پیروزمندانه میادین نبرد را مدیریت و خفت و خواری را به شیطان بزرگ تحمیل می کنند. دشمن آمریکایی که شب های گذشته به بهانه اصابت کشتی های متخلف به پایگاه های ما حمله می کرد، دیشب هم که هیچ کشتی جرات تخلف و همراهی با آمریکا را نکرد و طبیعتا اصابتی هم نبود، برای پنهان کردن شکست و ناتوانی خود تعدادی از پایگاه های ساحلی و نقاطی در استان های جنوبی کشور را هدف موشکهای کروز و بمب جنگنده های خود قرار داد که رزمندگان مقتدر اسلام با پاسخ های کوبنده متجاوزان را تنبیه و سرکوب کردند. در موج چهارم عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا اباعبدالحسین (ع)، KJL مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در غرب آسیا در مینا عبدالله کویت به آتش کشیده و منهدم گردید. عملیات مقابله به مثل رزمندگان ادامه دارد و تنگه هرمز تا پایان شرارت های آمریکا بسته خواهد ماند. و ما النصر اِلا من عند الله العزیز الحکیم

صادرات نفت و گاز منطقه یا برای همه یا برای هیچکس

همچنین روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای دیگر از انهدام انبارهای بزرگ قطعات و تجهیزات نظامی و مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ مردم قهرمان و تاریخ ساز ایران اسلامی، ارتش کودک‌کش و رژیم عهد شکن آمریکا شب گذشته با انتشار راهزنان دریایی خود در اقیانوس هند با ادعای کنترل تنگه هرمز، راه های اقیانوسی را روی شناورها بسته است و دنیا را از نفت و گاز منطقه محروم کرده است. با عملیات کوبنده رزمندگان نیروی دریایی سپاه، سحرگاه امروز پاسخ شرارت های خود را دریافت کرد. در موج پنجم عملیات نصر۲ با رمز مبارک یاعلی ابن ابی طالب (ع)، مرکز مدیریت ان اس آی، مرکز کنترل فرماندهی ، انبارهای بزرگ قطعات و تجهیزات نظامی و مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین درهم کوبیده و منهدم شدند. دشمن بِداند حال که راهزنان او مسیر صادرات نفت و گاز به دنیا از اقیانوس هند را که منافع رقبای اقتصادی آمریکا را به مخاطره می اندازد بسته اند، باید منتظر بسته شدن سایر مسیرهای صادراتی نفت و گاز که منافع آمریکا و هم پیمانانش را تأمین می کند باشند.

صادرات نفت و گاز منطقه یا برای همه یا برای هیچکس. و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

پیام مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم اردن

روابط عمومی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای دیگر خطاب به مردم اردن اعلام کرد: آشیانه جنگنده های اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ9 آمریکا در پایگاه الازرق اردن در هم کوبیده شدند

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است: بسم الله قاصم الجبارین

إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ مردم شریف اردن، سحرگاه امروز که شرارت های ارتش کودک‌کش آمریکا علیه ملت ما مجددا از سر گرفته شد، در پاسخ به جنایت های شیطان بزرگ که بخش عمده آن با استفاده از پایگاه های آمریکایی در خاک اردن صورت می گیرد، مجاهدان نیروی هوافضای سپاه با حمله متقابل به پایگاه آمریکا در الازرق در موج ششم عملیات نصر ۲ با رمز یا الله یا الله یا الله در عملیات مقابله به مثل خود، آشیانه جنگنده های اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ را در هم کوبیدند و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ9 آمریکا در این پایگاه را از بین بردند. سرزمین مقدس اردن قدمگاه انبیاست و جای اشغالگران و جنایتکاران بین المللی نیست، انتظار امت اسلامی از شما مردم نجیب و غیور که بیش از هر ملتی شاهد عینی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق فلسطین مظلوم بوده،اید این است که به حضور ارتش شیطان بزرگ در خاک خود پایان دهید و نگذارید آن سرزمین مقدس مبدا حملات تجاوزکارانه به خاک کشورهای اسلامی و زورگویی به ملت فلسطین باشد. هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی و اخراج ارتش اشغالگر آمریکا از اردن را از دست ندهید. إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

پیام مهم سپاه پاسداران انقلاب اسللامی به مردم کویت

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای مهم خطاب به مردم کویت اعلام کرد: مرکز ارتباطات ماهواره ای، رادار دفاع موشکی و هوایی، مجتمع پدافند هوایی پاتریوت و آمادگاه پایگاه نظامی آمریکا و سکوهای پرتاب موشک های‌مارس در کویت منهدم شدند.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است: بسم الله قاصم الجبارین فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ مردم شریف و کریم کویت؛ بیش از چهار ماه پیش، ارتش کودک کش شیطان بزرگ آمریکا با به شهادت رساندن رهبر بزرگ اسلامی و مرجع تقلید بی نظیر حضرت امام خامنه ای رحمت الله و کشتار و قطعه قطعه کردن ۱۶۸ کودک و دانش آموز مدرسه میناب، جنگی را علیه ما آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد و مبدا بسیاری از تجاوزات در این جنگ پایگاه های نیروهای اشغالگر آمریکایی در خاک مقدس کویت است. در ادامه این تجاوزات شب گذشته، متجاوزان آمریکایی چند پایگاه در جنوب ایران را هدف قرار دادند از جمله از روی عجز و قساوت یک انبار خرید گندم از کشاورزان در شهر هویزه خوزستان و کارخانه آب معدنی در دهلران ایلام را بمباران کردند در پاسخ به این تجاوزهای دشمن رزمندگان نیروی زمینی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج ششم عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا رسول‌الله (ص) مرکز ارتباطات ماهواره ای، رادار دفاع موشکی و هوایی، مجتمع پدافند هوایی پاتریوت، آمادگاه پایگاه نظامی آمریکا در کویت و سکوهای پرتاب موشک های های‌مارس را مورد حمله موشکی و پهپادی قرار داده و منهدم و در هم کوبیدند. شما به خوبی می دانید که ما با شما نه تنها هیچ دشمنی نداریم، بلکه ملت شریف و نجیب کویت را خیلی دوست داریم. این عملیات پاسخ به جنایتکاران آمریکایی بود و انتظار از شما ملت مسلمان و کریم این است که این کودک کشان اشغالگر را از خاک خود بیرون بریزید، خاک پاک سرزمین کویت نمی‌باید در اشغال جنایتکارانی باشد که تنها طی دو سال گذشته هفتاد هزار فلسطینی از جمله بیست هزار کودک را در غزه قهرمان به شهادت رساندند و فاجعه مدرسه میناب را مرتکب شدند. انتظار داریم هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی متجاوز و رهایی سرزمین های اسلامی از پایگاه اشغالگران آمریکایی از دست ندهید. إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ