جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا علیه نقاطی در کشورمان از جمله استان هرمزگان در روز سهشنبه مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵ که منجر به شهادت ۳ عضو خانواده یک محیطبان در شهرستان حاجیآباد شد، نوشت: «فهرست جنایات آمریکا علیه ایرانیان هر روز طولانیتر میشود و هر روز که میگذرد، آمریکا پرده جدیدی از کینهتوزی خود علیه ایران را نشان میدهد؛ بامداد سهشنبه، ارتش تروریستی آمریکا به یک پست سرمحیط بانی در روستای سیدجوذر شهرستان حاجیآباد در شمال هرمزگان حمله کرد و ۳ عضو خانواده آقای جواد حسنزاده، محیطبان زحمتکش، را به شهادت رساند.
وی افزود: این تنها جدیدترین نمونه از جنایات جنگی شنیع آمریکا طی چهار ماه و نیم اخیر است که با ترور رهبران و کودکان و زنان و مردان ایرانی در تهران و میناب و لامرد و ... در ۹ اسفند ۱۴۰۴ شروع شد.
بقائی خاطرنشان کرد: هر جنایت جدید، عزم ایرانیان را برای پیگیری اجرای عدالت و محاکمه و مجازات عاملان و آمران این جنایات مصممتر میکند.»