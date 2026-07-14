فراخوان دومین جشنواره ملی فیلم آب به قیمت جان منتشر شد

جوان آنلاین: فراخوان دومین دوره جشنواره ملی فیلم آب به قیمت جان در بخش هایی های فیلم کوتاه، مستند، مستند داستانی، مستند گزارشی و موبایلی به شرح زیر منتشرشد.
الف/ موضوعات جشنواره
۱- آب ، آیینها و رسوم ملی ایرانی و دینی
۲- آب ، مشاغل و اصناف
۳- آب ، زیباییها و مناظر طبیعی
۴- آب و روشهای مصرف بهینه
۵- آب و تلاشها و کوششهای آب رسانی
۶- آب ، خشکسالی و مهاجرت
۷- بحران آب در جنگ
۸- بهینه سازی آب و چگونه مصرف کردن در جنگ
۹- آب و فناوریهای مرتبط
۱۰- آب و موضوع آزاد
ب/ قالب های آثار
فیلم؛ حرفهای و آماتور(موبایلی)
بخش حرفهای:
الف/بخش فیلم کوتاه
فیلمهای کوتاه از یک تا سی دقیقه
ب/بخش مستند
مستند،مستند داستانی ،مستند گزارشی از یک تا سی دقیقه
بخش آماتور یا موبایلی از یک دقیقه تا ۳۰ دقیقه
*مهلت ارسال آثار از ۲۳ مرداد تا ۲۵ شهریور است.
ثبت نام از طریق مراجعه به سایت Nww.ir امکان پذیر است و علاقمندان می توانند فرم ثبت نام را دریافت و به همراه یک نسخه از اثر خود بر روی لوح فشرده ( DVD) به دبیرخانه جشنواره به آدرس میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ساختمان شماره ۲ ارسال نمایند و یا حضوری تحویل دهند.
آثار ارسالی پس از بررسی اولیه توسط هیئت انتخاب و هیئت داوران، جهت اخذ پروانه نمایش به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می شوند و آثاری کهه برای حضور در جشنواره انتخاب شوند امکان و حق انصراف از حضور در جشنواره را ندارند.
متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تماس ۰۹۱۹۰۷۱۳۴۸۲ دبیرخانه جشنواره تماس حاصل فرمایند.