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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۵
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فراخوان دومین جشنواره ملی فیلم آب به قیمت جان منتشر شد

فراخوان دومین جشنواره ملی فیلم آب به قیمت جان منتشر شد دومین جشنواره ملی فیلم آب به قیمت جان پاییز امسال برگزار می شود و علاقمندان می توانند آثار خود را تا ۲۵شهریور به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

جوان آنلاین: فراخوان  دومین دوره  جشنواره ملی فیلم آب به قیمت جان در بخش هایی های فیلم کوتاه، مستند، مستند داستانی، مستند گزارشی  و موبایلی به شرح زیر منتشرشد.
 الف/ موضوعات جشنواره
۱- آب ، آیین‌ها و رسوم ملی ایرانی و دینی
۲- آب ، مشاغل و اصناف
۳- آب ، زیبایی‌ها و مناظر طبیعی
۴- آب و روش‌های مصرف بهینه
۵- آب و تلاش‌ها و کوشش‌های آب رسانی
۶- آب ، خشکسالی و مهاجرت
۷- بحران آب در جنگ 
۸- بهینه سازی آب و چگونه مصرف کردن در جنگ 
۹- آب و فناوری‌های مرتبط
۱۰- آب و موضوع آزاد 

 ب/ قالب های  آثار 
فیلم؛ حرفه‌ای و آماتور(موبایلی)

بخش حرفه‌ای:
الف/بخش فیلم کوتاه
فیلم‌های کوتاه از یک تا سی دقیقه
ب/بخش مستند 
مستند،مستند داستانی ،مستند گزارشی از یک تا سی دقیقه
بخش آماتور یا موبایلی از یک دقیقه تا ۳۰ دقیقه

*مهلت ارسال آثار از ۲۳ مرداد تا ۲۵ شهریور است.
ثبت نام از طریق مراجعه به سایت Nww.ir امکان پذیر است و علاقمندان می توانند فرم ثبت نام را دریافت و به همراه یک نسخه از اثر خود بر روی لوح فشرده ( DVD) به دبیرخانه جشنواره به آدرس میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ساختمان شماره ۲ ارسال نمایند و یا حضوری تحویل دهند.
آثار ارسالی پس از بررسی اولیه توسط هیئت انتخاب و هیئت داوران، جهت اخذ پروانه نمایش به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می شوند و آثاری کهه برای حضور در جشنواره انتخاب شوند امکان و حق انصراف از حضور در جشنواره را ندارند.

متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تماس  ۰۹۱۹۰۷۱۳۴۸۲ دبیرخانه جشنواره تماس حاصل فرمایند.

برچسب ها: جشنواره ، آب ، آبرسان
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