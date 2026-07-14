فراخوان دومین جشنواره ملی فیلم آب به قیمت جان منتشر شد

دومین جشنواره ملی فیلم آب به قیمت جان پاییز امسال برگزار می شود و علاقمندان می توانند آثار خود را تا ۲۵شهریور به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

جوان آنلاین: فراخوان دومین دوره جشنواره ملی فیلم آب به قیمت جان در بخش هایی های فیلم کوتاه، مستند، مستند داستانی، مستند گزارشی و موبایلی به شرح زیر منتشرشد.

الف/ موضوعات جشنواره

۱- آب ، آیین‌ها و رسوم ملی ایرانی و دینی

۲- آب ، مشاغل و اصناف

۳- آب ، زیبایی‌ها و مناظر طبیعی

۴- آب و روش‌های مصرف بهینه

۵- آب و تلاش‌ها و کوشش‌های آب رسانی

۶- آب ، خشکسالی و مهاجرت

۷- بحران آب در جنگ

۸- بهینه سازی آب و چگونه مصرف کردن در جنگ

۹- آب و فناوری‌های مرتبط

۱۰- آب و موضوع آزاد

ب/ قالب های آثار

فیلم؛ حرفه‌ای و آماتور(موبایلی)

بخش حرفه‌ای:

الف/بخش فیلم کوتاه

فیلم‌های کوتاه از یک تا سی دقیقه

ب/بخش مستند

مستند،مستند داستانی ،مستند گزارشی از یک تا سی دقیقه

بخش آماتور یا موبایلی از یک دقیقه تا ۳۰ دقیقه

*مهلت ارسال آثار از ۲۳ مرداد تا ۲۵ شهریور است.

ثبت نام از طریق مراجعه به سایت Nww.ir امکان پذیر است و علاقمندان می توانند فرم ثبت نام را دریافت و به همراه یک نسخه از اثر خود بر روی لوح فشرده ( DVD) به دبیرخانه جشنواره به آدرس میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ساختمان شماره ۲ ارسال نمایند و یا حضوری تحویل دهند.

آثار ارسالی پس از بررسی اولیه توسط هیئت انتخاب و هیئت داوران، جهت اخذ پروانه نمایش به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می شوند و آثاری کهه برای حضور در جشنواره انتخاب شوند امکان و حق انصراف از حضور در جشنواره را ندارند.

متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تماس ۰۹۱۹۰۷۱۳۴۸۲ دبیرخانه جشنواره تماس حاصل فرمایند.