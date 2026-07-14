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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۶
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جزئیات زیارت آرامگاه رهبر شهید اعلام شد

جزئیات زیارت آرامگاه رهبر شهید اعلام شد مدیرعالی حرم رضوی با اشاره به استقبال گسترده زائران از آرامگاه رهبر شهید،از پیش‌بینی مسیرهای ویژه برای زیارت، استقرار نیروهای امدادی و انتظامی و محدودیت توقف درمحل تدفین به‌منظور مدیریت جمعیت خبر داد.

جوان آنلاین: رضا خوراکیان اظهار کرد: برای ایجاد نظم در زیارت محل تدفین، مسیر ویژه‌ای برای حضور زائران پیش‌بینی شده تا بانوان از رواق دارالسرور به سمت محل هدایت شده و پس از مشاهده محل تدفین از فاصله چند متری، از باب‌النسا برای زیارت ادامه مسیر دهند.

وی افزود: به دلیل حجم بسیار بالای جمعیت، امکان حضور همزمان همه مشتاقان در محل تدفین و توقف طولانی‌مدت وجود ندارد؛ به همین منظور تیم‌های امدادی، اورژانس و انتظامات برای هدایت زائران و حفظ آرامش در مسیرها مستقر شده‌اند.

مدیرعالی حرم رضوی ادامه داد: برای گروه‌های زیارتی که علاقه‌مند به برگزاری برنامه‌های مستقل هستند، فضاهایی در رواق دارالهدایه، دارالقرآن و برخی شبستان‌های مسجد گوهرشاد آماده شده تا بتوانند برنامه‌های فرهنگی و بزرگداشت خود را برگزار کنند.

خوراکیان گفت: حرم مطهر رضوی علاوه بر برنامه‌های جاری، برنامه‌های فرهنگی و معرفتی متعددی را برای آشنایی بیشتر مردم با اندیشه‌ها و آثار رهبر شهید پیش‌بینی کرده است؛ چراکه امروز تبیین و ترویج این معارف، رسالتی عمومی بر دوش مردم است.

وی خاطرنشان کرد: در دهه پایانی ماه صفر، علاوه بر برنامه‌های عزاداری اقشار و گروه‌های مختلف، هیئت‌های انگلیسی‌زبان نیز حضور خواهند داشت و برنامه‌های خود را در حرم مطهر برگزار خواهند کرد.

خوراکیان گفت: با توجه به اشتیاق گسترده زائران برای زیارت مزار رهبر شهید انقلاب، احتمال افزایش ترافیک حضور مردم وجود دارد و مدیریت این شرایط نیازمند همراهی و تعامل بیشتر میان مردم و آستان قدس رضوی است.

وی با اشاره به تشییع باشکوه رهبر شهید در مشهد گفت: برنامه‌ریزی برای مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب،از جلسات فکری و بررسی آغاز شد و از خردادماه، جلسات اجرایی، هماهنگی‌های داخلی و ارتباط با دستگاه‌های مسئول برای فراهم‌کردن زمینه خدمت‌رسانی به زائران دنبال شد. برای مدیریت حضور میلیونی زائران، از ظرفیت سامانه‌های پایش جمعیت، داده‌های ارتباطی و دوربین‌های شمارشگر استفاده شد تا تصویری دقیق‌تر از میزان حضور و نحوه توزیع جمعیت به دست آید.

خوراکیان ادامه داد: همه ظرفیت‌های آستان قدس رضوی در بخش‌های مختلف خدماتی، درمانی،فرهنگی و پشتیبانی به میدان آمد وبیش از ۳۰۰ گروه مردمی نیز در کنار این مجموعه به خدمت‌رسانی پرداختند. درروزهای منتهی به مراسم و روز اصلی، ۹۷۰۰ خادمیار در حوزه‌های مختلف از مدیریت حرم مطهر و اسکان زائران تا خدمات درمانی، پذیرایی و نظم‌دهی جمعیت به خدمت مشغول شدند.

برچسب ها: آرامگاه ، رهبر شهید ، حرم امام رضا
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